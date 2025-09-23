Vastu Tips: घर के मुख्य द्वार पर पानी रखने से दूर होंगी नकारात्मक ऊर्जा! जानिए वास्तु से जुड़े उपाय
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार अधिक मेहनत करने के बाद भी इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब गलत वास्तु भी हो सकता है. आइए जानते हैं इसे छुटकारा पाने के आसान उपाय.
Vastu Tips for Home: किसी भी काम को हमें मेहनत से तो करना चाहिए, मगर कभी कभार मेहनत के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होती, इसकी एक वजह गलत वस्तु भी हो सकता है.
इसकी वजह से घर में नकरात्मकता आती है, जिससे आप हमेशा परेशान रहेंगे और कोई भी काम वक्त पर नहीं हो पाएगा. मगर वास्तु शास्त्र में इन परेशानियों से छुटकारा पाने के कुछ तरीके बताए गए है.
वास्तु के इन उपायों से नकारात्मकता दूर होती है
वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरे बर्तन को रख दें. यह करना लाभकारी माना गया है. यह उपाय करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं. चलिए ऐसे में जनता है कि घर के दरवाजे पर पानी का बर्तन रखने के क्या नियम हैं?
वास्तु में पानी पवित्र तत्व
वास्तु शास्त्र में पानी को बेहद पवित्र माना गया है. जिस प्रकार विज्ञान में पानी को विशेष माना जाता है, उसी तरह वास्तु में भी पानी को शुभ माना जाता है.
मान्यता के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर पानी से भरा बर्तन को रखने से नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं कर पातीं और परिवार के सदस्यों पर किसी प्रकार का बुरा असर भी नहीं होता. यह उपाय घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाता है. साथ ही यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है.
वातावरण को सुखद बनाने का तरीका
मुख्य द्वार पर रखा हुआ पानी से भरा बर्तन केवल वास्तु उपाय ही नहीं, बल्कि आतिथ्य के स्वागत का भी प्रतीक है. जब मेहमान घर में प्रवेश करते हैं, तो यह दृश्य उन्हें स्वागत और सम्मान का अनुभव कराता है. इस छोटे से उपाय को करने से घर का वातावरण और भी सुखद और शुभ हो जाता है.
पानी का बर्तन रखने के वास्तु नियम
- बर्तन हमेशा तांबे या पीतल की सामग्री के बने होने चाहिए, जिससे उनका प्रभाव शुभ हो.
- पानी को समय-समय से बदलना और पात्र को साफ रखना जरूरी है.
- इसे दरवाजे पर मेज या चौकी पर रखें, ताकि मेहमानों को आसानी से दिखाई दे.
- किसी वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लेकर सही स्थान तय करना बेहतर होगा.
- बर्तन को तेज धूप या गर्म स्थान पर रखने से बचें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL