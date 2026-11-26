Rented House Vastu Shastra: अक्सर लोग अपना खुद का घर बनवाते या खरीदते समय वास्तु शास्त्र के नियमों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बात किराए के मकान (Rented House) में रहने की आती है, तो यह सवाल मन में जरूर उठता है कि क्या उस घर के वास्तु दोष का असर किराएदार पर भी पड़ता है?

वास्तु विशेषज्ञों और ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के अनुसार, इसका सीधा जवाब है हां, किराए के मकान का वास्तु दोष वहां रहने वाले किराएदार के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है. आइए विस्तार से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और बिना किसी तोड़फोड़ के आप इन दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं.

किराएदार पर क्यों पड़ता है वास्तु दोष का असर?

वास्तु शास्त्र ऊर्जा (Energy) के सिद्धांत पर काम करता है. किसी भी भवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह उसकी दिशाओं और बनावट पर निर्भर करता है.

ऊर्जा का सीधा संपर्क: घर का मालिकाना हक चाहे किसी के भी पास हो, लेकिन जो व्यक्ति उस छत के नीचे रहता है, सोता है और भोजन करता है, वह सीधे तौर पर उस घर की ऊर्जा के संपर्क में आता है.

आर्थिक और मानसिक प्रभाव: यदि किराए के घर में गंभीर वास्तु दोष है, तो मकान मालिक की तुलना में किराएदार को इसका तात्कालिक असर ज्यादा झेलना पड़ सकता है. इससे मानसिक तनाव, परिवार में कलह, सेहत से जुड़ी समस्याएं या आर्थिक रुकावटें आ सकती हैं.

मकान मालिक पर असर: मकान मालिक पर उस संपत्ति से जुड़े बड़े और दीर्घकालिक मामलों (जैसे संपत्ति विवाद या भारी आर्थिक नुकसान) का असर होता है, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उतार-चढ़ाव किराएदार को प्रभावित करते हैं.

किराए का मकान लेते समय इन 4 मुख्य बातों का रखें ध्यान

अगर आप नया किराए का घर तलाश रहे हैं, तो शिफ्ट होने से पहले इन बुनियादी वास्तु नियमों की जांच जरूर कर लें:

मुख्य द्वार (Main Entrance): घर का मुख्य दरवाजा उत्तर (North), पूर्व (East) या उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है. दक्षिण-पश्चिम (South-West) दिशा के मुख्य द्वार से बचना चाहिए.

रसोईघर की दिशा (Kitchen): किचन हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में होना चाहिए. यदि रसोई उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में हो, तो यह मानसिक अशांति और धन हानि का कारण बन सकती है.

शयनकक्ष (Bedroom): घर के मुखिया का बेडरूम दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना सबसे उत्तम है. उत्तर-पूर्व दिशा में बेडरूम होने से बचना चाहिए.

सूर्य का प्रकाश और हवा: घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा आने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए. जिन घरों में दिन में भी अंधेरा रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा जल्दी हावी होती है.

बिना तोड़फोड़ के किराए के घर का वास्तु दोष कैसे दूर करें?

किराए के मकान में आप दीवारें नहीं तोड़ सकते या संरचना में बदलाव नहीं कर सकते. ऐसे में वास्तु विशेषज्ञ कुछ आसान और कारगर उपाय अपनाने की सलाह देते हैं:

नमक का पोंछा लगाएं: हफ्ते में कम से कम दो बार (गुरुवार को छोड़कर) पानी में समुद्री नमक (Sea Salt) मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाएं. यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है.

कपूर और लोबान का प्रयोग: शाम के समय घर के मुख्य हिस्सों में कपूर जलाएं. इसकी सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है.

उत्तर-पूर्व दिशा को साफ और हल्का रखें: घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में कभी भी भारी सामान या कबाड़ न रखें. इस दिशा को हमेशा साफ-सुथरा रखें और यहां पानी से भरा एक कलश या छोटा फव्वारा रख सकते हैं.

मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाएं: घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर हल्दी या सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं. इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुकता है.

तुलसी का पौधा लगाएं: घर की बालकनी या आंगन में उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें.