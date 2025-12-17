Akshaye Khanna ने घर में करवाई वास्तु शांति पूजा! जानें क्या है इसका रहस्य और फायदे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Akshaye Khanna Vastu Shanti Havan Yagya: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने छावा और धुरंधर की सफलता के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. हर मीडिया और अखबार में उनकी ही बातें की जा रही हैं. आपको बता दें कि अक्षय खन्ना किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी या चकाचौंध से दूर रहना पसंद करते हैं. धुरंधर में रहमान डकैत का रोल करने के बाद उनके किरदार की जमकर तारीफ की जा रही है.

अक्षय खन्ना ने अपने अलीबाग वाले घर में वास्तु शांति हवन यज्ञ करवाया है. उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. दरअसल अक्षय ने ये पूजा घर में शांति, सकारात्मक और आध्यात्मिक सद्भाव के लिए करवाई है.

अलीबाग वाले घर में कराई वास्तु हवन पूजा

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय ने अपनी फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद अलीबाग वाले घर में वास्तु शांति हवन कराया. अक्षय की पूजा कराने वाली फोटो को खुद पंडित जी ने शेयर किया है. पंडित जी ने फोटो शेयर करते हुए लिखा अक्षय खन्ना के घर में पूजा कराने का मौका मिला. उनका सिंपल और पॉजिटिव नेचर काफी अच्छा है.

धुरंधर में रहमान डकैत की सफलता के बाद अक्षय अब महाकाली में शुक्राचार्य की भूमिका में नजर आएंगे. यह फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी. फिल्म में अक्षय खन्ना शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. कुछ दिनों पहले फिल्म महाकाली से अक्षय का लुक आउट पोस्टर जारी हुआ था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया.

बात की जाए धुरंधर फिल्म की तो, यह 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो एक स्पाई ड्रामा एक्शन थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल,संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कई फिल्मी स्टार हैं.

वास्तु शांति हवन यज्ञ क्या है?

वास्तु शांति हवन यज्ञ पूजा घर में तब कराई जाती है, जब घर को किसी भी तरह की बुरी या नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाना हो. इसमें प्रकृति के पंच तत्वों, शक्तियों और दिशाओं के देवता की पूजा की जाती है. इस पूजा को कराने से निर्माण के दौरान हुई किसी भी जीव हत्या से शांति प्रदान करती है.

घर में वास्तु हवन शांति यज्ञ करने से शांति और सुख के संचार का वातावरण बना रहता है. यह वास्तु दोषों के बुरे प्रभावों को दूर करने के साथ भवन की रक्षा भी करती है.

वास्तु शांति पूजा करने के लाभ?

वास्तु शांति पूजा करने के अनेक लाभ होते हैं. यह सेहत और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के साथ राहत प्रदान करती है. ग्रहों की स्थिति के कारण पड़ने वाले बुरे प्रभाव से छुटकारा दिलाने के साथ परिवार के सदस्यों को आंतरिक शांति भी प्रदान करती है. यह पूजा घर के प्रत्येक कोनों को शुद्ध करने का काम करती है.

वास्तु शांति पूजा कैसे करें?

वास्तु शांति पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रवेश द्वार पर तोरण स्थापित करें.

इसके बाद एक शुभ पौधा लगाएं. फिर संक्लप लेकर पूजा-पाठ करें.

पूजा के दौरान घर के मुखिया को धरती माता को अनाज, चावल, फूल और पंखुडियां अर्पित करनी चाहिए.

इसके बाद आम के पत्तों से घर में गंगाजल का छिड़काव करें.

भगवान की सच्चे मन के साथ प्रार्थना करें और श्रद्धा व समर्पण की भावना के साथ हवन करें.

हवन एक खास दिशा में करना शुभ माना जाता है.

पूजा संपन्न होने के बाद एक गड्ढा खोदें और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी वस्तुओं को उसमें ढक दें.

वास्तु शांति पूजा के लिए किन सामाग्रियों की आवश्यकता?

घर में वास्तु शांति पूजा के लिए धातु की मूर्ति, गणेश जी की धातु से बनी प्रतिमा, पूजा के बाद वास्तु पुरुष को दफनाने के लिए छोटा सा डिब्बा, कुलेदवी या देवता, चंदन का पेस्ट, हल्दी, कई तरह के फूल, नारियल 2, सुपारी 30, पान के पत्ते 30, तेल का दीपक, तौलिया, स्टील या तांबे का प्लेट, धातु के कटोरे जल कलश, 4 चम्मच, फल, चावल, चीनी, दूध, घी, शहद, पवित्र लाल धागा, कलावा, दुर्वा घास, 1 शंख फावड़ा, कुदाल आदि हवन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है.

