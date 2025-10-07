Sun Transit 2025: अक्टूबर 2025 में सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानिए किसे लाभ और किसे नुकसान!

Surya Gochar 17 October 2025 सूर्य का तुला राशि में गोचर एक ज्योतिषीय घटना है, जो 17 अक्टूबर, 2025 को होगा, जिसमें सूर्य शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा, जिससे संतुलन, निष्पक्षता और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित होता है.

तुला राशि में सूर्य अपनी नीच यानी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है, जिससे कुछ राशियों के लिए करियर और परिवार में संघर्ष आ सकता है, जबकि कुछ के लिए लाभ के योग भी बनते हैं.

सूर्य का तुला राशि में गोचर

17 अक्टूबर 2025 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से वृषभ, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों को लाभ होगा, क्योंकि सूर्य यहां मंगल और बुध के साथ युति बनाएगा.

वहीं, मेष, मिथुन, धनु और मकर राशि वालों को मिले-जुले परिणाम मिलेंगे, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच राशि है.

सूर्य गोचर से इन राशियों को लाभ

सूर्य का तुला राशि में गोचर तुला, मिथुन, मेष और मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जहां उन्हें करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं.

यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य, रिश्ते और परिवार के मामलों में भी सकारात्मक परिणाम ला सकता है.

तुला राशि

सूर्य तुला राशि में गोचर करने पर तुला राशि के जातकों को धन लाभ, ऊर्जा में वृद्धि, सामाजिक और पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है. व्यापार में वृद्धि और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बनते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को करियर में नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है.

मेष राशि

सूर्य के इस गोचर से मेष राशि वालों को लाभ मिल सकता है और उनके लिए यह एक शुभ समय सिद्ध हो सकता है.

मकर राशि

मकर राशि वालों को भी सूर्य का यह गोचर लाभ पहुंचाएगा, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी.

सूर्य गोचर से प्रभावित राशियां

सूर्य का तुला राशि में गोचर मुख्य रूप से मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, जिनमें आर्थिक समस्याएं, करियर में रुकावटें, पारिवारिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां शामिल हैं, हालांकि इसका प्रभाव हर राशि पर अलग-अलग हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं और उन पर काम का बोझ बढ़ सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को धन हानि हो सकती है और नौकरी के बेहतरीन अवसर हाथ से निकल सकते हैं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को कार्यस्थल पर विपक्षियों से दिक्कत हो सकती है और वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ भी सकता है.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को आर्थिक और पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे गले और आंखों में परेशानी हो सकती है.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.