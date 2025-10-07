हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSun Transit 2025: अक्टूबर 2025 में सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानिए किसे लाभ और किसे नुकसान!

Sun Transit 2025: अक्टूबर 2025 में सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानिए किसे लाभ और किसे नुकसान!

Surya Gochar 2025: सूर्य का तुला राशि में गोचर एक ज्योतिषीय घटना है, जो 17 अक्टूबर, 2025 को होगी. आइए जानते हैं सूर्य गोचर का किन राशियों को लाभ और किन राशियों को नुकसान हो सकता है?

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Surya Gochar 17 October 2025 सूर्य का तुला राशि में गोचर एक ज्योतिषीय घटना है, जो 17 अक्टूबर, 2025 को होगा, जिसमें सूर्य शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा, जिससे संतुलन, निष्पक्षता और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित होता है.

तुला राशि में सूर्य अपनी नीच यानी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है, जिससे कुछ राशियों के लिए करियर और परिवार में संघर्ष आ सकता है, जबकि कुछ के लिए लाभ के योग भी बनते हैं.

सूर्य का तुला राशि में गोचर

17 अक्टूबर 2025 को सूर्य के तुला राशि में गोचर से वृषभ, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ राशि वालों को लाभ होगा, क्योंकि सूर्य यहां मंगल और बुध के साथ युति बनाएगा.

वहीं, मेष, मिथुन, धनु और मकर राशि वालों को मिले-जुले परिणाम मिलेंगे, जबकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जातकों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच राशि है.

सूर्य गोचर से इन राशियों को लाभ

सूर्य का तुला राशि में गोचर तुला, मिथुन, मेष और मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जहां उन्हें करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं.

यह राशि परिवर्तन स्वास्थ्य, रिश्ते और परिवार के मामलों में भी सकारात्मक परिणाम ला सकता है. 

तुला राशि 
सूर्य तुला राशि में गोचर करने पर तुला राशि के जातकों को धन लाभ, ऊर्जा में वृद्धि, सामाजिक और पारिवारिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है. व्यापार में वृद्धि और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बनते हैं. 

मिथुन राशि 
मिथुन राशि वालों को करियर में नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है. 

मेष राशि
सूर्य के इस गोचर से मेष राशि वालों को लाभ मिल सकता है और उनके लिए यह एक शुभ समय सिद्ध हो सकता है. 

मकर राशि
मकर राशि वालों को भी सूर्य का यह गोचर लाभ पहुंचाएगा, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी.

सूर्य गोचर से प्रभावित राशियां

सूर्य का तुला राशि में गोचर मुख्य रूप से मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, जिनमें आर्थिक समस्याएं, करियर में रुकावटें, पारिवारिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां शामिल हैं, हालांकि इसका प्रभाव हर राशि पर अलग-अलग हो सकता है.

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं और उन पर काम का बोझ बढ़ सकता है.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को धन हानि हो सकती है और नौकरी के बेहतरीन अवसर हाथ से निकल सकते हैं.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों को कार्यस्थल पर विपक्षियों से दिक्कत हो सकती है और वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आ भी सकता है.

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों को आर्थिक और पारिवारिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे गले और आंखों में परेशानी हो सकती है.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 07 Oct 2025 06:00 PM (IST)
Sun Libra Transit Surya Gochar 2025
Embed widget