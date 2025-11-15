हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Gochar 2025: वृश्चिक में सूर्य का प्रवेश! जानें क्या होगा आपकी राशि पर असर, बड़े बदलावों का संकेत?

Surya Gochar 2025: वृश्चिक में सूर्य का प्रवेश! जानें क्या होगा आपकी राशि पर असर, बड़े बदलावों का संकेत?

Sun Transit 2025: सूर्य 16 नवंबर 2025 को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनाओं, ऊर्जा और फैसलों में गहरा बदलाव होगा. सावधानी, आत्मनिरीक्षण और स्वास्थ्य सतर्कता जरूरी रहेगी..

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Nov 2025 08:14 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Surya Gochar 2025: सूर्य का गोचर 16 नवंबर 2025 को दोपहर 1:44 बजे सूर्य अपनी स्थिति बदलेंगे. इस दिन सूर्य तुला राशि से आगे बढ़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह प्रवास 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा. इसके बाद सूर्य धनु राशि में जाएंगे.

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान और सफलता का कारक माना गया है. यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो समाज में प्रतिष्ठा, सरकारी कार्यों में सहायता और आर्थिक उन्नति मिलती है.
इसके विपरीत सूर्य कमजोर होने पर पेट, आंखों और हृदय से जुड़ी समस्याएँ बढ़ सकती हैं तथा सरकारी या महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं.

अजमेर की ज्योतिष विशेषज्ञ और टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा का कहना है कि इस बार सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश से लोगों के विचारों, भावनाओं और ऊर्जा में गहरे परिवर्तन दिखाई देंगे.

वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रभाव

वृश्चिक जल तत्व की राशि है और राशि चक्र में इसका आठवां स्थान है. इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, जो सूर्य का मित्र माना जाता है. वृश्चिक राशि का संबंध गहराई, रहस्यों, भावनात्मक तीव्रता, बदलाव और आत्मनिरीक्षण से माना जाता है.

इस वजह से सूर्य के इस गोचर से —

  • मन के अंदर छिपी भावनाएँ सामने आ सकती हैं
  • जीवन के कुछ क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन हो सकता है
  • आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति दोबारा विकसित हो सकती है
  • व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों पर पुनर्विचार करेगा

संक्रांति का महत्व

सूर्य लगभग एक महीने तक एक ही राशि में रहते हैं. जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को संक्रांति कहा जाता है.
धार्मिक विश्वासों के अनुसार संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा करने से प्रतिष्ठा, सफलता और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

सूर्य के तुला से वृश्चिक में जाने वाली संक्रांति को वृश्चिक संक्रांति कहा जाता है.
कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं और प्रत्येक को शुभ तथा पवित्र दिन माना गया है.

प्रभाव: ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि सूर्य के वृश्चिक राशि में आने से गलत काम बढ़ सकते हैं यानी चोर और भ्रष्टाचारी लोग बढ़ने की संभावना है. वस्तुओं की लागत बढ़ सकती है. मंगल की राशि में सूर्य के आ जाने से कई लोगों के लिए कष्टपूर्ण समय हो सकता है. कई लोग खांसी और ठण्ड से पीड़ित हो सकते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सूर्य का अशुभ असर देखने को मिलेगा. राष्ट्रों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है. आसपास के देशों से भारत के संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं. शेयर बाजार में गिरावट के साथ बिजनेस की गति कुछ थमेगी. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ शेयर बाजार फिर से बढ़ने की भी संभावना रहेगी.

इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने के योग बनेंगे. राजनीतिक उथल-पुथल एवं प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ेगी. लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. शिक्षा प्रणाली में सुधार के भी योग बनेंगे. धरना जुलूस प्रदर्शन आंदोलन गिरफ्तारियां होगी. रेल दुर्घटना होने की संभावना. महिलाओं के लिए समय शुभ नहीं है. कोई बड़ी फिल्म अभिनेत्री से दुखद समाचार. देश और दुनिया में राजनीतिक बदलाव होंगे. सत्ता संगठन में परिवर्तन होगा. आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलेगा. मनोरंजन फिल्म नाटक फैशन डांसर कॉमेडी चर्चा में रहेंगे.

उपाय:  ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को साफ सूथरा करें. भगवान श्री विष्णु की उपासना करें. बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं. रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें. रविवार के दिन उपवास रखे. रोज गुढ़ या मिश्री खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें . जन्मदाता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें. भगवान सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें . 

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने पर सभी राशियों पर क्या होगा प्रभाव.

  • मेष राशि: भ्रमित होने के कारण किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा. बीमारी की आशंका रहेगी. विवाद से बचें. 
  • वृषभ राशि: बीमारी होने की आशंका से तनाव. साझेदार या शासन सत्ता से तनाव रहेगा. व्यर्थ की यात्रा होगी. 
  • मिथुन राशि: रोग ठीक होगा. रुका हुआ धन मिलेगा. आदर-सम्मान में वृद्धि. उपहार मिल सकता है. पदोन्नति की संभावना है. 
  • कर्क राशि: कार्यालय या घर में तनाव संभव. किसी बीमारी से परेशान हो सकते हैं. बच्चों की सेहत की चिंता रहेगी.
  • सिंह राशि: मेहनत ज्यादा करनी होगी. सुख में कमी होगी. कार्यों में बाधा से तनाव रहेगा. बुजुर्गों को लेकर चिंता रहेगी.  
  • कन्या राशि: धन का संग्रह करने में सफल रहेंगे. रुके हुए पुराने कार्यों  में सफलता मिलेगी. उच्च अधिकारी से मदद संभव.
  • तुला राशि: फिजूल के खर्च बढे़ंगे. अनावश्यक जिद से हानि होगी. ठगे जाने की आशंका बनी रहेगी. परिजनों से विवाद न करें.
  • वृश्चिक राशि: अनावश्यक मेहनत होगी. गुस्सा बढ़ जाएगा. यात्रा में हानि. नकारात्मक विचारों से बचें.
  • धनु राशि: हर काम में बाधा से तनाव. बीमारी आदि से परेशान हो सकते हैं. दोस्तों के व्यवहार से चिंता. धन हानि से तनाव रहेगा.
  • मकर राशि: रुकी हुई पदोन्नति मिलेगी. सम्मान में वृद्धि होगी. धन मिल सकता है. नया कार्य शुरू कर सकते हैं. 
  • कुंभ राशि: रुके हुए बडे़कार्य में सफलता. कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण. धन लाभ होगा. पदोन्नति संभव.: 
  • मीन राशि: धर्म में अरुचि. कामकाज में असफलता से तनाव. महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझ कर लें. यात्रा हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 15 Nov 2025 08:14 PM (IST)
Zodiac Sign Surya Gochar Sun Transit 2025

Frequently Asked Questions

सूर्य का गोचर कब और किस राशि में होगा?

सूर्य 16 नवंबर 2025 को दोपहर 1:44 बजे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर 15 दिसंबर 2025 तक रहेगा.

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का क्या महत्व है?

सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व, मान-सम्मान और सफलता का कारक माना गया है. मजबूत सूर्य समाज में प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति दिलाता है.

वृश्चिक राशि में सूर्य के गोचर का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सूर्य के वृश्चिक राशि में आने से लोगों के विचारों, भावनाओं और ऊर्जा में गहरे परिवर्तन आ सकते हैं. मन की छिपी भावनाएं सामने आ सकती हैं और जीवन में बदलाव संभव है.

संक्रांति किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है?

जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस दिन को संक्रांति कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संक्रांति के दिन सूर्य पूजा से प्रतिष्ठा और सौभाग्य में वृद्धि होती है.

सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

घर की पूर्व दिशा को साफ रखें, श्री विष्णु की उपासना करें, बंदरों या गायों को भोजन कराएं, उगते सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

