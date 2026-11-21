Shukra Gochar 2026: ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुख-सुविधा, ऐश्वर्य और कला का कारक माना जाता है. साल 2026 में शुक्र कई बार अपनी राशि बदलेंगे, जिसका सीधा असर लोगों की लव लाइफ, शादी-ब्याह, आर्थिक स्थिति और करियर पर पड़ेगा.

जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो उसे 'गोचर' कहते हैं. साल 2026 में शुक्र का यह बदलाव आपके जीवन के लिए क्या नए अवसर और चुनौतियां लेकर आने वाला है.

ज्योतिष में क्यों खास है शुक्र का गोचर?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र की चाल केवल आसमान में होने वाली खगोलीय घटना नहीं है, यह हमारे जीवन के बड़े फैसलों को भी प्रभावित करती है.

शुभ प्रभाव: आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत और शुभ स्थिति में हैं, तो यह गोचर आपके लिए धन लाभ, सौभाग्य और रिश्तों में मधुरता लेकर आता है.

आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत और शुभ स्थिति में हैं, तो यह गोचर आपके लिए धन लाभ, सौभाग्य और रिश्तों में मधुरता लेकर आता है. अशुभ प्रभाव: वहीं, शुक्र की कमजोर स्थिति रिश्तों में अनबन, बेवजह के खर्च और मानसिक तनाव का कारण बन सकती है.

कुंडली के 12 भावों पर शुक्र गोचर का असर

आपकी जन्म कुंडली के किस भाव (घर) में शुक्र गोचर कर रहे हैं, उसी के आधार पर आपको फल मिलते हैं. जानें पहले से बारहवें भाव तक का हाल:

पहला भाव (लग्न): आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. शादीशुदा जिंदगी में प्यार बढ़ेगा.

दूसरा भाव: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में खुशहाली आएगी. आपकी मीठी बोली से बिगड़े काम बनेंगे.

तीसरा भाव: लेखन, कला, मीडिया और संचार से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. भाई-बहनों से रिश्ते अच्छे रहेंगे, बस गलतफहमी से बचें.

चौथा भाव: नया घर या गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे. घर की साज-सज्जा पर ध्यान देंगे और परिवार से जुड़ाव गहरा होगा.

पांचवां भाव: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कला और मनोरंजन के क्षेत्र में लाभ होगा.

छठवां भाव: सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन कोर्ट-कचहरी या पुराने विवादों में जीत मिल सकती है. ऑफिस में माहौल अच्छा रहेगा.

सातवां भाव: अविवाहितों के लिए शादी के पक्के योग बनेंगे. बिजनेस पार्टनरशिप में बड़ा मुनाफा होगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

आठवां भाव: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. इस दौरान आपको खुद को समझने और जीवन में बड़े बदलाव लाने का मौका मिलेगा.

नौवां भाव: किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

दसवां भाव: करियर में तरक्की होगी. खासतौर पर फैशन, डिजाइन और लग्जरी सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है.

ग्यारहवां भाव: दोस्तों और सोशल नेटवर्क से बड़ा आर्थिक फायदा होगा. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है.

बारहवां भाव: विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. हालांकि खर्च बढ़ेंगे, लेकिन दान-पुण्य और अध्यात्म से मन को सुकून मिलेगा.

शुक्र ग्रह को मजबूत करने के 5 आसान उपाय

शुक्र गोचर के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी महसूस हो, तो आप ये सरल ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं:

मंत्र जाप: शुक्रवार के दिन या रोज़ाना शुक्र के बीज मंत्र “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” का 108 बार जाप करें.

शुक्रवार के दिन या रोज़ाना शुक्र के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें. लक्ष्मी-शिव पूजा: शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. साथ ही भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में संतुलन बना रहता है.

शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. साथ ही भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में संतुलन बना रहता है. शुभ चीजों का दान: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद कपड़े, चावल, दही, चांदी या खुशबूदार फूल दान करें.

शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद कपड़े, चावल, दही, चांदी या खुशबूदार फूल दान करें. साफ-सफाई और सुगंध: शुक्र को सुंदरता पसंद है. अपने घर को साफ रखें और ताजे फूल (जैसे गुलाब, मोगरा या चमेली) घर में सजाएं.

शुक्र को सुंदरता पसंद है. अपने घर को साफ रखें और ताजे फूल (जैसे गुलाब, मोगरा या चमेली) घर में सजाएं. पाठ करें: आर्थिक और मानसिक मजबूती के लिए हर शुक्रवार को 'श्री सूक्त' या 'लक्ष्मी सूक्त' का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.