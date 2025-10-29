Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Shukra Gochar 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, तुलसी विवाह का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है. यह तिथि इस साल 2 नवंबर को है. ज्योतिष दृष्टि के मुताबिक अबकी बार तुलसी विवाह का त्योहार बेहद ही खास होने वाला है.

क्योंकि इस दिन शुक्र का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है. शुक्र के इस गोचर से मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते है शुक्र के गोचर से किन-किन राशियों को लाभ होगा.

कन्या राशि (Cancer Horoscope)

शुक्र का गोचर कन्या राशि वालों के लिए विवाह के नए रिश्ते ला सकता है. किसी के जीवन में रिश्तों में टकराव या दूरी चल रही है तो वह खत्म हो सकती है, जिससे रिश्तों में सुधार आएगा. कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं.

अगर कोई व्यक्ति फैशन और डिजाइनिंग क्षेत्र से जुड़ा है तो उसे विशेष लाभ मिलेगा. पारिवारिक लोगों को बच्चों से जुड़ी खुशियां मिलेगी. किसी तरह का शुभ निर्णय या संबंध आपके जीवन में नई शुरुआत ला सकता है.

तुला राशि (Libra Horoscope)

तुला राशि में शुक्र का गोचर होना लाभदायक रहेगा. जिन लोगों के रिश्तों में गलतफहमियां चल रही है वे दूर होंगी. अपने घर में अच्छा फील करेंगे और किसी नई वस्तु के खरीदारी के भी योग बन रहे हैं. जिन लोगों की शादी की उम्र हो चुकी है, उनके लिए शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं.

ऑफिस में आप अपनी वाणी और व्यवहार से लोगों को आकर्षित कर पाएंगे. घर और करियर के लिए यह समय सुखद रहेगा.

मीन राशि (Pisces Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बेहद शुभ साबित होने वाला है. यह समय नई यात्राओं, ऊंची शिक्षा और रोमांचक अनुभवों से भरा रहेगा. विदेश से जुड़ी योजनाएं या संपर्क आपको लाभ देंगे. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्तों में अपनापन महसूस होगा.

तुलसी विवाह जैसे पवित्र समय में किए गए कार्य शुभ फल देंगे. किस्मत इस समय में आपका साथ देगी और अटके हुए काम भी पूरे होंगे. वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य और शांति का माहौल बना रहेगा.

शुक्र के गोचर का संयोग

तुलसी विवाद के दिन शुक्र का तुला राशि में गोचर होना बहुत ही भाग्यशाली है. तुला शुक्र की अपनी राशि है, जिस वजह से यह ग्रह यहां पर पूर्ण प्रभाव में रहता है. शुक्र ग्रह के तुला में गोचर होने से प्रेम, सुंदरता और बौद्धिक क्षमता अपने चरम पर होती है .

इसलिए तुलसी विवाह जैसे पवित्र पर्व पर इस योग का बनना बेहद ही मंगलमय साबित होगा.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.