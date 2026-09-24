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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरशुक्र अस्त और वक्री का डबल असर, अक्टूबर में इन 4 राशियों की करियर में बढ़ेगी मुश्किलें

शुक्र अस्त और वक्री का डबल असर, अक्टूबर में इन 4 राशियों की करियर में बढ़ेगी मुश्किलें

Shukra Asta and Vakri 2026: शुक्र 23 सितंबर को अस्त और 3 अक्टूबर को वक्री होंगे. ऐसे में कुछ राशियों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं. किस मामले में रहना होगा सावधान, क्या होगा नुकसान जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 24 Sep 2026 08:10 AM (IST)
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Shukra Asta 2026: इस साल दो महीने के अंदर शुक्र की चाल दो बार बदलेगी, एक तरफ 23 सितंबर से 30 अक्टूबर तक शुक्र अस्त रहेंगे तो वहीं 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक शुक्र वक्री रहेंगे. ऐसे में शुक्र का डबल डोज कुछ राशियों पर भारी पड़ने वाला है.

चूंकि शुक्र दांपत्य जीवन, धन, वैभव, करियर के कारक ग्रह हैं, ऐसे में कुछ राशियों के लिए शुक्र का अस्त और वक्री होना मुश्किलें ला सकता है. किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी, जान लें.

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शुक्र अस्त और वक्री की डबल डोज

मिथुन राशि: शुक्र के अस्त और वक्री होने का असर मिथुन राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र पर देखने को मिल सकता है. ऑफिस में काम का दबाव या नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. व्यापारियों को भी इस दौरान सोच-समझकर ही कोई नया निवेश या जोखिम उठाना चाहिए.

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए शुक्र अस्त की अवधि आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने वाली रहेगी. धन से जुड़े कामों में अड़चन आ सकती है या अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. किसी को पैसा देने, लेने या निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें. गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने बजट को बिगड़ने न दें.

मीन राशि: मीन राशि के जातकों को इस दौरान अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी. खानपान में लापरवाही और बिगड़ी हुई दिनचर्या परेशानी बढ़ा सकती है. थकान, सुस्ती या छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. इसलिए समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अवधि पारिवारिक और दांपत्य रिश्तों में संयम बरतने की है. छोटी-सी बात भी गलतफहमी का कारण बन सकती है. घर में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत के दौरान अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान दें. बेवजह के विवादों में पड़ने से बचें और रिश्तों में किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा तूल न दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 24 Sep 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Shukra Asta 2026 Venus Combust 2026 Shukra Vakri 2026
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