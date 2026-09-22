Shukra Asta 2026: शुक्र की चाल बदलने वाली है और इसका असर ज्योतिष के अनुसार प्रेम, रिश्तों से लेकर धन-दौलत और करियर तक देखने को मिल सकता है. 23 सितंबर 2026 को शुक्र तुला राशि में रहते हुए अस्त होंगे और करीब 37 दिनों बाद 30 अक्टूबर को उदय होंगे.

खास बात ये है कि इसी दौरान 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री भी हो जाएंगे. शुक्र की ये विशेष स्थिति तुला, मकर, मिथुन और वृषभ राशि वालों के लिए सुनहरा मौका लेकर आ रही है. क्या लाभ होगा जान लें.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का अस्त होना नौकरी में चल रही परेशानियों का अंत करने वाला साबित होगा. नई नौकरी के लिए बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकते हैं. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, संतान को विदेश में पढ़ाई का मौका मिल सकता है. बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल रहेगी.

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं, इसलिए इस राशि के लिए शुक्र की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस अवधि में करियर में आगे बढ़ने और आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नए विकल्प मिल सकते हैं, जबकि कामकाज में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है. हालांकि बड़े आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी से बचना और लाभ-हानि का आकलन करना जरूरी रहेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का अस्त होना करियर और धन से जुड़े मामलों में नए रास्ते खोल सकता है. नौकरी या कारोबार में नए विकल्प सामने आने के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. कामकाज से जुड़े नेटवर्क आर्थिक तौर पर आपके काम आएंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस नीति पर काम कर रहे हैं तो सोच समझकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

वृषभ राशि

शुक्र के अस्त होने के दौरान करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. वहीं कारोबारियों को अपनी योजनाओं पर नए सिरे से काम करने का अवसर मिलेगा. आर्थिक फैसलों में बजट और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना लाभकारी रहेगा.

FAQs

1. शुक्र अस्त होने से किन राशियों को लाभ हो सकता है?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार तुला, मकर, मिथुन और वृषभ राशि के जातकों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

2. शुक्र अस्त के दौरान करियर में क्या बदलाव हो सकते हैं?

नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलने तथा करियर में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं.

3. शुक्र वक्री होने का इन राशियों पर क्या असर पड़ेगा?

शुक्र वक्री होने पर रुके हुए कामों की समीक्षा और करियर-आर्थिक फैसलों पर दोबारा विचार करने का अवसर मिल सकता है.

4. शुक्र अस्त के दौरान किन मामलों में सावधानी रखें?

बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में न लें और निवेश या कारोबार में लाभ-हानि का आकलन जरूर करें.

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