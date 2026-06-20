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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: मंगल का वृषभ में गोचर किन राशियों करियर को पहुंचाएगा सातवें आसमान, तुला से मीन तक जानें राशिफल

Mangal Gochar 2026: मंगल का वृषभ में गोचर किन राशियों करियर को पहुंचाएगा सातवें आसमान, तुला से मीन तक जानें राशिफल

Mars Transit in Vrishabh 2026: मंगल 21 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, ऐसे में तुला से मीन राशि तक जानें आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 20 Jun 2026 08:09 AM (IST)
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Mangal Gochar 2026: मंगल 21 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं. मंगल ऊर्जा, साहस, निर्णय और कर्म का ग्रह है, जबकि शुक्र सुख, प्रेम, सौंदर्य, रिश्ते और भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है. ऐसे में जब मंगल शुक्र के क्षेत्र में आता है तो रचनात्मक क्षेत्र, डिजाइन, फैशन, मार्केटिंग, कला, प्रॉपर्टी और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष चर्चा में रहता है. ऐसे में जानते हैं मंगल का वृषभ राशि में जाने से तुला से मीन तक आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा. 

तुला राशि

  • तुला राशि में मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा. ऐसे में सेहत को लेकर किसी भी तरह की अनदेखी करना उचित नहीं होगा. दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा.
  • बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी और संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा.
  • व्यापार से जुड़े लोगों को जोखिम लेने से पहले हर पहलू पर विचार करना चाहिए. 

वृश्चिक राशि

  • वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं, ऐसे में यह गोचर सप्तम भाव में होगा जो रिश्तों और साझेदारी के मामलों में कुछ बदलाव ला सकता है.
  • विवाह या रिश्ते से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बनती नजर आएंगी.
  • नौकरी करने वालों के लिए यह समय उपलब्धियों और नए अवसरों का संकेत दे सकता है.

ये भी पढ़ें - Mangal Gochar 2026: 1 दिन बाद मंगल गोचर, किन राशियों की हरी-भरी होगी जेब, किसका खाली होगा खाता, मेष से कन्या तक जानें

धनु राशि

  • धनु राशि के छठे भाव में मंगल का प्रवेश कार्यक्षेत्र को सक्रिय करेगा. नौकरी और रोजगार से जुड़े प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं
  • कॉम्पीटिशन और चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत और अनुशासन से स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है.

मकर राशि

  • मकर राशि के लिए यह गोचर करियर, लाभ और व्यक्तिगत योजनाओं पर प्रभाव डाल सकता है.
  • पंचम भाव में मंगल का संचरण नौकरीपेशा लोगों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है.
  • किसी यात्रा या महत्वपूर्ण योजना के पूरे होने की संभावना बन सकती है. प्रेम संबंधों में भावनाओं के बजाय समझदारी से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

कुंभ राशि

  • कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में प्रवेश घरेलू और व्यावसायिक जीवन दोनों को प्रभावित कर सकता है.
  • परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं, जिससे रिश्तों में सकारात्मकता आएगी.
  • भाग्य का साथ मिलने से व्यापार और कामकाज में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

मीन राशि

  • मीन राशि के लिए मंगल का तीसरे भाव में गोचर आत्मविश्वास और प्रयासों को नई दिशा दे सकता है.
  • कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने से लाभ होगा.
  • निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और व्यक्तिगत रिश्तों में भी अपनापन और नजदीकियां बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 20 Jun 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Mangal Gochar 2026 Mars Transit 2026
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