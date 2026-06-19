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Rashifal 20 June 2026: सिंह राशि में बनेगा ग्रहण योग, 4 राशियों के लिए चुनौतिभरा दिन, न करें ये गलती, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 20 June 2026: मीन वालों को प्रगति के संकेत तो मकर वालों की भी लगेगी खुशियों की लॉटरी. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान.
Rashifal: आज 20 जून 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार शुद्ध ज्येष्ठ शुक्लपक्ष षष्ठी रात्रि 08 बजकर 40 मिनट तक रहेगा,उपरांत सप्तमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र कर्क राशि में रहेगे ,बुध मिथुन राशि में हैं,सूर्य ,मिथुन राशि में है.चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेगे.
आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे,आज पारिवारिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण आप घरेलू जिम्मेदारियों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे परिवार के कुछ सदस्य असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं. ऐसी परिस्थितियों में धैर्य और समझदारी से काम लेना आवश्यक होगा. अपने शब्दों पर संयम रखें और किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज आपको सोच-समझकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता होगी. निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है, जिसके कारण अपने साथी के सामने स्पष्ट रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है. इससे रिश्ते में गलतफहमियां पैदा होने की आशंका रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. व्यापार से जुड़े लोगों को लेन-देन करते समय अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है. पूंजी निवेश करने से पहले सभी पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करना जरूरी होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मानसिक उलझनें और एकाग्रता की कमी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं. ऐसे में समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच अपनाना लाभकारी रहेगा. करियर से जुड़े नए अवसरों पर निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक योजना को आगे बढ़ाने से पहले जोखिम का आकलन करना बेहद जरूरी होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें. शारीरिक थकान के साथ-साथ मानसिक तनाव भी आपको प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: आज दिन की शुरुआत में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीली वस्तु का दान करें. ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी और शनि देव की कृपा बनी रहने की मान्यता है.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है. आपको अपने परिजनों और मित्रों के साथ हंसी-खुशी भरे पल बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण प्रेम और सौहार्द से भरा रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाई-बंधुओं का सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के योग भी बन रहे हैं.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में गहरी आत्मीयता का अनुभव होगा. आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जिससे प्यार और विश्वास और मजबूत होगा. प्रेमी वर्ग के लिए भी दिन अच्छा है, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज आपको नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा. आपके व्यापार में नए और लाभदायक संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपको फायदा देंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. आप समय पर अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे अधिकारी खुश होंगे.
- करियर और शिक्षा: प्रवास और पर्यटन के योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन तरोताजा होगा. यह यात्रा आपके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. छात्रों के लिए दिन अच्छा है, उनका मन पढ़ाई में लगेगा और वे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आय और व्यापार में वृद्धि होने के प्रबल योग हैं. धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे. विशेष रूप से आज महिला वर्ग से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. निवेश करने का यह समय उचित है.
- स्वास्थ्य: आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करेंगे और अपने दैनिक कार्यों को बड़ी ही आसानी से निपटा पाएंगे. सकारात्मक सोच आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगी.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: आज शनिवार होने के कारण किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सुख-समृद्धि का वास होगा.
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे घर और परिवार का वातावरण पूरी तरह से प्रफुल्लित और आनंदमयी बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ सुखद क्षण व्यतीत होंगे. आपसी सद्भाव बना रहेगा और किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का योग भी बन रहा है, जिससे घर में खुशियाँ आएँगी.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है. आप अपने जीवनसाथी के साथ सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकेंगे. जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपको हर कार्य में मिलेगा, जिससे प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. अधिकारियों और वरिष्ठों की मदद से आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे. व्यापार में पिछले कई दिनों से आ रही सरकारी कामकाज की बाधाएँ आज दूर होंगी और आपके काम सरलता से संपन्न होंगे. ऑफिस का माहौल भी दिनभर सकारात्मक बना रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने का उत्साह बना रहेगा. करियर में आपको अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी, जो आपके भविष्य को और भी मजबूत बनाएगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धन का आगमन हो सकता है और निवेश करने का यह अच्छा समय है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है. आप ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, तो आप दिनभर फिट और तंदुरुस्त रहेंगे.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले वस्त्र या खाना दान करें. इससे शनि देव की कृपा बनी रहेगी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन आपके लिए अपनों के साथ बिताने के लिए श्रेष्ठ है. पारिवारिक सदस्यों के साथ सुखमय दिन गुजरेगा और घर का वातावरण प्रेम और सद्भावना से ओतप्रोत रहेगा. आप धार्मिक कार्यों या किसी पवित्र यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जिसके लिए धन खर्च होगा, लेकिन यह खर्च आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन को लेकर आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. आपके मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकते हैं. अपने पार्टनर पर भरोसा रखें और बातें साफ-साफ करके ही समझौता करें. नकारात्मकता से दूर रहकर ही आप अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलेगा और अपना काम समय पर पूरा करने की खुशी आपके चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकेगी. व्यापार करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि व्यापार में नए ग्राहक मिलने से प्रसन्नता और उत्साह बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन उत्साहवर्धक है. पढ़ाई में मन लगेगा और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन उसमें प्रगति करने के लिए अच्छा है. करियर में आपको नई दिशाएं मिल सकती हैं, इसलिए अवसरों को हाथ से न जाने दें.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी भाग्य वृद्धि होगी और आकस्मिक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. विदेश से अच्छे समाचार आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश करने के लिए भी दिन अनुकूल है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम रहने वाला है. आप थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान का विशेष ध्यान रखें. योग और ध्यान से आपको ऊर्जा मिलेगी.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: आज के दिन शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इससे शनि की दशा में सुधार होगा और मंगल बढ़ेगा.
सिंह राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण आज थोड़ा नाजुक रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ बातचीत करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आपकी कोई भी अनायास की गई टिप्पणी किसी को नाराज कर सकती है, जिससे मनमुटाव हो सकता है. बड़ों का सम्मान करें और किसी भी विवाद में उलझने से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज आपको थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. मन में आ रही नेगेटिविटी के कारण आप अपने पार्टनर के प्रति उदासीन या चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं. इस दौरान छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना ही बेहतर रहेगा. अपने मन की बात शांति से कहें.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन काम के प्रति उत्साहहीनता लेकर आया है. आप आज आराम करने के मूड में रहेंगे और काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करेंगे. व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी और ज्यादा लाभ कमाने के लालच में न पड़ें, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और शिक्षार्थियों के लिए दिन अनुकूल नहीं कहा जाएगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और याद रखने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है. इस समय किसी भी नए कोर्स या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बजाय, पुराने विषयों का रिवीजन करना बेहतर रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज सचेत रहने की जरूरत है. अगर आपने अपने खान-पान पर ध्यान नहीं रखा, तो बीमार पड़ने पर आपको अपनी बचत खर्च करनी पड़ सकती है. इसलिए, अनावश्यक खर्चों से बचें और धन का प्रबंधन सावधानी से करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आज आपकी चिंता का विषय बन सकता है. खान-पान की गलतियों के कारण पेट या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. बाहर का भोजन खाने से पूरी तरह बचें. अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और पर्याप्त जल पीएं.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हल्का हरा
- उपाय: मन में आ रही चिंता और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आज काले तिल का दान करें. सुबह के समय किसी भी ईश्वर का ध्यान करें या प्राणायाम करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और दिन बेहतर बीतेगा.
कन्या राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे पारिवारिक जीवन आज सुखमय रहेगा. आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे. दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे. नए वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी का योग बन रहा है, जिससे घर के वातावरण में खुशियाँ आएंगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है. मन में नकारात्मक विचारों को जगह न दें, अन्यथा रिश्ते पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. हालांकि, नए व्यक्तियों के साथ परिचय और दोस्ती बनने की संभावना है, जो आपके सामाजिक दायरे का विस्तार करेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में नए ग्राहकों के मिलने से आपको खास खुशी मिलेगी. पार्टनरशिप के जरिए व्यापार को आगे बढ़ाने की योजनाएं सफल रहेंगी, जिसके लिए आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का दिन भी अनुकूल रहेगा. अपना काम समय पर पूरा करने की संतुष्टि आपके चेहरे पर स्पष्ट देखी जाएगी.
- करियर और शिक्षा: सामाजिक और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा. छात्रों को भी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई योजनाओं पर काम करने का समय उत्तम है.
- आर्थिक स्थिति: आज भाग्य का साथ मिलेगा और आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. धार्मिक कार्यों या किसी यात्रा पर धन खर्च होगा, लेकिन यह खर्च आपको मानसिक शांति देगा. विदेश से धन संबंधी सकारात्मक खबरें आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम रहने वाला है. अपनी फिटनेस बनाए रखने के लिए आप एक्सरसाइज या ध्यान जैसी गतिविधियों में समय दें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या काले तिल का दान करें. इससे शनि देव की कृपा बनी रहेगी और बाधाएं दूर होंगी.
तुला राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे आज आपके घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सद्भावना बनी रहेगी. किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. सबसे खुशी की बात यह है कि आपको ननिहाल पक्ष से कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशियाँ दौड़ जाएंगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज रोमांच और मधुरता बनी रहेगी. आप अपने प्रियतम के साथ कहीं बाहर घूमने या पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपकी समझ और गहरी होगी, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा. विवाहित जीवन में भी प्यार भरा माहौल रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है. आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए अवसर मिलेंगे. आपकी प्रगति के रास्ते खुलेंगे. व्यापार में आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा और आप अपने व्यापार को नए मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर के नजरिए से आज आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में आपके काम आएगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है. पुराने किसी निवेश से आपको आर्थिक फायदा हो सकता है, जिससे आपकी बचत बढ़ेगी. हालांकि, किसी जरूरी जगह पर खर्च होने की संभावना है, लेकिन यह खर्च आपके लिए लाभदायक साबित होगा.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आप में नई ऊर्जा और जोश का संचार होगा. योग और ध्यान करने से मानसिक शांति भी मिलेगी.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: आसमानी (नीला)
- उपाय: सुख-शांति और सफलता के लिए आज शनिदेव को तिल का तेल चढ़ाएं और नीचे देखने वाले कर्मचारियों का सम्मान करें.
वृश्चिक राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा. उनके सानिध्य में रहने से आपकी मन की निराशा दूर होगी. हालांकि, आपकी संतान को कोई तकलीफ या समस्या हो सकती है, जिसके चलते आप मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे. बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक रहेगा. आपको शारीरिक थकान या किसी बीमारी के लक्षण महसूस हो सकते हैं. सेहत का ठीक न रहना आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा. संभव हो तो आज की यात्रा-प्रवास को टाल दें, क्योंकि यात्रा के दौरान सेहत और बिगड़ सकती है. आराम को प्राथमिकता दें.
- प्रेम जीवन: स्वास्थ्य और काम के बोझ के चलते आप अपने प्रेमी या जीवनसाथी को समय नहीं दे पाएंगे. इस वजह से उनमें नाराजगी हो सकती है. आज बहस या तर्क से बचें. अपनी सेहत के बारे में उन्हें बताएं, वे आपको समझेंगे.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आप अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे. समय पर टास्क पूरा न होने के कारण आपको अपयश या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है. शेयर बाजार या सट्टे से आज पूरी तरह दूरी बनाए रखें, अन्यथा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है. पढ़ाई में आपको मेहनत के अनुरूप सफलता प्राप्त होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- आर्थिक स्थिति: दिन की शुरुआत में कुछ खर्चे आ सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद आपकी आर्थिक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी. फंसा हुआ धन वापस आने की संभावना बन रही है, जिससे मन में राहत मिलेगी.
- शुभ अंक: 9
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: शनिवार होने के कारण शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं और काले रंग की वस्तु का दान करें.
धनु राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे, आज आपके घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और ननिहाल पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी. हालाँकि, संतान के स्वास्थ्य और पढ़ाई को लेकर मन में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है. क्रोध पर संयम रखना आवश्यक होगा ताकि घरेलू माहौल खराब न हो.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन आज कुछ कल्पनाशील रहेगा. आप साहित्य और कला के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे और काल्पनिक दुनिया में समय व्यतीत करना पसंद करेंगे. दोस्तों के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा, लेकिन अपने साथी के साथ तार्किक या बौद्धिक बहस से दूर ही रहें.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद शुभ है. आपको कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और काम में सफलता व प्रतिष्ठा दोनों हासिल होगी. आपकी प्रगति सुनिश्चित है. व्यापार में आर्थिक लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा. आपको अपने सहकर्मियों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई हो सकती है. करियर के मोर्चे पर हालांकि सफलता मिलेगी, लेकिन किसी एक काम में विफलता मिलने पर मन व्याकुल हो सकता है. ऐसी स्थिति में धैर्य रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है. पुराने किसी निवेश से आपको आर्थिक फायदा हो सकता है. वहीं, किसी जरूरी जगह पर खर्च होने की भी संभावना है, लेकिन वह सार्थक होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. आज यात्रा या प्रवास टालना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि पेट संबंधी कोई समस्या या बीमारी हो सकती है. अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले वस्त्र या उड़द की दाल दान करें. इससे सेहत में सुधार होगा और बाधाएं दूर होंगी.
मकर राशिफल
- पारिवारिक जीवन: चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, पारिवारिक जीवन को लेकर आज आप काफी राहत महसूस करेंगे. घर में लंबे समय से चली आ रही किसी भी समस्या या गलतफहमी का आज समाधान निकल आएगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा और माहौल प्रेम व सद्भावना से ओतप्रोत रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम और दोस्ती के रिश्तों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है. आज आप अपने प्रियजनों से मिलकर अपने मन की बातें साझा कर सकेंगे. यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात कहने का मौका तलाश रहे थे, तो आज का दिन उसके लिए उत्तम है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन वित्तीय लाभ के नए द्वार खोलने वाला है. आपको अपने व्यापार में अचानक मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगी. आपके विरोधी भी आज आपकी जीत के सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है. पढ़ाई में आपका मन लगेगा और कठिन विषयों को समझना आसान हो जाएगा. अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए आप सीनियर्स या शिक्षकों की मदद ले सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. जायदाद और संपत्ति से संबंधित कोई भी पुराना विवाद आज सुलझ सकता है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए निवेश की नई योजनाएं भी बना सकते हैं. नए काम शुरू करने के लिए भी आर्थिक पक्ष मजबूत है.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से ठीक रहेगा. परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहने से आप अपने दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से निपटा पाएंगे.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- उपाय: शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ब्लैक (काले) रंग की कोई वस्तु या उड़द की दाल दान करें. इससे शनि देव प्रसन्न होंगे और घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.
कुंभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, आज पारिवारिक जीवन में आपको विशेष धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी. किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है. यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और शांत स्वभाव बनाए रखेंगे, तो घर में चल रहे मतभेदों को सुलझाने में सफलता मिल सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है, लेकिन बातचीत के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक होगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. ऐसे में जिद या क्रोध दिखाने के बजाय नरम और समझदारी भरा रवैया अपनाएं.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी. अपने कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचें. अपेक्षित सफलता मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, जिससे मन में असंतोष उत्पन्न हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो सकती है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. निराश होने के बजाय नियमित अभ्यास और मेहनत जारी रखें. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचना चाहिए.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से दोपहर के बाद कोई अप्रत्याशित व्यय आपको परेशान कर सकता है. महंगी वस्तुओं की खरीदारी और बड़े आर्थिक लेनदेन को टालना ही समझदारी होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक होगा. तनाव और असंतुलित खानपान का प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है. पर्याप्त आराम करें और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें.
- शुभ अंक: 8
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: दिनभर धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें. शनिवार के दिन शनिदेव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
मीन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से बेहद शुभ और सुखद रहने वाला है. घर में किसी मांगलिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक और उत्साहपूर्ण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. इसके अलावा, सगे-संबंधियों और पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा. रिश्ते में प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बढ़ेगी. यदि आप अपने साथी के साथ किसी लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो यह समय उसके लिए बेहद शुभ माना जा सकता है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज प्रगति के अच्छे संकेत मिल रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने लक्ष्य समय पर पूरे करने में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन लाभदायक रहेगा. नए व्यापारिक अवसर सामने आ सकते हैं और अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. सुबह के समय एकाग्रता में कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद का समय पढ़ाई और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. व्यापार और कार्यक्षेत्र से आय में वृद्धि के संकेत हैं. यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. हालांकि बाहर के खानपान में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: नीला
- उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.
Weekly Rashifal 21-27 June 2026: इस हफ्ते मंगल का गोचर, ये 7 दिन किन राशियों पर भारी, किसे मिलेगी सफलता धन, देखें साप्ताहिक राशिफल
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