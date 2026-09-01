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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मएक दिन, दो पर्व, 14 सितंबर सुहागिनों-कुंवारी कन्याओं के लिए क्यों है खास जानें

एक दिन, दो पर्व, 14 सितंबर सुहागिनों-कुंवारी कन्याओं के लिए क्यों है खास जानें

Special Day 14 September 2026: 14 सितंबर को हरतालिका तीज के साथ गणेश स्थापना भी की जाएगी, इसलिए ये दिन बहुत खास है, कुंवारी लड़कियां और सुहागिनें कैसे करें पूजन, क्या है नियम जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 01 Sep 2026 04:39 PM (IST)
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Hartalika teej and Ganesh Chaturthi 14 September 2026: इस बार 14 सितंबर 2026, सोमवार का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी दोनों पर्व मनाए जाएंगे. पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया और गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से जुड़ी है.

सुबह तीज, दोपहर में गणेश पूजन का मुहूर्त

पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को हरतालिका तीज की सुबह पूजा का समय लगभग सुबह 6:03 से 8:27 बजे तक और गणेश चतुर्थी की मध्याह्न पूजा का समय सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 बजे तक है. स्थापना के लिए ये शुभ मुहूर्त रहेगा. 

हरतालिका तीज
  • हरतालिका तीज माता पार्वती की तपस्या और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा से जुड़ी है.
  • सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु, दांपत्य सुख और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं. वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवनसाथी और मनचाहे वर की कामना से यह व्रत कर सकती हैं.
गणेश चतुर्थी
  • दूसरी ओर गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के प्राकट्य का पर्व है. इस दिन घर में गणपति की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा की जाती है.
  • गणेशजी को विघ्नहर्ता और शुभारंभ के देवता माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा सुख-समृद्धि, बुद्धि और कार्यों में सफलता की कामना से की जाती है. 

सुहागिन महिलाएं कैसे करें पूजा?

  • हरतालिका तीज पर महिलाएं स्नान के बाद साफ कपड़े पहने, लाल या हरे रंग की साड़ी, चूड़ियां जरुर पहनें.
  • चूंकि तीज-चौथ एक ही दिन है इसलिए पूजा का संकल्प तृतीया तिथि के रहते हुए ही ले लें और शिव पार्वती का पूजन करें.
  • मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर भी पूजा की जाती है.
  • माता को सुहाग की सामग्री, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं. इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनकर आरती करें.
  • जो महिलाएं रात्रि में जागरण कर पूजन करती हैं वो सुबह पूजा के बाद अपनी परंपरा अनुसार इसका पालन कर सकती हैं.

कुंवारी कन्याएं कैसे रखें व्रत

कुंवारी लड़कियां भी हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकती हैं. वे अच्छे जीवनसाथी और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से व्रत और पूजा करें. यदि स्वास्थ्य अनुकूल न हो तो कठोर निर्जला व्रत रखने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार करना अधिक उचित है, मान्यता है कि पहली बार इस व्रत का संकल्प जिस विधि से लिया जाता है उसे ताउम्र उसी तरह पालन करना होता है. जैसे फलाहार, निर्जला, निराहार व्रत का संकल्प लें तो हर साल पूजन में उसका पालन करें.

हरतालिका तीज पूजा और गणेश स्थापना के जरूरी नियम

  • सुबह स्नान करके दोनों पर्वों के लिए अलग-अलग पूजा सामग्री तैयार करें.
  • सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि सुहाग सामग्री अर्पित करें
  • कुंवारी कन्याएं माता पार्वती को पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित कर मनचाहे वर की कामना करें.
  • तीज की पूजा संपन्न होने के बाद मिट्टी या बालू के शिव पार्वती का विधिवत विसर्जन करना जरुरी है.
  • गणपति की स्थापना के बाद आवाहन, आसन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें.
  • गणेशजी को दूर्वा और मोदक अर्पित कर आरती करें.
  • गणेश स्थापना के बाद घर में गंदी, क्लेश, विवाद न करें. 
  • रोजाना बप्पा की पूजा, आरती, भोग लगाएं. घर को सुनसान न छोड़े. स्थापना वाली जगह पर अंधेरा न करें.

गणेश स्थापना की विधि

  • घर के स्वच्छ स्थान पर चौकी रखें और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं.
  • चौकी पर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित करें.
  • गणेशजी के सामने कलश स्थापित कर उसके ऊपर नारियल रखें.
  • गणपति का आवाहन करके जल, अक्षत, चंदन, पुष्प और दूर्वा अर्पित करें.
  • मोदक या अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य चढ़ाएं.
  • धूप, दीप जलाकर गणेश मंत्र का जाप करें.
  • गणेश चतुर्थी की कथा और आरती करें.
  • परिवार की सुख समृद्धि और सभी बाधाओं के दूर होने की प्रार्थना करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 01 Sep 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi 2026 Hartalika Teej 2026
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