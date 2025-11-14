Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

गजलक्ष्मी राजयोग 2026: नया साल 2026 बहुत खास रहेगा क्योंकि इस साल आकाश में बनने जा रहा है एक शक्तिशाली और शुभ संयोग — गजलक्ष्मी राजयोग.

यह योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति (जुपिटर) और धन-सौभाग्य के कारक शुक्र (वीनस) एक ही राशि में आकर युति करते हैं. इस दुर्लभ योग से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और जीवन में समृद्धि, धन और सफलता का दौर शुरू होता है.

गुरु की अतिचारी चाल से बन रहा है शुभ संयोग

मई 2025 में गुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था. इसके बाद से वे अतिचारी गति से चल रहे हैं, यानी अब वे एक राशि में पूरे साल नहीं रहेंगे, बल्कि बीच-बीच में दूसरी राशियों में भी प्रवेश करेंगे.

आने वाले आठ सालों तक उनकी यही गति बनी रहेगी.

वर्ष 2026 में गुरु मिथुन, कर्क और सिंह राशि से गुजरेंगे और इस दौरान जब वे शुक्र के साथ एक ही राशि में होंगे, तब गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा.

कब बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग

शुक्र ग्रह 14 मई 2026 को सुबह 10:58 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.

इस समय गुरु पहले से ही मिथुन राशि में मौजूद होंगे.

मौजूद होंगे. इस कारण 14 मई से 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में गजलक्ष्मी राजयोग रहेगा.

मिथुन राशि में रहेगा. इसके बाद 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और

और 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में पहुंच जाएंगे.

इस प्रकार यह शुभ योग एक बार फिर से बनेगा, जो पूरा जून महीना अत्यंत फलदायी बनाएगा.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के जीवन में यह राजयोग तीसरे और चौथे भाव में बनेगा, जो स्थिरता और सुख का संकेत देता है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और घर या वाहन खरीदने का सपना साकार हो सकता है.

परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहेगा. रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना रहेगी. कार्यक्षेत्र में सफलता और प्रमोशन के योग बनेंगे. भाग्य आपका साथ देगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होंगे. यह समय मेष राशि वालों के लिए स्थिरता, आत्मसंतोष और नई शुरुआत लेकर आएगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए गजलक्ष्मी राजयोग नवम और दशम भाव में बनेगा, जो करियर और भाग्य दोनों को सशक्त बनाएगा.

इस अवधि में कार्यक्षेत्र में उन्नति, पदोन्नति और प्रतिष्ठा के योग बनेंगे. जो लोग नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही बीमारी या मानसिक तनाव से राहत मिलेगी.

अविवाहित जातकों के लिए यह समय शुभ रहेगा और विवाह प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. भाग्य का साथ मिलेगा और मेहनत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा. तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर की ऊंचाइयों, स्थिरता और संतुलन का रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का समय अत्यंत भाग्यशाली रहेगा. यह योग इस राशि के अष्टम और नवम भाव में बन रहा है, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और अचानक धनलाभ के योग बनेंगे. जो जातक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च अध्ययन में प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और आत्मिक शांति की अनुभूति होगी.

इस दौरान आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, जबकि प्रेम संबंध और अधिक मधुर बनेंगे. कुल मिलाकर यह वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए तरक्की, समृद्धि और भाग्य परिवर्तन का संकेत दे रहा है.

2026 का गजलक्ष्मी राजयोग विशेष रूप से मेष, तुला और वृश्चिक राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा. इन जातकों को धन, सम्मान, करियर, और रिश्तों में बड़ी सफलता मिलेगी.

मां लक्ष्मी की कृपा से यह साल नए अवसरों, आत्मविश्वास और स्थायी सुख का समय साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.