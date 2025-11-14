हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGajalakshmi Rajyoga 2026: इन 3 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, धन, सफलता और खुशहाली का महासंयोग!

Gajalakshmi Rajyoga 2026: इन 3 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, धन, सफलता और खुशहाली का महासंयोग!

Gajlaxmi Rajyog 2026: साल 2026 के मध्य में शुक्र के मिथुन में प्रवेश और बृहस्पति संग युति से गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा, जिससे कुछ राशियों पर मां लक्ष्मी की कृपा और धन-सौभाग्य की वर्षा होगी..

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 14 Nov 2025 01:30 PM (IST)
गजलक्ष्मी राजयोग 2026:  नया साल 2026 बहुत खास रहेगा क्योंकि इस साल आकाश में बनने जा रहा है एक शक्तिशाली और शुभ संयोग — गजलक्ष्मी राजयोग.

यह योग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति (जुपिटर) और धन-सौभाग्य के कारक शुक्र (वीनस) एक ही राशि में आकर युति करते हैं. इस दुर्लभ योग से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और जीवन में समृद्धि, धन और सफलता का दौर शुरू होता है.

गुरु की अतिचारी चाल से बन रहा है शुभ संयोग

मई 2025 में गुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था. इसके बाद से वे अतिचारी गति से चल रहे हैं, यानी अब वे एक राशि में पूरे साल नहीं रहेंगे, बल्कि बीच-बीच में दूसरी राशियों में भी प्रवेश करेंगे.

आने वाले आठ सालों तक उनकी यही गति बनी रहेगी.
वर्ष 2026 में गुरु मिथुन, कर्क और सिंह राशि से गुजरेंगे और इस दौरान जब वे शुक्र के साथ एक ही राशि में होंगे, तब गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा.

कब बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग

  • शुक्र ग्रह 14 मई 2026 को सुबह 10:58 बजे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.
  • इस समय गुरु पहले से ही मिथुन राशि में मौजूद होंगे.
  • इस कारण 14 मई से 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में गजलक्ष्मी राजयोग रहेगा.
  • इसके बाद 2 जून को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और
  • 8 जून को शुक्र भी कर्क राशि में पहुंच जाएंगे.

इस प्रकार यह शुभ योग एक बार फिर से बनेगा, जो पूरा जून महीना अत्यंत फलदायी बनाएगा.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के जीवन में यह राजयोग तीसरे और चौथे भाव में बनेगा, जो स्थिरता और सुख का संकेत देता है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और घर या वाहन खरीदने का सपना साकार हो सकता है.

परिवार में सुख, शांति और सामंजस्य बना रहेगा. रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े मामलों में लाभ की संभावना रहेगी. कार्यक्षेत्र में सफलता और प्रमोशन के योग बनेंगे. भाग्य आपका साथ देगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ेगा और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होंगे. यह समय मेष राशि वालों के लिए स्थिरता, आत्मसंतोष और नई शुरुआत लेकर आएगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए गजलक्ष्मी राजयोग नवम और दशम भाव में बनेगा, जो करियर और भाग्य दोनों को सशक्त बनाएगा.

इस अवधि में कार्यक्षेत्र में उन्नति, पदोन्नति और प्रतिष्ठा के योग बनेंगे. जो लोग नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से चली आ रही बीमारी या मानसिक तनाव से राहत मिलेगी.

अविवाहित जातकों के लिए यह समय शुभ रहेगा और विवाह प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. भाग्य का साथ मिलेगा और मेहनत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा. तुला राशि वालों के लिए यह समय करियर की ऊंचाइयों, स्थिरता और संतुलन का रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का समय अत्यंत भाग्यशाली रहेगा. यह योग इस राशि के अष्टम और नवम भाव में बन रहा है, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और अचानक धनलाभ के योग बनेंगे. जो जातक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च अध्ययन में प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और आत्मिक शांति की अनुभूति होगी.

इस दौरान आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, जबकि प्रेम संबंध और अधिक मधुर बनेंगे. कुल मिलाकर यह वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए तरक्की, समृद्धि और भाग्य परिवर्तन का संकेत दे रहा है.

2026 का गजलक्ष्मी राजयोग विशेष रूप से मेष, तुला और वृश्चिक राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा. इन जातकों को धन, सम्मान, करियर, और रिश्तों में बड़ी सफलता मिलेगी.
मां लक्ष्मी की कृपा से यह साल नए अवसरों, आत्मविश्वास और स्थायी सुख का समय साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Published at : 14 Nov 2025 01:30 PM (IST)
Zodiac Sign Gajlaxmi Rajyog 2026 Jupiter Venus Transit 2025

Frequently Asked Questions

गजलक्ष्मी राजयोग 2026 में कब बनेगा?

गजलक्ष्मी राजयोग 14 मई से 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में बनेगा। गुरु और शुक्र की युति से यह शुभ संयोग निर्मित होगा।

गजलक्ष्मी राजयोग का क्या मतलब है?

गजलक्ष्मी राजयोग तब बनता है जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह एक ही राशि में युति करते हैं। इससे धन, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है।

किन राशियों के लिए गजलक्ष्मी राजयोग विशेष रूप से शुभ रहेगा?

यह राजयोग विशेष रूप से मेष, तुला और वृश्चिक राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा। इन राशियों को धन, सम्मान और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी।

गजलक्ष्मी राजयोग से मेष राशि वालों को क्या लाभ होगा?

मेष राशि वालों के अटके हुए कार्य पूरे होंगे और घर या वाहन खरीदने का सपना साकार हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और रियल एस्टेट में लाभ होगा।

वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 भाग्यशाली रहेगा। रुके कार्य पूरे होंगे, अचानक धनलाभ के योग बनेंगे और शिक्षा में सफलता मिलेगी।

Source: IOCL

