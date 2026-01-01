Chaturgrahi Yog 2026: साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से काफी शुभ माना जा रहा है. नए साल 2026 के पहले दिन आज 1 जनवरी को धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा एक साथ आएंगे, जिससे कि चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी राशि में एक साथ चार ग्रह आते हैं तो उस राशि में चतुर्ग्रही योग बनता है.

गुरु की राशि में ग्रहों का महासंयोग

धनु राशि को देवगुरु बृहस्पति की राशि माना जाता है. यह धर्म, ज्ञान, नीति, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक है. जब सूर्य (सत्ता), मंगल (ऊर्जा), बुध (बुद्धि) और चंद्रमा (मन) जैसे प्रभावशाली ग्रह गुरु की राशि में आते हैं, तब यह संयोग धर्म और कर्म दोनों को बल देने वाला माना जाता है. नए साल के पहले दिन धनु राशि में इस योग का कई राशियों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. आइए जानते हैं कि राशि के लिए चतुर्ग्रही योग रहेगा मंगलकारी.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वाले जातकों के लिए भी साल की शुरुआत में बना चतुर्ग्रही योग सकारात्म परिणाम देगा. आपकी मेहतन रंग लाएगी, ज्ञान बढ़ेगा और करियर को नई दिशा मिलेगी. इस तरह यह योग से मेष राशि वालों को करियर में नए अवसर, आर्थिक मजबूती और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए चतुर्ग्रही योग काफी शुभ रहेगा. नए साल के पहले दिन बने इस योग का लाभ आपको लंबे समय तक मिलेगा. आपके भीतर आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आर्थिक लाभ भी होगा.

धनु राशि (Sagittarius)

नए साल पर बना चतुर्ग्रही योग धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगलकारी साबित हो सकता है. विभिन्न क्षेत्रों से आय के स्रोत बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगा. करियर से लेकर कारोबार, निवेश और निजी जीवन की समस्याएं दूर होंगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.