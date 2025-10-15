हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरBudh Gochar 2025: 24 अक्टूबर को बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, इस राशि के जातक सेहत और व्यापार में बरतें सावधानी!

Budh Gochar 2025: 24 अक्टूबर को बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, इस राशि के जातक सेहत और व्यापार में बरतें सावधानी!

Budh Gochar 2025: बुध का वृश्चिक राशि में 24 अक्टूबर 2025 को गोचर हो रहा है. आइए जानें बुध का वृश्चिक राशि में गोचर से वृषभ राशि वालों पर सेहत, आय, रिश्तों और व्यापर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? जानिए.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Oct 2025 06:15 AM (IST)
Preferred Sources

Budh Gochar 2025: गोचर का अर्थ है ग्रहों का चलना या अपनी राशि बदलना. यह ज्योतिषीय घटना है, जहां ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और इसका व्यक्ति के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है.

प्रत्येक ग्रह की अपनी गति और गोचर अवधि होती है, जैसे कि चंद्रमा की गति सबसे तेज है और शनि की सबसे धीमी.

गोचर का विश्लेषण जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ मिलकर जीवन की घटनाओं का समय बताता है. बुध का वृश्चिक राशि में गोचर 24 अक्टूबर 2025 को है. आइए जानें बुध का वृश्चिक राशि में गोचर से वृषभ राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा?

बुध का वृश्चिक राशि में गोचर 

बुध के वृश्चिक राशि में गोचर से वृषभ राशि वालों के साझेदारी और रिश्तों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो उनके सातवें भाव को सक्रिय करेगा. यह समय करियर और आर्थिक मामलों में फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप व्यापारिक सौदों और बातचीत में सफल होंगे.

रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी, जिससे प्रेम संबंधों और विवाह में सुधार होगा और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.

वृषभ राशि का रिश्तों पर प्रभाव

बुध के वृश्चिक राशि में गोचर का वृषभ राशि पर रिश्तों के मामले में मिश्रित प्रभाव पड़ेगा, जो कि साझेदारी और वैवाहिक जीवन के सातवें भाव को सक्रिय करेगा.

यह समय रिश्तों में गहरी और गंभीर बातचीत को बढ़ावा देगा, जिससे पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं, हालांकि आपसी जिद्द भी बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य और लचीलेपन की आवश्यकता होगी. 

करियर और व्यापार पर प्रभाव

बुध के वृश्चिक राशि में गोचर से वृषभ राशि वालों के करियर और व्यापार के लिए यह एक सकारात्मक समय है, जिसमें उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं.

इस दौरान आप नई व्यावसायिक योजनाएं शुरू कर सकते हैं, नए व्यापारिक संबंध बना सकते हैं और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

सेहत पर प्रभाव

बुध के वृश्चिक राशि में गोचर से वृषभ राशि के जातकों की सेहत पर मिला-जुला प्रभाव पड़ेगा. जहां एक ओर यह गोचर सामान्य स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा, वहीं दूसरी ओर पहले से मौजूद बीमारियों में जटिलता आ सकती है.

इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और दैनिक आदतों में स्थिरता लाने का प्रयास करना चाहिए और जिद्दी व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

बुध के वृश्चिक राशि में गोचर से वृषभ राशि के लिए आर्थिक स्थिति पर मिला-जुला प्रभाव पड़ेगा, जिसमें आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और व्यापार में लाभ हो सकता है.

यह गोचर साझेदारी और व्यावसायिक रिश्तों में सुधार लाएगा, लेकिन किसी भी वित्तीय निर्णय में सावधानी बरतने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. 

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 15 Oct 2025 06:15 AM (IST)
