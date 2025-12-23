Budh Gochar 2025: 29 दिसंबर को बुध का गोचर, वृषभ राशि वाले बिजनेसमैन को मिलेगा खास लाभ
Budh Gochar 2025: बुध का गोचर 29 दिसंबर 2025 को है. बुध के राशि परिवर्तन से राशियों के व्यापार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है. जानें बुध का गोचर वृषभ राशि वालों पर क्या असर डालेगा.
Budh Gochar in December 2025: इस साल बुध का अंतिम गोचर 29 दिसंबर 2025 को होने वाला है. ग्रहों के राजकुमार बुध इस दिन वृश्चिक राशि से निकलकर गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 तक बुध यहीं रहेंगे. इसके अलावा सूर्य, मंगल और शुक्र पहले से ही धनु राशि में विराजमान है. ऐसे में चार ग्रहों की युति से चतुर्ग्रही योग बनेगा.
साथ ही बुध-गुरु का परिवर्तन नामक राजयोग भी बन रहा है. बुध एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं. जब भी बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है. बुध का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों पर क्या असर करेगा यहां देखें.
जन्म कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है. यूँ तो बुध से प्रभावित जातक शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन मानसिक रुप से बहुत उर्वरक और तेज दिमाग वाले होते हैं जो अपने बड़े से बड़े विरोधी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं.
वृषभ राशि - बुध 2nd हाउस व 5th हाउस के लॉर्ड होकर 8th हाउस में विराजित है.
- बिजनस में आय के नए स्त्रोत सामने आएंगे, जिससे बिजनस की ग्रोथ में इजाफा होगा.
- आपके सहकर्मी को आपके वर्क से जेलेसी हो सकती है लेकिन उन पर ध्यान देने की वजह अपने वर्क पर ध्यान दें.
- फैमिली में किसी को कड़वे वचन न बोले जिससे किसी को ठेस पहुंचे.
- लाइफ पार्टनर बिना कुछ कहे ही आपको अच्छे से समझेगा.
- MBBS and BDS के स्टूडेंट्स थोड़े तनाव में हो सकते है जिससे उनमें एकाग्रता की कमी आएगी.
उपाय- बुधवार के दिन अभिमंत्रित श्वेतार्क गणपति को अपने मंदिर अथवा तिजोरी में रखने से भाग्य में परिवर्तन होकर आर्थिक समृद्धि की वृद्धि होती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
