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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Weekly Horoscope 17 to 23 May 2026: टैरो राशिफल साप्ताहिक, करियर, प्रेम और धन के लिए कैसा रहेगा सप्ताह

Tarot Weekly Horoscope 17 to 23 May 2026: टैरो राशिफल साप्ताहिक, करियर, प्रेम और धन के लिए कैसा रहेगा सप्ताह

Tarot Weekly Horoscope 2026: 17 से 23 मई 2026 का टैरो साप्ताहिक राशिफल करियर, धन, रिश्ते और सेहत को लेकर अहम संकेत दे रहा है. कुछ राशियों को नए मौके मिलेंगे, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 May 2026 03:53 PM (IST)
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Tarot Weekly Horoscope 17 to 23 May 2026: ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के अनुसार, मई का तीसरा सप्ताह कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है.  टैरो कार्ड केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन मन (subconscious mind) का दर्पण हैं.

इन रहस्यमयी कार्ड्स के माध्यम से हम जीवन के कठिन निर्णयों, करियर की दिशा और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं. यह वर्तमान की ऊर्जा को समझने और भविष्य को बेहतर बनाने का एक प्राचीन मार्ग है.

आइए जानते हैं मेष से मीन तक का टैरो साप्ताहिक राशिफल

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह आपके भीतर आत्मबल और नेतृत्व की भावना तीव्र करेगा. जिन निर्णयों को आप लंबे समय से टालते आ रहे थे, अब उन्हें लेकर स्पष्टता मिलेगी और आप निर्णायक कदम उठाएंगे. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो शुरुआत में असहज लगेंगी, लेकिन आप जल्दी उनमें सामंजस्य स्थापित कर लेंगे. पारिवारिक रिश्तों में संवाद की पारदर्शिता बहुत आवश्यक होगी, नहीं तो छोटी बातों से गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं. सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र से मुलाकात या संवाद मन को प्रसन्नता देगा और पुराने दौर की सुखद यादें ताजा होंगी.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशिवालों के लिए यह सप्ताह मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. टैरो दर्शाते हैं कि आप अपने जीवन की दिशा को लेकर गंभीर हो रहे हैं और भविष्य के लिए ठोस कदम उठाना चाहेंगे. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी अधूरे या रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए धैर्य रखना आवश्यक होगा. घर के किसी सदस्य से जुड़ी चिंता या संवाद आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, इसलिए धैर्य और करुणा बनाए रखें. आर्थिक रूप से कोई बड़ा निर्णय न लें, लेकिन निवेश के पुराने निर्णय अब फल देने लगेंगे. रिश्तों मं  सहजता और भरोसा बनाए रखें.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को इस सप्ताह एक के बाद एक कई निर्णय लेने पड़ सकते हैं. लेकिन विकल्पों की अधिकता आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है. आप खुद को मानसिक रूप से दोराहे पर पाएंगे, जहां तर्क और भावना के बीच संतुलन कठिन होगा. संवाद में लचीलापन और स्पष्टता बनाए रखें, क्योंकि आपके शब्दों का प्रभाव किसी रिश्ते की दिशा तय कर सकता है. कोई पुराना प्रोजेक्ट या अधूरी योजना अचानक फिर से सक्रिय हो सकती है, जिससे थोड़ी बेचैनी होगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में आप मानसिक स्पष्टता पाएंगे और यात्रा या कार्यस्थल पर परिवर्तन की संभावना प्रबल होगी, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह उनकी भावनाओं की परीक्षा ले सकता है. इस हफ्ते किसी खास की कोई पुरानी याद, व्यक्ति या स्थिति आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है. आप अत्यधिक संवेदनशील रहेंगे, इसलिए खुद को संतुलन में रखना बेहद जरूरी है. कार्यक्षेत्र में शांति बनाए रखना और घर के सदस्यों से खुलकर बात करना राहत देगा. अगर किसी निर्णय को लेकर असमंजस है, तो जल्दबाजी से बचें. सप्ताह के अंतिम दिन एक नई ऊर्जा और स्थिरता लेकर आएंगे, जिससे आप मानसिक स्पष्टता पा सकेंगे. घरेलू मामलों में कोई लंबित निर्णय आपकी प्राथमिकता बनेगा, जिसमें आपकी भावना और व्यावहारिकता का संतुलन आवश्यक है.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यक्तिगत आकर्षण और नेतृत्व क्षमता को निखारने का है. आप जिन विचारों को लंबे समय से मन में रखे हुए थे, उन्हें अब धरातल पर लाने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपको केंद्र में रखकर कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं. यह समय है जब आप अपने विचारों और योजनाओं से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं. किसी पुरानी प्रतियोगिता या विरोध की स्थिति अब सुलझ सकती है. दूसरों की प्रशंसा और समर्थन से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. सप्ताह का उत्तरार्ध किसी महत्वपूर्ण निर्णय या व्यक्तिगत सफलता का सूचक बन सकता है.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लिए यह सप्ताह आत्मचिंतन और योजना निर्माण का है. आप सामाजिक रीति रिवाज से थोड़ा हटकर अपनी भीतरी आवाज को सुनना चाहेंगे. यह समय अधूरे कार्यों को पूरा करने, निजी दस्तावेजों की समीक्षा करने और आने वाले महीनों की योजना बनाने के लिए अनुकूल है. काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी गलतियां ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखें, पुराने रोग फिर उभर सकते हैं. अगर आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो अभी शोध करें, निर्णय कुछ समय बाद लें. शांत रहकर आगे बढ़ें.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लिए यह सप्ताह संतुलन को बनाकर रखने की एक परीक्षा है. इस हफ्ते आपके लिए भावनात्मक और व्यवहारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. परिवार और कार्य के बीच प्राथमिकता तय करना मुश्किल होगा, लेकिन, यह ख्याल रखें की संतुलन से ही समाधान निकलेगा. आप दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में खुद को थका सकते हैं, इसलिए आत्म देखभाल को नजरअंदाज न करें. कोई कला या रचनात्मकता से जुड़ी गतिविधि आपको मानसिक राहत दे सकती है. सप्ताहांत में कोई निर्णय आपके भविष्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उस वक्त अपने अंतर्मन की आवाज जरूर सुनें.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह जीवन में आंतरिक परिवर्तन और नई सोच का संचार करेगा. इस हफ्ते आप किसी पुराने संबंध, विचार या आदत को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं. यह समय स्वयं के प्रति ईमानदार रहकर बदलाव को अपनाने का है. प्रारंभ में यह परिवर्तन असहज लग सकता है, लेकिन इससे आपके जीवन में स्पष्टता और नयापन आएगा. कार्यक्षेत्र में नई दिशा की तलाश हो सकती है या आप किसी पुराने असंतोष से मुक्त होने की चेष्टा करेंगे. ध्यान और आत्मचिंतन से लाभ मिलेगा. यह सप्ताह आत्म परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक बन सकता है.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह जोश और संभावनाओं से भरपूर रहेगा. इस हफ्ते आपको कार्यक्षेत्र में न केवल नए अवसर मिलेंगे, बल्कि आपके विचारों को महत्व भी मिलेगा. कोई यात्रा, नई शिक्षा या कौशल सीखने का मौका मिल सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और किसी खास व्यक्ति से प्रेरणा मिल सकती है. अपनी ऊर्जा को दिशा देना जरूरी होगा, वरना आप कई कामों में उलझ सकते हैं. परिवार या पुराने मित्र से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सप्ताह का उत्तरार्ध रचनात्मक कार्यों और नए अनुभवों से भरपूर रहेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों को यह हफ्ता गंभीरता, स्थिरता और रणनीति बनाने का है. इस हफ्ते आप दीर्घकालिक योजनाओं की नींव रख सकते हैं, विशेष रूप से करियर और आर्थिक मामलों में. जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा, लेकिन आप उनमें संतुलन बनाए रखने में सक्षम रहेंगे. सप्ताह के मध्य में शारीरिक थकान या मानसिक थकावट हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपकी राहदारी में सहायक सिद्ध हो सकता है. यदि आप किसी दीर्घकालिक निवेश या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो यह उपयुक्त समय है.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह विचारों की स्वतंत्रता और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है. आप किसी सामाजिक परियोजना में भागीदारी कर सकते हैं. यह समय है जब आपकी सोच दूसरों को प्रभावित करेगी और आप नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं. किसी मित्र या सहयोगी के साथ साझा योजना बन सकती है जो भविष्य में लाभकारी होगी. डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी सक्रियता बढ़ सकती है. सामूहिक प्रयासों में काम करने से प्रेरणा मिलेगी और आप खुद को अधिक प्रासंगिक महसूस करेंगे.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक स्पष्टता और रचनात्मक ऊर्जा का संचार करेगा. आप लंबे समय से जिन बातों को लेकर भ्रम में थे, अब उनमें समाधान मिलने लगेगा. ध्यान, योग, या किसी रचनात्मक कार्य में मन लगेगा जिससे मानसिक शांति मिलेगी. कोई पुरानी स्मृति आपको भीतर से भावुक कर सकती है, लेकिन उसी में एक नई प्रेरणा भी छिपी होगी. परिवार के साथ बातचीत से रिश्तों में मजबूती आएगी और कोई मनमुटाव सुलझ सकते है. सप्ताह का उत्तरार्ध आपको आत्मिक शांति और संतुलन की ओर ले जाएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 15 May 2026 03:42 PM (IST)
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