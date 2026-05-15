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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मCannes 2026: गीता, तुलसी माला और कृष्ण भक्ति… आरती खेतरपाल के कान्स लुक ने बटोरी सुर्खियां

Cannes 2026: गीता, तुलसी माला और कृष्ण भक्ति… आरती खेतरपाल के कान्स लुक ने बटोरी सुर्खियां

Cannes 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल में वृंदावन की आरती खेतरपाल ने जब रेड कार्पेट पर एंट्री की तो मनमोहक लुक से सबका दिल जीत लिया. तुलसी माला, गीता और कृष्ण छवि वाले उनके लहंगे की हर तरफ चर्चा हो रही.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 May 2026 12:10 PM (IST)
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Cannes Film Festival 2026: कान्स फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में से एक है, जिसमें दुनियाभर के कलाकार अपने ग्लैमरस लुक का जलवा दिखाते हैं. इस साल भी कान्स के रेड कार्पेट पर अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय सितारों का लुक चर्चा में रहा. साथ ही कान्स में सनातन धर्म की झलक भी देखने को मिली, जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है.

वृंदावन की आरती खेतरपाल ने सनातन धर्म को किया रिप्रेजेंट

कान्स में कलाकार अपने स्टाइलिश लुक को प्रेजेंट करते हैं. आलिया भट्ट, ऊर्वशी रौतेला, तारा सुतारिया जैसी कई अभिनेत्रियां कान्स में मॉडल, स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में नजर आईं. लेकिन वृंदावन की आरती खेतरपाल कान्स में सिर्फ अपने ग्लैमर और फैशन की वजह से नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपना कान्स डेब्लू सनातन धर्म से जुड़े लुक के साथ किया.

रेड कार्पेट पर आरती खेतरपाल की एंट्री होते ही भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की झलक की खूबसूरती देखने को मिली. लहंगे में वृंदावन का नजारा, गले में तुलसी माला, हाथ में श्रीमद्भगवद्गीता लिए आरती ने अपने लुक को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान दी. आरती के हाथ में कस्टम मेड रेड चेंटिंग बैग (गोमुखी) भी दिखा. इस पर हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे लिखा है और बांसुरी बजाते हुए श्रीकृष्ण नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर आरती का कान्स लुक वायरल हो रहा है और लोग भी इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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आरती खेतपाल ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा- कान्स फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार मुझे रेड कार्पेट पर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला. यह प्रस्तुति वैष्णव परंपरा और भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित एक श्रद्धा अर्पण है. यह उन सभी लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं. उन सभी गुरुजनों और संतों के लिए, जिन्होंने हमें नाम जप और भक्ति का मार्ग सिखाया. वेदव्यास जी के लिए, जिन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की. उन प्रकाशकों के लिए, जो आज भी हमारे वेदों और शास्त्रों को संरक्षित और प्रकाशित कर रहे हैं और उन भारतीय डिजाइनर्स के लिए, जो भारतीय आस्था और संस्कृति को फैशन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं.

 
 
 
 
 
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आरती ने अपना कान्स लुक परिवार और कृष्ण भक्ति को किया समर्पित

यह मेरी मां के लिए है, जिन्होंने मुझे कृष्ण भक्ति और मंत्र जप का संस्कार दिया.
मेरे भाई के लिए, जो हर कदम पर मेरी ताकत बनकर साथ खड़े रहे.
मेरी बहन के लिए, जो भारत में पूरी रात जागकर काम संभालती रही.
और मेरे पिता के लिए, जिनकी फिल्म इस वर्ष कान्स में प्रदर्शित हो रही है.

हे कृष्ण, आपने मुझे जो भी मंच दिया है, वह मेरे लिए केवल सम्मान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है.सनातन धर्म का सच्चाई, श्रद्धा और गरिमा के साथ प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी. राधारानी की कृपा से मैं जिस भी रूप में आपकी सेवा कर पाऊं, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है. प्रभु, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करती हूं, क्योंकि आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 15 May 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Bhagwat Gita Tulsi Mala SANATAN DHARMA Cannes Film Festival 2026 Cannes 2026 Aarti Khetarpal
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