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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Weekly Horoscope 12 to 18 april 2026: 12 राशियों में किसकी खुलेगी किस्मत, जानें अपना टैरो साप्ताहिक राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 12 to 18 april 2026: 12 राशियों में किसकी खुलेगी किस्मत, जानें अपना टैरो साप्ताहिक राशिफल

Tarot Weekly Horoscope 2026: 12 से 18 अप्रैल 2026 का टैरो साप्ताहिक राशिफल करियर, धन, रिश्ते और सेहत को लेकर अहम संकेत दे रहा है. कुछ राशियों को नए मौके मिलेंगे, तो कुछ को सतर्क रहने की जरूरत है.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 10 Apr 2026 03:00 PM (IST)
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  • मेष: लाभ की संभावना, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
  • वृषभ: स्वास्थ्य नरम, वैवाहिक जीवन में खट्टा-मीठा।
  • मिथुन: उतार-चढ़ाव, प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
  • कर्क: समाज कार्यों में भागीदारी, सम्मान बढ़ेगा।

Tarot Weekly Horoscope 12 to 18 April 2026: टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह का टैरो राशिफल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं करियर, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य पर संकेत दे रहा है. जानिए सभी 12 राशियों के लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आया है.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

मेष राशि के लोगों के लिए अप्रैल का सप्ताह लाभ प्राप्ति की संभावनाएं लेकर आने वाला है. इसलिए आप जोखिम लेने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, इस सप्ताह आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर नहीं दिखाई देंगे. आपको जीवनसाथी की ओर से सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है. इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहने वाला है. पेट से जुड़ी बीमारी भी हो सकती है. बाहर का खाना ना खाएं. वैवाहिक जीवन में कुछ खट्टा, कुछ मीठा रहेगा. विद्यार्थी वर्ग को बेहद मेहनत करने की जरूरत है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, अप्रैल का सप्ताह मिथुन राशि के लोगों के थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा. आपके पार्टनर को आपके साथ की ज़रूरत है, उन्हें वक़्त दें. बेकार के झगडे से बचें. घर में तनाव हो सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. प्रेम संबंध मजबूत होगी. व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

कर्क राशि के लोगों के लिए अप्रैल का सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. इस सप्ताह आप समाज के श्रेष्ठ कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी करेंगे. कारोबारी सहयोगी, करीबी और मित्रों में सम्मान बढे़गा. प्रेम-संबंध में भी कुछ दूरी बनेगी. इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड़ पर लाने की आवश्यकता नहीं, आत्मविश्वास की कमी बनेगी.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी मामलों में बहुत ही संभलकर रहने की जरूरत है. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है. यह समय आपके लिए कसौटीपूर्ण है इसलिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है. कार्य योजना के अनुरूप नहीं हो पाएंगे फिर भी जो नौकरी की तलाश में है उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए अप्रैल का सप्ताह काफी लकी रहने वाला है. इस सप्ताह आपका प्रभाव, करिश्मा और सर्जनात्मक प्रवृत्तियां शिखर पर होंगी. जीवनसाथी, बच्चों और बाकी परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को इस समय मीडिया से संबंधित मामलों में लाभ मिलने की पूरी संभावना है. आपको सलाह है कि दिखावें और आडंबरों से थोड़ा दूर रहें. आपकी नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा. बड़े लोगों से भेंट होगी.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को अप्रैल के सप्ताह में कार्यक्षेत्र में सभी से सहयोग मिलेगा. साथ ही घर परिवार में शांति रहेगी. प्रेमी के साथ रिश्ते और मधुर बनाने की कोशिश करेंगे, प्रेम संबंध और मजबूत होंगे. शुक्रवार और शनिवार को महत्वाकांक्षी बनें.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अप्रैल के सप्ताह में धनु राशि के लोगों को निजी संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगा. हालांकि, आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है. पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है. दोस्तों की मदद लें. ज्यादा काम करने से बचें. इस दौरान आपका व्यवहार अधिक आक्रामक रहेगा.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि अप्रैल का सप्ताह मकर राशि के लोगों के निवेश के मामले में ज्यादा मुनाफा दिलाने वाला रहेगा. इसलिए थोड़ा धैर्य के साथ काम करें. आपको सलाह है कि फिलहाल, हड़बड़ी में कोई फैसला ना लें. सेहत के लिए समय ठीक नहीं है. सावधानी बरतें. पेट की बीमारी हो सकती है. बाहर का खाना ना खाएं.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह समायोजन लगभग हर स्तर पर आवश्यक हैं, आपको धैर्य रखना होगा और चीजों को उनकी प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप से बचने की जरूरत है. आपको एक पदोन्नति का अवसर मिलेगा. आप इस समय को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का सप्ताह जीत दिलाने वाला साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों के जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, वर्तमान में आप जो कर रहे हैं और जो संपर्क बना रहे हैं, वह भविष्य में लाभदायक साबित होगा. साथी की सेहत का ध्यान रखें, उसे आपकी जरूरत पड़ सकती है.

ये भी पढ़ें: Iran US Islamabad Talks: क्या बेनतीजा रहेगी इस्लामाबाद वार्ता? 18-24 अप्रैल के बीच फिर भड़क सकती है चिंगारी!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 10 Apr 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Tarot Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tarot Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए क्या खास है?

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभ प्राप्ति की संभावनाएं लेकर आ रहा है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा।

वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पेट से जुड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना न खाएं।

मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों और व्यापार के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध मजबूत होंगे और व्यापार में लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। पार्टनर को समय देने की जरूरत है।

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कितना भाग्यशाली रहने वाला है?

कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का सप्ताह काफी लकी रहने वाला है। जीवनसाथी और परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी।

कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह लगभग हर स्तर पर समायोजन की आवश्यकता होगी और धैर्य रखना होगा। पदोन्नति का अवसर भी मिल सकता है।

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