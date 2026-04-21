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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTarot Rashifal 22 April 2026: मेष, कन्या और वृश्चिक को धन लाभ, जानें सभी राशियों का बुधवार का हाल!

Tarot Rashifal 22 April 2026: मेष, कन्या और वृश्चिक को धन लाभ, जानें सभी राशियों का बुधवार का हाल!

Tarot Horoscope 22 April 2026: मेष, कन्या और वृश्चिक को बुधवार के दिन धन लाभ के संकेत. राशियों के लिए करियर में अप्रत्याशित लाभ के साथ बिजनेस, लव लाइफ और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा दिन?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Apr 2026 06:00 PM (IST)
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  • धोखा मिलने की संभावना, सोच-समझकर फैसले लें।

Tarot Rashifal 22 April 2026: आज का दिन टैरो कार्ड्स के अनुसार कई राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में मजबूती और नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ को सेहत, रिश्तों और निर्णय लेने में सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

करियर, बिजनेस, लव लाइफ और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में आज के संकेत अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल

आज का दिन आपके लिए आर्थिक अनुशासन की परीक्षा लेने वाला है. अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है. अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिना पूरी जानकारी के कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है.

सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें, खासकर खानपान को लेकर सजग रहें. कामकाज में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन आपको अपने फोकस को बनाए रखना होगा. आज का दिन प्लानिंग और कंट्रोल का है, न कि रिस्क लेने का.

वृषभ टैरो राशिफल

आज रिश्तों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. भाई-बहनों या करीबी लोगों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. ऐसे में धैर्य रखना ही बेहतर रहेगा.

करियर को लेकर आपके मन में बदलाव के विचार आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, इसलिए दिनचर्या को संतुलित रखें. आज का दिन आत्ममंथन का है जल्दबाजी से बचें और स्थिति को समझने की कोशिश करें.

मिथुन टैरो राशिफल

आर्थिक मामलों में आज थोड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. पैसे आएंगे, लेकिन टिक नहीं पाएंगे, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. हालांकि दोस्तों और करीबी लोगों का सहयोग आपको राहत देगा. अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो टीमवर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

करियर में छोटे-छोटे मौके मिल सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना गलती होगी. समझदारी से लिया गया हर छोटा कदम आगे बड़ा फायदा दे सकता है.

कर्क टैरो राशिफल

आज जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं. इसलिए हर काम को सोच-समझकर और योजना के साथ करें. लव लाइफ में आज कुछ नए और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर सिंगल लोगों के लिए दिन खास हो सकता है.

बिजनेस में सुधार के संकेत हैं और कोई नई डील भी फाइनल हो सकती है. दिन आपके पक्ष में है, लेकिन आपकी समझदारी ही इसे सफल बनाएगी.

सिंह टैरो राशिफल

आज का दिन मेहनत का है कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा. अगर आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा. व्यापार में धीरे-धीरे सुधार होगा और नए अवसर भी मिल सकते हैं.

जीवनसाथी या पार्टनर का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. आज आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा, तभी सफलता हाथ लगेगी.

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कन्या टैरो राशिफल

आज आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा दिन साबित हो सकता है. नए इनकम सोर्स बन सकते हैं और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. अगर आप लंबे समय से किसी फाइनेंशियल प्लान पर काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति दिखेगी.

लव लाइफ में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. कुल मिलाकर दिन प्रोडक्टिव रहेगा.

तुला टैरो राशिफल

अगर आपका काम विदेशी कंपनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल क्लाइंट्स से जुड़ा है, तो आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. भाग्य आपका साथ देगा और आपको नए अवसर मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और करियर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी. यह समय आपके लिए एक्सपेंशन का है बस सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से आपके लिए काफी मजबूत है. कई स्रोतों से धन लाभ होने की संभावना है. अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, तो वह भी वापस मिल सकता है. करियर में भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे.

हालांकि, आपको अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखना होगा. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है.

धनु टैरो राशिफल

आज रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है. दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि एक गलत शब्द स्थिति बिगाड़ सकता है. कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. शांत और समझदारी भरा व्यवहार ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगा.

मकर टैरो राशिफल

आज आपको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. हर कदम पर चुनौती मिलेगी, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी आपको आगे बढ़ाएगी. करियर में आपको अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा.

अगर आप फोकस बनाए रखते हैं, तो मुश्किल हालात को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं. दिन चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन आपके लिए अवसर भी लेकर आया है.

कुंभ टैरो राशिफल

आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपको सम्मान और पहचान मिल सकती है. अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. यह दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित होगा.

मीन टैरो राशिफल

आज का दिन सावधानी बरतने का है. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. आपको धोखा मिलने की संभावना है, इसलिए हर फैसले को सोच-समझकर लें. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें. आज का दिन जोखिम से बचने और सतर्क रहने का है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 21 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Rashifal Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों को आज किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए?

मीन राशि वालों को आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी जल्दबाजी न करें।

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