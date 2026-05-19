Thalapathy Vijay: स्टाइल स्टेटमेंट या फिर टोटका, चर्चा में क्यों है सीएम थलपति विजय का काला कोट

Thalapathy Vijay Black Coat: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली और राज्य का कार्यभार सभाल रहे हैं. Thalapathy विजय ने सिनेमा ने अपने दमदार स्टाइलिश लुक से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई और पहचान हासिल की. अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके लुक की चर्चा हो रही है.

दरअसल विजय जबसे मुख्यमंत्री बने हैं वे हमेशा काले रंग का कोट पहने की नजर आ रहे हैं. जबकि आमतौर पर दक्षिण भारतीय नेता पारंपरिक पोशाक सफेद शर्ट और लुगी आदि में नजर आते हैं. विजय ने 10 मई को शपथ ग्रहण समारोह में काले रंग का कोर्ट पहनकर सीएम पद की शपथ ली थी और इसके बाद से ही वे लगातार काले रंग के कोर्ट में ही नजर आ रहे हैं. यही कारण है कि, विजय का लुक चर्चा में बना हुआ है और लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं. कुछ लोग इसे टोटका बता रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स संदेश तो कुछ ज्योतिष ग्रहों से भी इसे जोड़ रहे हैं.

नया राजनीतिक संदेश

राजनीति जगत मे नेता आमतौर पर सफेद धोती कुर्ता, सफेद कुर्ता पायजामा आदि में नजर आते हैं. दक्षिण भारत की राजनीति में भी नेताओं को अधिकतर सफेद रंग के शर्ट और धोती में देखा जाता है. लेकिन विजय ने पहनावे में बदलाव कर राजनीति क्षेत्र में पहनावे की परंपरा को लेकर नई शुरुआत करने का संदेश दे रहे हैं.

इसके साथ ही यह भी कयास लगाया जा रहा है कि, सीएम बनने के बाद विजय का काला कोर्ट पहनना एक खास संदेश के रूप में देखा जा रहा है. इसे तमिलनाडु की सियासत द्रविड़ से जोड़ा जा रहा है. दरअसल काला रंग द्रविड़ आंदोलन और पेरियार ईवी रामासामाई की विचारधारा से भी जोड़कर देखा जाता है. साथ ही काले रंग को सामाजिक अन्याय, असमानता जैसी सोच के खिलाफ विरोध का प्रतीक माना जाता है.

विजय का काला कोट सिर्फ फैशन स्टेटमेंट या कोई टोटका

अचानक हुए बदलाव को टोटका और मिथक से भी जोड़ा जाता है. इसी तरह विजय के पहनावे को भी टोटके से जोड़कर देखा जा सते हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर ऐसा दावा कर रहे हैं कि, विजय का काला कोट पहनना किसी टोटके का ही कारण है.

विजय के काले कोट का शनि से संबंध

ज्योतिष शास्त्र में काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है. शनि को न्याय, अनुशासन, गंभीरता और सत्ता से जुड़ा ग्रह माना जाता है. इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई लोग काले या गहरे रंग के कपड़ों को प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक मानते हैं. ऐसे में कुछ लोग थलपति विजय के लगातार काला कोट पहनने को शनि के प्रभाव, नकारात्मकता से बचाव और राजनीतिक मजबूती से जोड़कर देख रहे हैं. मान्यता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा से बचाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का भी काम करता है.

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