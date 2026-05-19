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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोThalapathy Vijay: स्टाइल स्टेटमेंट या फिर टोटका, चर्चा में क्यों है सीएम थलपति विजय का काला कोट

Thalapathy Vijay: स्टाइल स्टेटमेंट या फिर टोटका, चर्चा में क्यों है सीएम थलपति विजय का काला कोट

Thalapathy Vijay Black Coat: साउथ अभिनेता विजय थलापति हाल ही में तमिलनाडु के सीएम बने हैं. CM बनने के बाद से ही वे सिर्फ ब्लैक कोर्ट में नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 May 2026 12:22 PM (IST)
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Thalapathy Vijay Black Coat: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली और राज्य का कार्यभार सभाल रहे हैं. Thalapathy विजय ने सिनेमा ने अपने दमदार स्टाइलिश लुक से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई और पहचान हासिल की. अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके लुक की चर्चा हो रही है.

दरअसल विजय जबसे मुख्यमंत्री बने हैं वे हमेशा काले रंग का कोट पहने की नजर आ रहे हैं. जबकि आमतौर पर दक्षिण भारतीय नेता पारंपरिक पोशाक सफेद शर्ट और लुगी आदि में नजर आते हैं. विजय ने 10 मई को शपथ ग्रहण समारोह में काले रंग का कोर्ट पहनकर सीएम पद की शपथ ली थी और इसके बाद से ही वे लगातार काले रंग के कोर्ट में ही नजर आ रहे हैं. यही कारण है कि, विजय का लुक चर्चा में बना हुआ है और लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं. कुछ लोग इसे टोटका बता रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स संदेश तो कुछ ज्योतिष ग्रहों से भी इसे जोड़ रहे हैं.

नया राजनीतिक संदेश

राजनीति जगत मे नेता आमतौर पर सफेद धोती कुर्ता, सफेद कुर्ता पायजामा आदि में नजर आते हैं. दक्षिण भारत की राजनीति में भी नेताओं को अधिकतर सफेद रंग के शर्ट और धोती में देखा जाता है. लेकिन विजय ने पहनावे में बदलाव कर राजनीति क्षेत्र में पहनावे की परंपरा को लेकर नई शुरुआत करने का संदेश दे रहे हैं.

इसके साथ ही यह भी कयास लगाया जा रहा है कि, सीएम बनने के बाद विजय का काला कोर्ट पहनना एक खास संदेश के रूप में देखा जा रहा है. इसे तमिलनाडु की सियासत द्रविड़ से जोड़ा जा रहा है. दरअसल काला रंग द्रविड़ आंदोलन और पेरियार ईवी रामासामाई की विचारधारा से भी जोड़कर देखा जाता है. साथ ही काले रंग को सामाजिक अन्याय, असमानता जैसी सोच के खिलाफ विरोध का प्रतीक माना जाता है.

विजय का काला कोट सिर्फ फैशन स्टेटमेंट या कोई टोटका

अचानक हुए बदलाव को टोटका और मिथक से भी जोड़ा जाता है. इसी तरह विजय के पहनावे को भी टोटके से जोड़कर देखा जा सते हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर ऐसा दावा कर रहे हैं कि, विजय का काला कोट पहनना किसी टोटके का ही कारण है.

विजय के काले कोट का शनि से संबंध

ज्योतिष शास्त्र में काला रंग शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है. शनि को न्याय, अनुशासन, गंभीरता और सत्ता से जुड़ा ग्रह माना जाता है. इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई लोग काले या गहरे रंग के कपड़ों को प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रतीक मानते हैं. ऐसे में कुछ लोग थलपति विजय के लगातार काला कोट पहनने को शनि के प्रभाव, नकारात्मकता से बचाव और राजनीतिक मजबूती से जोड़कर देख रहे हैं. मान्यता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा से बचाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का भी काम करता है.

ये भी पढ़ें: Thalapathy Vijay: 'थलपति' नाम में है सत्ता का संकेत! जानिए क्यों विजय बनते हैं करोड़ों दिलों के शासक
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 May 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Black Coat Astrology 2026 Thalapathy Vijay CM
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