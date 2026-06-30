Surya Gochar: वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2026 में 16 जुलाई 2026 की रात 11:44 बजे सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य इस राशि में 17 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे.

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और सूर्य व चंद्रमा के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है. इसलिए इस गोचर को शुभ, सकारात्मक और फलदायी माना जाता है. ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव केवल 12 राशियों पर ही नहीं, बल्कि मौसम, कृषि, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है.

शेयर बाजार पर क्या पड़ सकता है प्रभाव?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य के कर्क राशि में आने से एफएमसीजी (FMCG), डेयरी, पेय पदार्थ, कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों में सकारात्मक माहौल बन सकता है. निवेशकों का रुझान इन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना रहती है.

हालांकि ऊर्जा, धातु और अत्यधिक जोखिम वाले सेक्टरों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. बाजार में भावनात्मक फैसले बढ़ सकते हैं, इसलिए निवेशकों को केवल ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर निवेश करने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल और वित्तीय सलाह पर भी ध्यान देना चाहिए.

मानसून पर क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत?

कर्क राशि जल तत्व की राशि मानी जाती है और इसका सीधा संबंध वर्षा, नदियों, जल स्रोतों और खेती से जोड़ा जाता है. ऐसे में सूर्य का इस राशि में प्रवेश मानसून को सक्रिय बनाए रखने का संकेत देता है.

ज्योतिषीय मान्यता है कि इस दौरान देश के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा हो सकती है, जिससे जलाशयों का स्तर सुधरने और खरीफ फसलों को लाभ मिलने की संभावना रहती है.

हालांकि वास्तविक मानसून की स्थिति भारतीय मौसम विभाग (IMD) के वैज्ञानिक आंकड़ों और मौसमीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है.

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कृषि और अर्थव्यवस्था पर संभावित असर

यदि वर्षा सामान्य या अच्छी रहती है, तो कृषि उत्पादन में सुधार देखने को मिल सकता है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ने और कृषि आधारित उद्योगों को लाभ मिलने की संभावना बनती है. अच्छी फसल का असर उपभोक्ता मांग और कुछ क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक पड़ सकता है.

प्रशासन और देश-दुनिया पर प्रभाव

सूर्य को सत्ता, प्रशासन और नेतृत्व का कारक ग्रह माना जाता है. कर्क राशि में गोचर के दौरान सरकार जनकल्याण, जल संरक्षण, कृषि और सामाजिक योजनाओं पर अधिक ध्यान दे सकती है. प्रशासनिक स्तर पर भी जनहित से जुड़े फैसलों में तेजी देखने को मिल सकती है.

ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ माना जाता है यह गोचर

सूर्य और चंद्रमा के मैत्री संबंध के कारण कर्क राशि में सूर्य का गोचर शुभ माना जाता है. इस दौरान आत्मविश्वास, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक कार्यों में वृद्धि हो सकती है. धार्मिक कार्यों, सूर्य उपासना और दान-पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है.

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