Rashifal 17 August 2026: आज 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 06:49 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. आज सावन सोमवार के पावन अवसर पर ग्रहों की विशेष युति बन रही है. सूर्य, गुरु और बुध कर्क राशि में, शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल मिथुन में, केतु सिंह में, राहु कुंभ में तथा शनि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं.

ग्रहों और नक्षत्रों की यह स्थिति सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति, सेहत और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से कि आज का दिन आपके लिए क्या खास लेकर आया है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी सदस्य के करियर या शिक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है. शाम तक शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा.

व्यापार एवं नौकरी: नई रणनीतियों पर काम करेंगे. कार्यस्थल पर विभागीय बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं.

करियर व शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वरिष्ठों का सही मार्गदर्शन मिलेगा.

स्वास्थ्य: सेहत उत्तम रहेगी, परंतु काम के दबाव से मानसिक तनाव हो सकता है. योग व ध्यान करें.

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

प्रेम जीवन: दांपत्य व प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझेंगे.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

उपाय: सूर्य देव को लाल फूल व जल अर्पित करें.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope)

पारिवारिक जीवन: घर के पुराने विवाद को सुलझाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी. पारिवारिक माहौल में सकारात्मक बदलाव आएगा.

व्यापार एवं नौकरी: चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को आसानी से पूरा करेंगे. व्यापारियों को कस्टमर सर्विस पर ध्यान देना चाहिए.

करियर व शिक्षा: नई स्किल सीखने या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने का यह सर्वश्रेष्ठ समय है.

स्वास्थ्य: दिनचर्या संतुलित रखें; प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: अनियंत्रित खर्चों पर रोक लगाएं और बजट बनाकर चलें.

प्रेम जीवन: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का गुलाबी

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और बड़ों का आशीर्वाद लें.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope)

पारिवारिक जीवन: मित्रों व परिजनों के सहयोग से भविष्य की योजनाओं पर ठोस निर्णय लेंगे. घर के बड़े आपके फैसलों का समर्थन करेंगे.

व्यापार एवं नौकरी: सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं.

करियर व शिक्षा: क्विज, प्रतियोगिता या इंटरव्यू में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा.

स्वास्थ्य: अत्यधिक सोचने से बचें, सिरदर्द की समस्या हो सकती है. पर्याप्त पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति: छोटी यात्राओं व ऑनलाइन गतिविधियों से धन लाभ होगा.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ यात्रा और बातचीत से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: मैजेंटा

उपाय: गणेश जी को हरे फूल अर्पित कर घी का दीपक जलाएं.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)

पारिवारिक जीवन: घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में संतोष मिलेगा. वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन लाभ देगा.

व्यापार एवं नौकरी: कार्यकुशलता से उच्चाधिकारी प्रभावित होंगे. नियमित ग्राहकों के सहयोग से कारोबार में स्थिरता रहेगी.

करियर व शिक्षा: पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. बड़ों के अनुभव से करियर को सही दिशा मिलेगी.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव दूर होगा और आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे.

आर्थिक स्थिति: बजट संतुलित रहेगा; बचत के नए अवसर प्राप्त होंगे.

प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में आपसी समझ और विश्वास में बढ़ोतरी होगी.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: समुद्री नीला

उपाय: पूजा घर में सुबह-शाम शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope)

पारिवारिक जीवन: परिवार के किसी सदस्य की बड़ी सफलता से घर में खुशी का माहौल रहेगा.

व्यापार एवं नौकरी: मीटिंग्स में आपकी राय को महत्व मिलेगा. किसी प्रतिष्ठित संस्थान या कंपनी से जुड़ने का मौका मिल सकता है.

करियर व शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का पूरा फल मिलेगा. तकनीकी कौशल सीखने के लिए दिन अच्छा है.

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, संतुलित व पौष्टिक भोजन लें.

आर्थिक स्थिति: अटका हुआ पैसा मिल सकता है. बड़ा निवेश करने से पहले सलाह जरूर लें.

प्रेम जीवन: सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी; दांपत्य जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: पर्पल

उपाय: विनम्रता बनाए रखें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope)

पारिवारिक जीवन: कागजी व बैंक संबंधी अटके काम पूरे होंगे. घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

व्यापार एवं नौकरी: जटिल फाइलें, ऑडिट व तकनीकी कार्य आसानी से निपटेंगे. बेहतर प्रबंधन से लाभ बढ़ेगा.

करियर व शिक्षा: तार्किक क्षमता मजबूत होगी और कठिन विषय आसानी से समझ आएंगे.

स्वास्थ्य: काम की अधिकता से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें.

आर्थिक स्थिति: पुराने फंसे हुए धन की वापसी के योग हैं. बचत योजनाएं सफल होंगी.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ बाहर घूमने की योजना बन सकती है; आपसी आकर्षण बढ़ेगा.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: ऑरेंज

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें.

पारिवारिक जीवन: परिजनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.

व्यापार एवं नौकरी: किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से अटके कार्य पूरे होंगे. नया अनुबंध या साझेदारी संभव है.

करियर व शिक्षा: कला, मीडिया, डिजाइनिंग व इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े जातकों को शानदार अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने के लिए दिन अनुकूल है.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: गुलाबी

उपाय: देवी मां के मंदिर में गुलाबी फूलों की माला अर्पित करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope)

पारिवारिक जीवन: लंबे समय से चले आ रहे विवाद हल होंगे. परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

व्यापार एवं नौकरी: किसी गोपनीय प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा. व्यापारिक रणनीतियां सफल होंगी.

करियर व शिक्षा: धैर्य और एकाग्रता से पढ़ाई में अच्छे परिणाम हासिल होंगे.

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग व प्राणायाम का सहारा लें.

आर्थिक स्थिति: अनावश्यक वित्तीय जोखिम लेने से बचें; सोच-समझकर ही पूंजी लगाएं.

प्रेम जीवन: आत्मसंयम से रिश्तों में मजबूती आएगी.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: हरा

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और 11 बार 'ॐ शांति शांति शांति:' का जप करें.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope)

पारिवारिक जीवन: धार्मिक कार्यक्रम या छोटी यात्रा का योग बनेगा, जिससे घर में सौहार्द बढ़ेगा.

व्यापार एवं नौकरी: अन्य शहरों से नए संपर्क बनेंगे जो व्यापार में मुनाफा कराएंगे.

करियर व शिक्षा: शिक्षा, विदेश व प्रकाशन क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य: सकारात्मक सोच से मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन वापस आ सकता है.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ यात्रा पर जाने से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: केसरिया

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और केसरिया रंग का प्रयोग करें.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope)

पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा; आपकी सलाह को परिवार में पूरा सम्मान मिलेगा.

व्यापार एवं नौकरी: कार्यक्षेत्र में काम की गुणवत्ता सराही जाएगी. कारोबार में नई व्यवस्था लागू करना फायदेमंद रहेगा.

करियर व शिक्षा: अनुशासन और निरंतर अभ्यास से उच्च शिक्षा की राह आसान होगी.

स्वास्थ्य: शरीर को हाइड्रेटेड रखें और खान-पान में लापरवाही से बचें.

आर्थिक स्थिति: आय में वृद्धि के संकेत हैं; बचत और निवेश का संतुलन बनाए रखें.

प्रेम जीवन: पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर गंभीर व सकारात्मक चर्चा होगी.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हरा

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और कार्यस्थल पर स्वच्छता रखें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope)

पारिवारिक जीवन: बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. घर में प्रसन्नता रहेगी.

व्यापार एवं नौकरी: नए सॉफ्टवेयर या तकनीक पर काम करने का अवसर मिलेगा. ऑनलाइन कारोबार का विस्तार होगा.

करियर व शिक्षा: शोध, नवाचार और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्क्रीन टाइम सीमित रखें और सुबह हल्की कसरत अवश्य करें.

आर्थिक स्थिति: नई तकनीक व प्रोजेक्ट्स से अच्छा आर्थिक लाभ होगा.

प्रेम जीवन: मित्रों व पार्टनर के साथ मिलकर काम करने से आपसी समझ गहरी होगी.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: आसमानी नीला

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और कार्यस्थल पर थोड़ा दही रखें.

पारिवारिक जीवन: किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बनेगा.

व्यापार एवं नौकरी: शांत और विनम्र व्यवहार से कठिन मामले सुलझा लेंगे. ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार फैसले लें.

करियर व शिक्षा: साहित्य, परामर्श, चिकित्सा व संगीत क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन है.

स्वास्थ्य: आत्मचिंतन और प्राणायाम से शारीरिक व मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होगी.

आर्थिक स्थिति: पुराने निवेश से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.

प्रेम जीवन: अंतर्ज्ञान शक्ति से पार्टनर की अनकही बातें समझेंगे, जिससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

उपाय: पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और आध्यात्मिक ग्रंथ का पाठ करें.

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