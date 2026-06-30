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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJagannath Rath Yatra: 1972 की वह रहस्यमयी रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ ने रथ पर बैठने से कर दिया था इंकार

Jagannath Rath Yatra: 1972 की वह रहस्यमयी रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ ने रथ पर बैठने से कर दिया था इंकार

Jagannath Rath Yatra: 1972 की वह चर्चित घटना आज भी याद की जाती है, जब सभी प्रयासों के बावजूद भगवान जगन्नाथ रथ पर नहीं बैठे और गजपति महाराज की भावुक प्रार्थना के बाद ही विराजमान हुए.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 30 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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Jagannath Rath Yatra: जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है. हर साल ओडिशा के पुरी में निकलने वाली इस विश्व प्रसिद्ध यात्रा का इंतजार देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में बसे भक्त भी करते हैं. भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जब अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो पूरा पुरी "जय जगन्नाथ" के उद्घोष से गूंज उठता है.

लेकिन 1972 की जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना आज भी श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसे लोग भगवान की दिव्य लीला मानते हैं. उस साल सभी धार्मिक अनुष्ठान पूरे होने के बावजूद भगवान जगन्नाथ अपने रथ नंदीघोष पर विराजमान होने के लिए तैयार ही नहीं हुए.

जब सभी प्रयास हो गए विफल:

लोक परंपरा के अनुसार, 1972 में रथ यात्रा की व्यवस्थाओं में प्रशासनिक स्तर पर कुछ नए नियम लागू किए गए थे. यात्रा समय पर शुरू कराने के लिए अधिकारियों ने सेवायतों और पुजारियों को निर्धारित समय का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए थे.

कहा जाता है कि जब दईतापति सेवक भगवान जगन्नाथ को पहंडी विधि के माध्यम से रथ तक ले जाने लगे, तो एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न हो गई. भगवान की प्रतिमा इतनी भारी महसूस होने लगी कि सेवक उन्हें आगे नहीं बढ़ा सके. कई बार प्रयास करने के बाद भी वे वहीं स्थिर रहे और जब थोड़ा आगे बढ़ते, तो फिर अपनी पूर्व स्थिति में लौट आते.

इस अप्रत्याशित घटना ने उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को आश्चर्य में डाल दिया.

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प्रार्थनाएं हुईं, लेकिन भगवान नहीं माने:

कथा के अनुसार, मंदिर प्रशासन, सेवायत और तत्कालीन ओडिशा सरकार के अधिकारी लगातार प्रार्थना करते रहे. उस समय की मुख्यमंत्री नंदिनी सत्पथी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए थीं.

सभी चाहते थे कि यात्रा समय पर शुरू हो, लेकिन भगवान जगन्नाथ रथ पर विराजमान होने के लिए तैयार नहीं हुए. समय बीतता गया और पूरे पुरी में इस घटना की चर्चा फैल गई.

भक्त इसे भगवान की इच्छा मान रहे थे, जबकि प्रशासन समाधान खोजने में लगा था.

19 वर्षीय गजपति महाराज का भावुक निवेदन:

जब सभी प्रयास विफल हो गए और भगवान जगन्नाथ किसी भी तरह नंदीघोष रथ पर विराजमान नहीं हुए, तब मंदिर के मुख्य प्रशासकों ने पुरी के गजपति महाराज से सहायता की प्रार्थना की. उस समय केवल 19 वर्ष के गजपति महाराज दिब्यसिंह देव नंगे पैर श्रीमंदिर से रथ तक पहुंचे. वहां उन्होंने किसी शासक की तरह नहीं, बल्कि एक विनम्र भक्त की तरह भगवान के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया. कहा जाता है कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ के चरण स्पर्श किए, अपने शरीर को भगवान की प्रतिमा से लगाकर भावुक होकर क्षमा याचना की और भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर विराजमान होने की प्रार्थना की.

लोक मान्यताओं के अनुसार, गजपति महाराज की निष्कपट भक्ति, समर्पण और विनम्र प्रार्थना का तुरंत प्रभाव देखने को मिला. जो प्रतिमा कुछ ही क्षण पहले तक सेवकों को अत्यंत भारी महसूस हो रही थी, वह अचानक इतनी हल्की हो गई कि दईतापति सेवक बिना किसी कठिनाई के भगवान जगन्नाथ को नंदीघोष रथ पर विराजमान कराने में सफल हो गए. भगवान के रथ पर विराजमान होते ही पूरे पुरी में "जय जगन्नाथ" के जयघोष गूंज उठे और हजारों श्रद्धालु इस दृश्य के साक्षी बने. भक्त आज भी इस घटना को भगवान की दिव्य लीला और सच्ची श्रद्धा की शक्ति का प्रतीक मानते हैं.

इस कथा से क्या सीख मिलती है?

1972 की यह प्रसिद्ध धार्मिक कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सीख भी देती है. भक्तों का मानना है कि भगवान के सामने पद, प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिकार का कोई महत्व नहीं होता. उन्हें केवल सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट प्रेम ही प्रिय है.

जब अहंकार पीछे हटता है और समर्पण आगे आता है, तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है. यही कारण है कि यह घटना आज भी जगन्नाथ भक्तों के लिए आस्था और विनम्रता का प्रतीक बनी हुई है.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: आखिर स्नान पूर्णिमा पर क्यों धारण करते हैं भगवान जगन्नाथ हाथी का स्वरूप?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

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Published at : 30 Jun 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Lord Jagannath Jagannath Rath Yatra 2026 1972 Rath Yatra Nandighosh Rath
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