हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य गोचर का राशियों पर असर, आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला समय

Surya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य गोचर का राशियों पर असर, आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला समय

Surya Gochar 2026 Rashifal: सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन मकर राशि में सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह शनि की राशि है. जानें सूर्य गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

Surya Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष में सूर्य को यश, सम्मान, ऊर्जा, आत्मबल, नेतृत्व आदि का कारक माना जाता है. ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है, इसलिए सूर्य का गोचर अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. सूर्य हर 30 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं.

मकर राशि में सूर्य का गोचर क्यों खास

सूर्य प्रत्येक 30 दिनों में हर राशि में गोचर करते हैं और इस प्रकार पूरे वर्ष में सूर्य सभी 12 राशियों के चक्कर लगा लेते है. लेकिन मकर राशि में सूर्य का गोचर सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. इसका कारण यह है कि, यह सूर्य देव के पुत्र शनि (Shani) की राशि है. मकर राशि के बाद सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हैं, जोकि शनि की ही राशि है. ऐसे में लगातार 60 दिनों तक सूर्य अपने पुत्र की ही राशि में रहते हैं. साथ ही सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तब खरमास की समाप्ति होती है और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं. मकर राशि में आते ही सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण भी होते हैं. इन्हीं कारणों से मकर राशि में सूर्य का गोचर महत्वपूर्ण हो जाता हैं.

14 जनवरी 2026 को सूर्य दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अगले एक महीने तक इसी राशि में रहेंगे. सूर्य की चाल में बदलाव का असर मेष से लेकर मीन सभी राशियों के जीवन पर पड़ेगा. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक डॉ. अनीष व्यास से जानते हैं, आपकी राशि के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा (Horoscope 2026).

सूर्य गोचर का राशियों पर प्रभाव (Sun Transit 2026 Zodiac Sign Effect)

मेष राशि (Mesh Rashifal)- सूर्य आपके दसवें भाव में गोचर कर करियर और कारोबार को प्रभावित करेंगे. इस समय आपके द्वारा किए कार्यों में सफलता मिलेगी और कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा. पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे. सेहत भी ठीक-ठाक रहेगी.

वृषभ राशि (Vrishabh Rashifal)- सूर्य का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हुआ है, जोकि भाग्य से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में आपको अगले एक महीने तक हर कार्य में मेहनत के साथ ही भाग्य का भी साथ मिलेगा. धार्मिक कार्यों के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ेगी.

मिथुन राशि (Mithun Rashifal)- सूर्य का गोचर मिथुन राशि आठवें भाव में हुआ है, जिससे कि आपको सेहत का लाभ मिलेगा. पिछले समय से चल रही सेहत संबंधी समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा.

कर्क राशि (Kark Rashifal)- आपकी राशि से सातवें स्थान पर गोचर कर सूर्य लव और मैरिज लाइफ के लिए शुभकारी साबित होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल रहेगा.

सिंह राशि (Singh Rashifal)- सिंह राशि में सूर्य का गोचर छठे भाव में हुआ है, जिससे कि आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. इस समय स्थिति नजर हटी दुर्घटना घटी जैसी रहेगी. इसलिए रिश्ते-नातों से लेकर दोस्त और दुश्मन सभी के प्रति सतर्क रहें.

कन्या राशि (Kanya Rashifal)- आपकी राशि से पांचवे भाव में गोचर कर सूर्य वाणी-व्यवहार को प्रभावित करेंगे. इस दौरान बातचीत करते समय वाणी पर कंट्रोल रखें. कोई भी बात बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच-विचार कर लें.

तुला राशि (Tula Rashifal)- सूर्य गोचर कर आपकी राशि से चौथे स्थान पर रहेंगे और पारिवारिक जीवन का सुख प्रदान करेंगे. आपको माता और बड़ी बहन का साथ मिलेगा. इस समय मकान-वाहन या भौतिक सुविधाओं का सुख मिल सकता है.

वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashifal)- तीसरे स्थान पर रहकर सूर्य का प्रभाव सामान्य फलदायी रहेगा. इस समय आप असमंजस की स्थिति में अधिक रहेंगे. किसी कार्य को करने में हिचकिचाहट और खुलकर अपनी राय रखने में दिक्कतों का सामना कर सकते हैं.

धनु राशि (Dhanu Rashifal)- सूर्य गोचर कर आपकी राशि के दूसरे स्थान पर रहेंगे और आर्थिक रूप से आपको मजबूती प्रदान करेंगे. इस समय आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है.

मकर राशि (Makar Rashifal)- सूर्य लग्न भाव में रहकर अगले तीस दिनों तक आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा को बढ़ाएगे. इस समय परिवार का साथ मिलेगा और कार्य बेहतर ढंग से सफल होंगे.

धनु राशि (Dhanu Rashifal)- सूर्य का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है, जिससे कि खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी. आप भौतिक चीजों में अधिक खर्च कर सकते हैं.

मीन राशि (Meen Rashifal)- आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे. इस दौरान आय के नए-नए मार्ग प्रशस्त होंगे और निवेश का लाभ भी मिल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 15 Jan 2026 08:00 AM (IST)
Sun Transit Rashifal 2026 Horoscope 2026 Astrology 2026 Surya Gochar 2026 Transit 2026
