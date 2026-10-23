धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोनेता बाहर आए, मांगें बाकी हैं… नवंबर में CJP कितना दबाव बना पाएगी? कुंडली से खुलेगा राज

नेता बाहर आए, मांगें बाकी हैं… नवंबर में CJP कितना दबाव बना पाएगी? कुंडली से खुलेगा राज

CJP के नेताओं की रिहाई के बाद नवंबर कैसा रहेगा? स्थापना कुंडली, दशा और गोचर से जानें नई सक्रियता, कानूनी अड़चनों और साख से जुड़े संभावित संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Oct 2026 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

नेता जेल से बाहर हैं. अब CJP के सामने सवाल बड़ा है, रिहाई से मिली चर्चा को क्या वह फिर आंदोलन की ताकत बना पाएगी? सौरव दास, आशुतोष रांका और अभिजीत दीपके के बाहर आने से संगठन को राहत मिली है. लेकिन SIR के मुद्दे पर दबाव बनाना और अपनी मांगें मनवाना अभी बाकी है. नवंबर की ग्रहस्थितियां इसी कोशिश के साथ नेतृत्व और साख की परीक्षा के संकेत देती हैं.

कानूनी मुश्किलें भी खत्म नहीं हुई हैं. दास और रांका की रिहाई के बाद जांच जारी है. उन्हें सुनवाई में उपस्थित होने और शांति बनाए रखने की शर्तें माननी हैं. जंतर-मंतर दोबारा अधिकृत प्रदर्शन स्थल बनने तक वहां प्रदर्शन नहीं बुलाने का लिखित भरोसा भी दिया गया है. ऐसे में अगला अभियान तय करते समय संगठन को इन शर्तों का ध्यान रखना होगा.

16 मई 2026 नई दिल्ली की कुंडली में CJP का मकर लग्न और वृषभ का चंद्रमा है. कुंडली में पूरे नवंबर सूर्य-गुरु-शनि का समय है. कुंडली में प्रयास जारी रखने का आधार मिलता है, लेकिन आसान राजनीतिक सफलता का संकेत कमजोर है.

लग्नेश शनि तीसरे भाव में है. यह संपर्क, अभियान और लगातार मेहनत से जुड़ा भाव है. अपनी राशि में बैठा मंगल संगठन को चुनौती देने की क्षमता देता है. इसलिए नेताओं के पीछे हटकर पूरी तरह शांत हो जाने की व्याख्या नहीं बनती. कार्यकर्ताओं को जोड़ने और नए तरीके से मुद्दा उठाने की कोशिश हो सकती है.

दबाव का पक्ष भी मौजूद है. सूर्य आठवें भाव का स्वामी है. गुरु प्रयास के साथ खर्च से जुड़े भाव का भी स्वामी है. इनका प्रभाव नेतृत्व को फैसले बदलने, संसाधन संभालने और कानूनी तैयारी पर ध्यान देने की जरूरत दिखाता है. केवल आक्रामक बयान संगठन को आगे नहीं पहुंचाएंगे.

1 से 12 नवंबर के बीच पुराने मुद्दे और दस्तावेज फिर केंद्र में आ सकते हैं!

बुध वक्री रहेगा. इसे केवल नुकसान का संकेत समझना अधूरा होगा. जन्मचंद्रमा से छठे भाव में उसकी स्थिति पुराने तर्कों की समीक्षा और जवाब तैयार करने का अवसर भी देती है. हालांकि अलग-अलग नेताओं के विरोधाभासी बयान संदेश कमजोर कर सकते हैं.

12 से 16 नवंबर के बीच महत्वपूर्ण बदलाव होंगे

मंगल 12 नवंबर को सिंह में प्रवेश करेगा. गणना में बुध 13 नवंबर और शुक्र 14 नवंबर को मार्गी होते हैं. इससे रुकी बातचीत या अभियान की तैयारी आगे बढ़ने की संभावना बनती है. लेकिन मंगल और गुरु लग्न से आठवें भाव में होंगे. नई सक्रियता के साथ अचानक अड़चन या विवाद का जोखिम भी रहेगा.

16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में जाकर लग्न से ग्यारहवें भाव में पहुंचेगा. संपर्क और सार्वजनिक पहचान के लिहाज से यह अवसर देता है. लेकिन जन्मचंद्रमा से सूर्य सातवें भाव में होगा. फलदीपिका के गोचर सिद्धांत चंद्रमा से स्थिति भी देखने को कहते हैं. इसलिए इस बदलाव को बड़ी जनलहर का प्रमाण नहीं माना जा सकता.

22 नवंबर के बाद शुक्र अपनी  तुला  राशि में लौटेगा

लग्न से दसवें भाव की यह स्थिति अभियान की प्रस्तुति और सार्वजनिक मौजूदगी के पक्ष में है. दूसरी ओर चंद्रमा से शुक्र छठे भाव में रहेगा. लिहाजा अवसर के साथ विरोध और मेहनत का पक्ष बना रहेगा.

नवांश में अपनी राशि का शुक्र और दशमांश के दसवें भाव का शुक्र पहचान बनाए रखने के सहायक संकेत हैं. वहीं दशमांश में कमजोर शनि तथा आठवें भाव के मंगल-राहु जल्दबाजी से नुकसान की आशंका जोड़ते हैं.

नवंबर में CJP फिर सक्रिय हो सकती है. महीने के मध्य के बाद नए अभियान की संभावना बढ़ती है. मगर उसकी असली परीक्षा होगी, नेताओं की रिहाई से आगे बढ़कर SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर समर्थकों को कितनी देर जोड़े रख पाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
CJP Astro Special CJP Kundli
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
नेता बाहर आए, मांगें बाकी हैं… नवंबर में CJP कितना दबाव बना पाएगी? कुंडली से खुलेगा राज
रिहाई के बाद CJP की नई राह: नवंबर में रणनीति और साख की परीक्षा
राशिफल
Kal Ka Rashifal 24 October 2026: व्याघात योग का संयोग, जानें 12 राशियों का हाल
Kal Ka Rashifal 24 October 2026: व्याघात योग का संयोग, जानें 12 राशियों का हाल
ग्रह गोचर
Budh Vakri 2026: 24 अक्टूबर से बदलेगी चाल, इन 5 राशियों को किन मामलों में बरतनी होगी सावधानी?
बुध वक्री होने पर क्या हर काम बिगड़ता है? जानें 5 राशियों पर असर
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 23 October 2026: कन्या राशि वालों को करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, जानें कैसा रहेगा दिन
Aaj Ka Kanya Rashifal 23 October 2026: कन्या राशि वालों को करियर और बिजनेस में मिलेगी बड़ी सफलता, जानें कैसा रहेगा दिन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: मुंबई प्रेसर कॉन्फ्रेंस के साथ IIFA 2027 का ग्रैंड काउंटडाउन हुआ शुरू (23.10.26)
Yeh Fitoor Tera:😱Saumya ने कर दिया दिल का हाल बयां! Proposal सुन खिसक गई Jeet की पैरों तले जमीन #sbs
Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
दिल्ली में प्रदर्शन: गृह मंत्रालय का एक और बड़ा फैसला, CJP प्रोटेस्ट के बीच उठाया कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
ITBP DG के बयान पर बोले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद- 'चीन के साथ...'
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
विश्व
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
इजरायल: वेस्ट बैंक बंद करने की तैयारी, सेना ने मार गिराए दो शूटर्स, नेतन्याहू ने क्या कहा?
इंडिया
केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
केरल के गवर्नर ऑफिस में सिर्फ बनेगा 'वेज खाना', कांग्रेस बोली- 'भगवा एजेंडे को...'
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर की हार नहीं पचा पा रहे मुनीर, कहा- 'पाकिस्तानी सेना भारत को...'
ऑपरेशन सिंदूर की हार नहीं पचा पा रहे मुनीर, कहा- 'पाकिस्तानी सेना भारत को...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget