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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस की बैठक, हरियाणा को सौंपा 1 लाख लोग लाने का जिम्मा

रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस की बैठक, हरियाणा को सौंपा 1 लाख लोग लाने का जिम्मा

देश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया है. इसे लेकर केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 23 Oct 2026 07:31 PM (IST)
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दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आगामी 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस रैली को सफल बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले हरियाणा के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें उन्हें दिशा-निर्देश और टारगेट दिए गए हैं. इस महारैली के लिए हरियाणा कांग्रेस को अकेले 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का बड़ा टारगेट सौंपा गया है.

देश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया है.  पार्टी 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक एक महीने का विशेष अभियान चलाएगी. इस दौरान घर-घर जाकर हर बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए नामों को फिर से जुड़वाने का काम किया जाएगा. कांग्रेस ने लोगों से मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करने की अपील की है, ताकि किसी भी गड़बड़ी या विसंगति की स्थिति में संबंधित चुनाव अधिकारी के पास तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सके.

केसी वेणुगोपाल ने RTI से मिली एक जानकारी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया है कि कैबिनेट सचिव के एक नोट से यह साबित हो गया है कि चुनाव आयोग के कामकाज में सरकार का सीधा हस्तक्षेप है. उन्होंने कहा, 'जब भी चुनाव आयोग की ओर से कैबिनेट सचिव को कोई पत्र भेजा जाता है, तो कैबिनेट सचिव उस पर अपनी टिप्पणी लिखकर वापस चुनाव आयोग को भेज देते हैं. उनकी टिप्पणी क्या होती है? इस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. हम जो कह रहे थे, वह अब साबित हो गया है.'

उन्होंने कहा, 'हमारा कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठे ज्ञानेश कुमार के ओहदे का गलत इस्तेमाल करके, चुनाव से जुड़े मामलों में इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं. अब कैबिनेट सचिव के नोट से इस बात की पुष्टि हो गई है. हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सड़कों पर, हम इसे और बड़े स्तर पर ले जाएंगे.'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 23 Oct 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Ramlila Maidan KC Venugopal CONGRESS
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