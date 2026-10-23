रामलीला मैदान में रैली से पहले कांग्रेस की बैठक, हरियाणा को सौंपा 1 लाख लोग लाने का जिम्मा

दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आगामी 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस रैली को सफल बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है. सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले हरियाणा के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें उन्हें दिशा-निर्देश और टारगेट दिए गए हैं. इस महारैली के लिए हरियाणा कांग्रेस को अकेले 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का बड़ा टारगेट सौंपा गया है.

देश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया है. पार्टी 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक एक महीने का विशेष अभियान चलाएगी. इस दौरान घर-घर जाकर हर बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए नामों को फिर से जुड़वाने का काम किया जाएगा. कांग्रेस ने लोगों से मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करने की अपील की है, ताकि किसी भी गड़बड़ी या विसंगति की स्थिति में संबंधित चुनाव अधिकारी के पास तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सके.

केसी वेणुगोपाल ने RTI से मिली एक जानकारी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया है कि कैबिनेट सचिव के एक नोट से यह साबित हो गया है कि चुनाव आयोग के कामकाज में सरकार का सीधा हस्तक्षेप है. उन्होंने कहा, 'जब भी चुनाव आयोग की ओर से कैबिनेट सचिव को कोई पत्र भेजा जाता है, तो कैबिनेट सचिव उस पर अपनी टिप्पणी लिखकर वापस चुनाव आयोग को भेज देते हैं. उनकी टिप्पणी क्या होती है? इस पर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है. हम जो कह रहे थे, वह अब साबित हो गया है.'

उन्होंने कहा, 'हमारा कहना है कि पीएम मोदी और अमित शाह, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठे ज्ञानेश कुमार के ओहदे का गलत इस्तेमाल करके, चुनाव से जुड़े मामलों में इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं. अब कैबिनेट सचिव के नोट से इस बात की पुष्टि हो गई है. हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सड़कों पर, हम इसे और बड़े स्तर पर ले जाएंगे.'