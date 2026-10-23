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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचर24 अक्टूबर को सूर्य-शुक्र की युति, बुध वक्री और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, क्या इसे महायोग कहना सही है?

24 अक्टूबर को सूर्य-शुक्र की युति, बुध वक्री और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन, क्या इसे महायोग कहना सही है?

24 October 2026 Grah Gochar: शनिवार 24 अक्टूबर को सूर्य-शुक्र की अंशात्मक युति होगी, बुध वक्री होंगे और सूर्य स्वाति नक्षत्र में जाएंगे. जानें ज्योतिष में इन बदलावों का महत्व.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Oct 2026 07:39 PM (IST)
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24 अक्टूबर 2026 शनिवार का दिन ग्रहों की हलचल के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस दिन तुला राशि में तीन बड़े बदलाव एक साथ देखने को मिलेंगे. पंचांग के अनुसार सुबह करीब 9:14 बजे सूर्य और शुक्र एक ही डिग्री पर आ जाएंगे.

इसके कुछ ही देर बाद दोपहर 12:41 बजे बुध उलटी चाल (वक्री) चलना शुरू करेंगे, और दोपहर 12:56 बजे सूर्य चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे.

अक्सर जब भी एक ही दिन ग्रहों के इतने फेरबदल होते हैं, तो इंटरनेट पर डर या चमत्कार जैसा माहौल बना दिया जाता है. कोई इसे भारी तबाही बताता है, तो कोई रातों-रात अमीर बनने का दावा करने लगता है.

लेकिन ज्योतिष के बुनियादी नियम साफ कहते हैं कि ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती. बिना पूरी कुंडली देखे सिर्फ तारीख देखकर किसी बड़े नुकसान या फायदे का दावा करना सही नहीं है.

सूर्य और शुक्र एक साथ: ईगो और रिश्तों की समझदारी

सूर्य और शुक्र पहले से ही तुला राशि में साथ चल रहे थे, लेकिन 24 अक्टूबर को दोनों बिल्कुल एक-दूसरे के करीब आ जाएंगे.

सीधी भाषा में समझें तो सूर्य इंसान के अंदर के स्वाभिमान, रुतबे और 'मैं' (ईगो) को दिखाते हैं. वहीं शुक्र का रिश्ता प्यार, शादीशुदा जिंदगी, शौक और आपसी रिश्तों से है. तुला राशि शुक्र का अपना घर है, जबकि यहां सूर्य थोड़े कमजोर माने जाते हैं.

जब ये दोनों ग्रह एक ही जगह मिलते हैं, तो घर-परिवार या कामकाज में अपनी बात मनवाने की जिद रिश्तों पर भारी पड़ सकती है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों या पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर 'मेरी बात बड़ी या तुम्हारी' वाली बहस छिड़ सकती है.

इसलिए यह समय किसी नुकसान का नहीं, बल्कि थोड़ा झुककर और समझदारी से रिश्तों को संभालने का है. जहां बात बिगड़ने लगे, वहां अपने ईगो को थोड़ा पीछे रखना ही बेहतर रहेगा.

सूर्य-शुक्र की युति और बुध वक्री: इन राशियों के लिए क्या संकेत?

मेष राशि: तुला आपके सातवें भाव में है, इसलिए दांपत्य, साझेदारी और कारोबारी समझौतों से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं. साथी से बातचीत में अपनी बात मनवाने की जिद तनाव बढ़ा सकती है. पुराने मतभेद सुलझाने के लिए संवाद करें. साझेदारी की शर्तें बदल रहे हैं तो जिम्मेदारियां स्पष्ट रखें.

मिथुन राशि: पांचवें भाव में ग्रहों की यह स्थिति पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रेम संबंधों की ओर ध्यान खींच सकती है. राशि स्वामी बुध की वक्री चाल के दौरान किसी पुराने विचार या अधूरे प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में अनुमान लगाने के बजाय बात स्पष्ट करें. सट्टे या अनुमान आधारित निवेश में लाभ की गारंटी मानकर न चलें.

कन्या राशि: दूसरे भाव में यह स्थिति परिवार, वाणी और संचित धन से जुड़े मामलों को प्रमुख बना सकती है. किसी पुरानी आर्थिक प्रतिबद्धता या पारिवारिक चर्चा पर फिर विचार करना पड़ सकता है. तीखी बात कहने से बचें और खरीदारी से पहले कुल खर्च समझ लें. हिसाब-किताब सुधारने तथा बजट की समीक्षा के लिए समय निकालें.

तुला राशि: आपकी ही राशि में सूर्य-शुक्र की निकटता और बुध की वक्री चाल होने से व्यक्तिगत फैसले, छवि और रिश्ते चर्चा में रह सकते हैं. शुक्र राशि स्वामी हैं, लेकिन उनकी वक्री अवस्था और सूर्य से निकटता को देखते हुए इसे केवल लाभकारी योग कहना अधूरा होगा. अपनी प्राथमिकताएं तय करें. दूसरों की स्वीकृति पाने के दबाव में कोई बड़ा फैसला न लें.

धनु राशि: ग्यारहवें भाव में ग्रहों की यह स्थिति आमदनी, पेशेवर संपर्कों और भविष्य की योजनाओं से जुड़े विषय सामने ला सकती है. पुराने परिचित से बातचीत या पहले भेजे गए प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा संभव है. हालांकि, बातचीत आगे बढ़ने और वास्तविक लाभ मिलने में फर्क रखें. भुगतान, कमीशन या काम की शर्तों को लिखित रूप में स्पष्ट करना उपयोगी रहेगा.

मकर राशि: दसवें भाव में यह स्थिति नौकरी, जिम्मेदारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद को प्रमुख बना सकती है. पुराने काम में संशोधन या किसी प्रस्ताव की दोबारा समीक्षा हो सकती है. पद और अधिकार से जुड़ी चर्चा में संयम रखें. केवल इस गोचर के आधार पर पदोन्नति या नौकरी बदलने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

बुध की उलटी चाल: बातचीत और लेन-देन में बरतें सावधानी

दोपहर 12:41 बजे से बुध वक्री हो रहे हैं, जो 13 नवंबर 2026 की रात 9:22 बजे तक इसी स्थिति में रहेंगे. विज्ञान और खगोल के हिसाब से कोई भी ग्रह आसमान में उलटा नहीं दौड़ता. यह सिर्फ देखने का भ्रम होता है, क्योंकि पृथ्वी की रफ्तार की वजह से लगता है कि ग्रह पीछे छूट रहा है.

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, बोलचाल, व्यापार और कागजी कामकाज का मालिक माना जाता है. कई लोग डर जाते हैं कि बुध उलटा चला तो सब बर्बाद हो जाएगा. हकीकत यह है कि यह समय नया काम हड़बड़ी में शुरू करने के बजाय पुराने पेंडिंग कामों को निपटाने का होता है.

अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जरूरी मेल भेज रहे हैं या पैसों का बड़ा लेन-देन कर रहे हैं, तो कागजात दो बार जरूर पढ़ लें. फोन पर या आमने-सामने बात करते समय साफ-साफ बोलें, ताकि सामने वाला आपकी बात का गलत मतलब न निकाल ले.

सूर्य का स्वाति नक्षत्र में जाना: बदलाव को अपनाने का वक्त

दोपहर 12:56 बजे सूर्य स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे. यहां यह समझना जरूरी है कि सूर्य अपनी राशि नहीं बदल रहे, वे तुला में ही रहेंगे, बस उनका नक्षत्र बदला है.

स्वाति नक्षत्र का संबंध हवा और राहु के प्रभाव से माना जाता है. इसका सीधा मतलब होता है, आजादी, रफ्तार और माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना. सूर्य जब यहां आते हैं, तो लोगों के मन में अचानक फैसले लेने या लीक से हटकर कुछ नया करने का मन बनता है.

कई लोग इसे गलत तरीके से 'ग्रहण' जैसा बताने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. यह सिर्फ एक सामान्य नक्षत्र गोचर है. जो लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए यह समय नई रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का मौका दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 23 Oct 2026 07:39 PM (IST)
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