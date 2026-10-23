24 अक्टूबर 2026 शनिवार का दिन ग्रहों की हलचल के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस दिन तुला राशि में तीन बड़े बदलाव एक साथ देखने को मिलेंगे. पंचांग के अनुसार सुबह करीब 9:14 बजे सूर्य और शुक्र एक ही डिग्री पर आ जाएंगे.

इसके कुछ ही देर बाद दोपहर 12:41 बजे बुध उलटी चाल (वक्री) चलना शुरू करेंगे, और दोपहर 12:56 बजे सूर्य चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे.

अक्सर जब भी एक ही दिन ग्रहों के इतने फेरबदल होते हैं, तो इंटरनेट पर डर या चमत्कार जैसा माहौल बना दिया जाता है. कोई इसे भारी तबाही बताता है, तो कोई रातों-रात अमीर बनने का दावा करने लगता है.

लेकिन ज्योतिष के बुनियादी नियम साफ कहते हैं कि ऐसी बातों में कोई सच्चाई नहीं होती. बिना पूरी कुंडली देखे सिर्फ तारीख देखकर किसी बड़े नुकसान या फायदे का दावा करना सही नहीं है.

सूर्य और शुक्र एक साथ: ईगो और रिश्तों की समझदारी

सूर्य और शुक्र पहले से ही तुला राशि में साथ चल रहे थे, लेकिन 24 अक्टूबर को दोनों बिल्कुल एक-दूसरे के करीब आ जाएंगे.

सीधी भाषा में समझें तो सूर्य इंसान के अंदर के स्वाभिमान, रुतबे और 'मैं' (ईगो) को दिखाते हैं. वहीं शुक्र का रिश्ता प्यार, शादीशुदा जिंदगी, शौक और आपसी रिश्तों से है. तुला राशि शुक्र का अपना घर है, जबकि यहां सूर्य थोड़े कमजोर माने जाते हैं.

जब ये दोनों ग्रह एक ही जगह मिलते हैं, तो घर-परिवार या कामकाज में अपनी बात मनवाने की जिद रिश्तों पर भारी पड़ सकती है. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों या पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर 'मेरी बात बड़ी या तुम्हारी' वाली बहस छिड़ सकती है.

इसलिए यह समय किसी नुकसान का नहीं, बल्कि थोड़ा झुककर और समझदारी से रिश्तों को संभालने का है. जहां बात बिगड़ने लगे, वहां अपने ईगो को थोड़ा पीछे रखना ही बेहतर रहेगा.

सूर्य-शुक्र की युति और बुध वक्री: इन राशियों के लिए क्या संकेत?

मेष राशि: तुला आपके सातवें भाव में है, इसलिए दांपत्य, साझेदारी और कारोबारी समझौतों से जुड़े विषय प्रमुख रह सकते हैं. साथी से बातचीत में अपनी बात मनवाने की जिद तनाव बढ़ा सकती है. पुराने मतभेद सुलझाने के लिए संवाद करें. साझेदारी की शर्तें बदल रहे हैं तो जिम्मेदारियां स्पष्ट रखें.

मिथुन राशि: पांचवें भाव में ग्रहों की यह स्थिति पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रेम संबंधों की ओर ध्यान खींच सकती है. राशि स्वामी बुध की वक्री चाल के दौरान किसी पुराने विचार या अधूरे प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में अनुमान लगाने के बजाय बात स्पष्ट करें. सट्टे या अनुमान आधारित निवेश में लाभ की गारंटी मानकर न चलें.

कन्या राशि: दूसरे भाव में यह स्थिति परिवार, वाणी और संचित धन से जुड़े मामलों को प्रमुख बना सकती है. किसी पुरानी आर्थिक प्रतिबद्धता या पारिवारिक चर्चा पर फिर विचार करना पड़ सकता है. तीखी बात कहने से बचें और खरीदारी से पहले कुल खर्च समझ लें. हिसाब-किताब सुधारने तथा बजट की समीक्षा के लिए समय निकालें.

तुला राशि: आपकी ही राशि में सूर्य-शुक्र की निकटता और बुध की वक्री चाल होने से व्यक्तिगत फैसले, छवि और रिश्ते चर्चा में रह सकते हैं. शुक्र राशि स्वामी हैं, लेकिन उनकी वक्री अवस्था और सूर्य से निकटता को देखते हुए इसे केवल लाभकारी योग कहना अधूरा होगा. अपनी प्राथमिकताएं तय करें. दूसरों की स्वीकृति पाने के दबाव में कोई बड़ा फैसला न लें.

धनु राशि: ग्यारहवें भाव में ग्रहों की यह स्थिति आमदनी, पेशेवर संपर्कों और भविष्य की योजनाओं से जुड़े विषय सामने ला सकती है. पुराने परिचित से बातचीत या पहले भेजे गए प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा संभव है. हालांकि, बातचीत आगे बढ़ने और वास्तविक लाभ मिलने में फर्क रखें. भुगतान, कमीशन या काम की शर्तों को लिखित रूप में स्पष्ट करना उपयोगी रहेगा.

मकर राशि: दसवें भाव में यह स्थिति नौकरी, जिम्मेदारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद को प्रमुख बना सकती है. पुराने काम में संशोधन या किसी प्रस्ताव की दोबारा समीक्षा हो सकती है. पद और अधिकार से जुड़ी चर्चा में संयम रखें. केवल इस गोचर के आधार पर पदोन्नति या नौकरी बदलने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती.

बुध की उलटी चाल: बातचीत और लेन-देन में बरतें सावधानी

दोपहर 12:41 बजे से बुध वक्री हो रहे हैं, जो 13 नवंबर 2026 की रात 9:22 बजे तक इसी स्थिति में रहेंगे. विज्ञान और खगोल के हिसाब से कोई भी ग्रह आसमान में उलटा नहीं दौड़ता. यह सिर्फ देखने का भ्रम होता है, क्योंकि पृथ्वी की रफ्तार की वजह से लगता है कि ग्रह पीछे छूट रहा है.

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, बोलचाल, व्यापार और कागजी कामकाज का मालिक माना जाता है. कई लोग डर जाते हैं कि बुध उलटा चला तो सब बर्बाद हो जाएगा. हकीकत यह है कि यह समय नया काम हड़बड़ी में शुरू करने के बजाय पुराने पेंडिंग कामों को निपटाने का होता है.

अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जरूरी मेल भेज रहे हैं या पैसों का बड़ा लेन-देन कर रहे हैं, तो कागजात दो बार जरूर पढ़ लें. फोन पर या आमने-सामने बात करते समय साफ-साफ बोलें, ताकि सामने वाला आपकी बात का गलत मतलब न निकाल ले.

सूर्य का स्वाति नक्षत्र में जाना: बदलाव को अपनाने का वक्त

दोपहर 12:56 बजे सूर्य स्वाति नक्षत्र में चले जाएंगे. यहां यह समझना जरूरी है कि सूर्य अपनी राशि नहीं बदल रहे, वे तुला में ही रहेंगे, बस उनका नक्षत्र बदला है.

स्वाति नक्षत्र का संबंध हवा और राहु के प्रभाव से माना जाता है. इसका सीधा मतलब होता है, आजादी, रफ्तार और माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना. सूर्य जब यहां आते हैं, तो लोगों के मन में अचानक फैसले लेने या लीक से हटकर कुछ नया करने का मन बनता है.

कई लोग इसे गलत तरीके से 'ग्रहण' जैसा बताने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. यह सिर्फ एक सामान्य नक्षत्र गोचर है. जो लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनके लिए यह समय नई रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का मौका दे सकता है.

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