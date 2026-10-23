Kal Ka Rashifal, कल का राशिफल 24 अक्टूबर 2026: शनिवार का दिन आपके करियर, कारोबार, प्रेम और सेहत के लिहाज से क्या नए मोड़ लेकर आ रहा है? उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और व्याघात योग के संयोग से जहां कुछ राशियों को नौकरी में प्रमोशन और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ जातकों को पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतनी होगी.

कल आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 01:38 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. रात 08:32 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके बाद रेवती नक्षत्र लगेगा. वहीं, व्याघात योग रात 08:01 बजे तक प्रभावी रहेगा, जबकि दिन का वार शनिवार है. ग्रहों और नक्षत्रों के इस शुभ प्रभाव से शनिवार का दिन कई राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में तरक्की और नए अवसर लेकर आने वाला है.

कल का दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा. इस राशि के राजनेताओं के लिए कल का दिन विशेष रूप से शुभ है. लवमेट को कोई रिंग या खास उपहार दे सकते हैं. किसी निर्णय या कार्य में बार-बार फेरबदल करने से थोड़ा अधिक समय लग सकता है. समाज और कार्यक्षेत्र में लोगों का भरोसा आप पर बढ़ेगा और लोग अपने कामों के लिए आपसे सलाह लेने आएंगे. समय का सदुपयोग करें. किसी जरूरतमंद को भोजन कराने से आत्मिक शांति मिलेगी. दूसरों के साथ खुशियां बांटने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज के मोर्चे पर की गई मेहनत रंग लाएगी.

वृषभ राशिफल (Taurus Tomorrow Horoscope)

कल भाग्य पूरी तरह आपके साथ रहेगा. सोचे हुए सभी कार्य पूरे होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. बेरोजगार जातकों के लिए रोजगार प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं. घर में किसी करीबी रिश्तेदार के आगमन से मांगलिक व खुशियों का माहौल बनेगा. लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को सकारात्मक सोच के साथ सुलझाने का प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी. छात्रों के लिए दिन शानदार रहेगा; प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है.

मिथुन राशिफल (Gemini Tomorrow Horoscope)

कल का दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू होगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों व संपर्कों से मिल रही जानकारी का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने में करें. दिन घूमने-फिरने और मनोरंजन में बीत सकता है. परिवार के साथ किसी ट्रिप की योजना बन सकती है, जिससे सभी सदस्यों में उत्साह रहेगा. व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा आर्थिक मुनाफा हो सकता है. पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा और अपनों के साथ वक्त बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Tomorrow Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा. बिना वजह घर के सदस्यों पर क्रोध करने से बचें. कल किसी करीबी या परिजन से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. किसी भी नए कार्य की शुरुआत पूरे उत्साह और सावधानी के साथ करें. घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रहेगा. किसी व्यक्ति पर विश्वास मजबूत होगा. अपनी भावनाएं व्यक्त करने से पहले सामने वाले के स्वभाव को परखना जरूरी है. धार्मिक कार्यों में धन लगाने से मानसिक सुकून मिलेगा.

सिंह राशिफल (Leo Tomorrow Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर मन में गहन विचार-विमर्श चल सकता है. मन में कुछ नया व रचनात्मक करने की इच्छा जागेगी. परिस्थितियों के अनुरूप अपना व्यवहार रखें, सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए किसी फॉर्म या आवेदन संबंधी काम को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है. परिवार के साथ मूवी या डिनर का प्लान बन सकता है. दोस्तों की पार्टी में शामिल होकर समय बिताएंगे. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Tomorrow Horoscope)

कल का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी. सेहत में पहले की तुलना में काफी सुधार दिखेगा. लवमेट के साथ विवाह की बातचीत पक्की हो सकती है. दोस्तों के साथ सैर-सपाटे का कार्यक्रम बनेगा. व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जा सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी. जो लोग अपना करियर या प्रोफेशन बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबर आ सकती है. खान-पान और जीवनशैली पर ध्यान दें.

तुला राशिफल (Libra Tomorrow Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए दिन पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. बिजनेस में नए प्रयोग करने में सफल होंगे और योजनाबद्ध काम लाभ देंगे. पूर्व में किए गए प्रयासों का सकारात्मक फल मिलेगा. उच्चाधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे पूरे हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. दांपत्य जीवन के पुराने मतभेद खुद-ब-खुद सुलझने लगेंगे. सुख-सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को टैलेंट के दम पर धन लाभ और तरक्की मिलेगी.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Tomorrow Horoscope)

कल का दिन नई ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. बेरोजगार जातकों को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, फिर भी फिजूलखर्ची से बचने के लिए बजट बनाकर खरीदारी करें. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है; नए कॉलेज में दाखिले के लिए भागदौड़ रहेगी. परिवार के साथ किसी यात्रा या पिकनिक पर जाने से माहौल खुशनुमा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को सफलता मिलती रहेगी. कोई बड़ा पारिवारिक कार्य संपन्न होने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Tomorrow Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है. ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में तरक्की के रास्ते खुलेंगे. महिलाएं खरीदारी व नए कपड़ों की शॉपिंग पर जा सकती हैं. अपनी परफॉर्मेंस को निखारने के लिए कार्यक्षेत्र में कुछ नया आजमाने का अवसर मिलेगा. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. माता-पिता का पूरा समर्थन और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की मदद से बेहतर नतीजे मिलेंगे. व्यापार विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी.

मकर राशिफल (Capricorn Tomorrow Horoscope)

कल का दिन आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा. परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा. काम को आसान बनाने के लिए नए तरीके अपनाएंगे; किसी भी काम से पहले उसकी मजबूत रूपरेखा तैयार कर लें. शाम को बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक थकान दूर होगी. दोस्तों के साथ किसी खेल या आउटडोर गतिविधि में शामिल हो सकते हैं. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग और व्यायाम अपनाएं. कामकाज से जुड़े कई शानदार आइडियाज दिमाग में आएंगे.

कुंभ राशिफल (Aquarius Tomorrow Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद शानदार रहेगा. दांपत्य रिश्ते में नयापन और मधुरता आएगी. किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकता है. नए और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे. दफ्तर में सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ बेहतरीन तालमेल रहेगा. आपके काम से खुश होकर प्रबंधन पदोन्नति (प्रमोशन) या सैलरी इंक्रीमेंट का विचार कर सकता है. हालांकि, आर्थिक मामलों में आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें और सतर्कता बरतें.

कल का दिन आपके अनुकूल रहेगा. किसी बड़े मसले पर तालमेल और सहयोग के साथ आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. दफ्तर में लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें भाग्य आपका पूरा साथ देगा. मानसिक और शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे. मेहनत और सकारात्मक सोच के दम पर विषम परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे. पैसों के लेन-देन में सतर्कता रखें. पूर्व के रुके प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे और रचनात्मकता आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

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