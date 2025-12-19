हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSurya Grahan 2025: पौष अमावस्या पर आज सूर्य ग्रहण लग रहा है क्या, आखिर क्यों लोग कर रहें सर्च

Surya Grahan 2025: पौष अमावस्या पर आज सूर्य ग्रहण लग रहा है क्या, आखिर क्यों लोग कर रहें सर्च

Surya Grahan 2025: शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को पौष अमावस्या मनाई जा रही है. नदी स्नान, तर्पण और दान के लिए यह तिथि शुभ है. लेकिन कई लोगों ऐसा लग रहा है कि आज सूर्य ग्रहण है, यहां दूर करें कंफ्यूजन.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Dec 2025 04:40 AM (IST)
Surya Grahan 2025: हर महीने अमावस्या तिथि पड़ती है. इनमें पौष अमावस्या को पितृ पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. यही कारण है कि इसे छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है. आज 19 दिसंबर 2025 को पौष अमावस्या है. लेकिन आपको बता दें कि, आज कोई ग्रहण नहीं लग रहा है.

जी हां, आज 19 दिसंबर को पौष अमावस्या है और सूर्य या चंद्र कोई ग्रहण नहीं लग रहा है. फिर भी कई लोग ऐसा क्यों मान रहें कि आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ है. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि, आज वाकई में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है तो अपनी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए. क्योंकि आज कोई ग्रहण नहीं लगा है. इसलिए आप अमावस्या तिथि से जुड़े सारे धार्मिक कार्य कर सकते हैं. पंचांग के अनुसार, आज सुबह 11:01 से दोपहर 12:18 तक राहुकाल (Today Rahukal Time) रहेगा. केवल राहुकाल में कोई शुभ कार्य न करें.

आज नहीं है कोई ग्रहण

दरअसल सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है. ऐसे में जब-जब अमावस्या तिथि पड़ती है, तो लोग सर्च करने लगते हैं कि, क्या आज कोई ग्रहण तो नहीं है.

आपको बता दें कि, सूर्य ग्रहण भले ही अमावस्या को लगता है. लेकिन प्रत्येक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं लगता है. सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आए, जो हर अमावस्या पर नहीं होता है.

भले ही आज ग्रहण न हो, लेकिन हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का अत्यधिक महत्व है. इसे 'छोटा पितृ पक्ष' भी कहा जाता है, इसलिए लोग स्नान-दान का समय, मुहूर्त, राहुकाल और शांति पूजा की विधि आदि जानने के लिए भी सर्च कर रहे हैं.

लोगों के कंफ्यूज होने का एक अन्य कारण यह भी है कि, अक्सर सोशल मीडिया पर पुरानी खबरें या भ्रामक वीडियो वायरल (Viral Video) होने के कारण लोग इसे सर्च करने लगते हैं. कई बार कुछ महीने पहले या पिछले साल के वीडियो भी सोशल मीडिया पर दोबारा से दिखने लगते हैं, जिससे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है.

2026 को लगेगा सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse 2026 Date)

फिलहाल कोई ग्रहण नहीं है. अब 2026 में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा. हालांकि यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा और ना ही इसका सूतक मान्य होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 19 Dec 2025 04:40 AM (IST)
Solar Eclipse Surya Grahan Amavasya 2025 Paush Amavasya 2025
