धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोShukra Gochar 2026: धनतेरस पर कन्या राशि में लौटेंगे वक्री शुक्र, किसे लाभ के संकेत और किसे खर्च पर रखना होगा ध्यान?

Shukra Gochar 2026: धनतेरस पर कन्या राशि में लौटेंगे वक्री शुक्र, किसे लाभ के संकेत और किसे खर्च पर रखना होगा ध्यान?

Shukra Gochar 2026: 6 नवंबर को धनतेरस के दिन वक्री शुक्र तुला से कन्या राशि में लौटेंगे. जानें गोचर का समय, किन राशियों को लाभ के संकेत हैं और किसे खर्च पर ध्यान देना होगा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 05 Nov 2026 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

Shukra Gochar 2026: धनतेरस के दिन, शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को रात 12:45 बजे, वक्री शुक्र तुला से कन्या राशि में लौटेंगे. यानी गोचर 5 नवंबर की रात, तारीख बदलने के 45 मिनट बाद होगा. वैदिक ज्योतिष की चंद्र राशि आधारित गणना में वृश्चिक के लिए अटके भुगतान और पुराने संपर्कों से अवसर के संकेत हैं.

वृषभ और मकर के लिए अधूरे काम आगे बढ़ाने की गुंजाइश है. वहीं सिंह, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए खर्च और साझा पैसों का हिसाब अहम रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 5 November 2026: 4th चंद्रमा से बैंक लोन नोटिस की चिंता, बिजनेस यात्रा में सामान चोरी का अलर्ट
Aaj Ka Mithun Rashifal 5 November 2026: 4th चंद्रमा से बैंक लोन नोटिस की चिंता, बिजनेस यात्रा में सामान चोरी का अलर्ट
ऐस्ट्रो
Shukra Gochar 2026: धनतेरस पर कन्या राशि में लौटेंगे वक्री शुक्र, किसे लाभ के संकेत और किसे खर्च पर रखना होगा ध्यान?
Shukra Gochar 2026: धनतेरस पर कन्या राशि में लौटेंगे वक्री शुक्र, किसे लाभ के संकेत और किसे खर्च पर रखना होगा ध्यान?
ऐस्ट्रो
Diwali 2026: पांच नहीं छह दिन का महापर्व, जानें धनतेरस से भाईदूज की तिथि
पांच नहीं छह दिन का महापर्व, जानें धनतेरस से भाईदूज की तिथि
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 5 November 2026: रमा एकादशी पर सुबह 9:34 बजे कन्या में आएगा चंद्रमा, जानें आपकी राशि के लिए काम और पैसों के क्या संकेत हैं
Aaj Ka Rashifal 5 November 2026: सुबह 9:34 बजे कन्या में आएगा चंद्रमा, वृश्चिक को नए संपर्कों से लाभ के संकेत

धनतेरस पर शुक्र वक्री होंगे या सिर्फ राशि बदलेंगे?

शुक्र 3 अक्टूबर से ही वक्री हैं. 6 नवंबर को इसी चाल में वे अपनी राशि तुला से पीछे लौटकर कन्या में प्रवेश करेंगे. 14 नवंबर को सुबह 5:57 बजे वे कन्या में ही मार्गी होंगे और 22 नवंबर को शाम 5:38 बजे फिर तुला में प्रवेश करेंगे. इसलिए इस गोचर के दो चरण हैं. पहले कन्या में वक्री चाल, फिर उसी राशि में सीधी चाल.

धनतेरस की त्रयोदशी 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी. नई दिल्ली में लक्ष्मी-कुबेर पूजन का मुहूर्त शाम 6:02 से 7:57 बजे तक है. यानी शुक्र का राशि परिवर्तन त्रयोदशी शुरू होने से पहले हो जाएगा.

वक्री शुक्र के कन्या में आने से राशियों का फल क्यों बदलेगा?

पराशरी ज्योतिष में तुला शुक्र की स्वराशि है और कन्या उनकी नीच राशि मानी जाती है. इस बदलाव का फल समझने के लिए जन्म की चंद्र राशि से देखना होगा कि शुक्र किस भाव से निकलकर किस भाव में आ रहे हैं. जैसे वृश्चिक के लिए शुक्र बारहवें भाव से ग्यारहवें में आएंगे, जबकि तुला के लिए पहले से बारहवें में. इसी अंतर से एक राशि के लिए आय और पुराने संपर्कों का विषय उभरता है, तो दूसरी के लिए खर्च का.

किन राशियों के लिए बन सकते हैं लाभ के मौके?

वृश्चिक राशि: शुक्र बारहवें से ग्यारहवें भाव में आएंगे. ग्यारहवां भाव आय, लाभ और संपर्कों से जुड़ा है. वृश्चिक के लिए शुक्र साझेदारी के सातवें भाव के स्वामी भी हैं. ऐसे में पुराने ग्राहक से दोबारा काम मिलने, अटके भुगतान पर बात आगे बढ़ने या किसी परिचित से काम का प्रस्ताव मिलने के संकेत माने जा सकते हैं.

वृषभ राशि: राशि स्वामी शुक्र छठे से पांचवें भाव में आएंगे. पांचवां भाव पढ़ाई, रचनात्मक काम और अपनी प्रतिभा दिखाने से जुड़ा है. पुराने प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो या इंटरव्यू की तैयारी पर दोबारा काम करना फलदायी हो सकता है. यहां लाभ का संकेत अपने कौशल के बेहतर इस्तेमाल से जुड़ा है.

मकर राशि: मकर के लिए पंचम और दशम भाव के स्वामी शुक्र दशम से नवम भाव में लौटेंगे. नवम भाव उच्च शिक्षा, मार्गदर्शन और लंबी यात्राओं से जुड़ा है. अधूरे आवेदन, ट्रेनिंग या किसी वरिष्ठ से रुकी हुई बातचीत को फिर आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है.

किन राशियों को खर्च और लेनदेन पर ध्यान देना चाहिए?

सिंह राशि: शुक्र तीसरे से दूसरे भाव में आएंगे. दूसरा भाव बचत, परिवार और वाणी से जुड़ा है. त्योहार की खरीदारी और परिवार के लिए किए गए खर्च एक साथ बजट पर असर डाल सकते हैं. काम से जुड़ा कोई भुगतान लंबित है तो उसकी तारीख और रकम लिखित में स्पष्ट कर लें.

तुला राशि: राशि स्वामी शुक्र पहले से बारहवें भाव में लौटेंगे. इस भाव का संबंध खर्च और दूरस्थ काम से है. यात्रा, उपहार या ऑनलाइन खरीदारी पर बजट खिंच सकता है. पुराने सब्सक्रिप्शन, लंबित रिफंड और पहले से तय खर्चों का हिसाब देखने का समय है.

कुंभ राशि: शुक्र नवम से आठवें भाव में आएंगे. आठवां भाव साझा धन, बीमा और कर जैसे विषयों से जुड़ा है. परिवार या पार्टनर के साथ कोई बड़ा खर्च साझा करना है तो पहले तय कर लें कि किसका कितना हिस्सा होगा. पुरानी पॉलिसी या किस्त की शर्तें भी दोबारा पढ़ें.

ये संकेत जन्म की चंद्र राशि से भावों की गणना पर आधारित हैं. व्यक्तिगत फल के लिए जन्मकुंडली में शुक्र की स्थिति, चल रही दशा और दूसरे ग्रहों के गोचर भी देखे जाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Venus Transit Shukra Gochar 2026 Transit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 5 November 2026: 4th चंद्रमा से बैंक लोन नोटिस की चिंता, बिजनेस यात्रा में सामान चोरी का अलर्ट
Aaj Ka Mithun Rashifal 5 November 2026: 4th चंद्रमा से बैंक लोन नोटिस की चिंता, बिजनेस यात्रा में सामान चोरी का अलर्ट
ऐस्ट्रो
Shukra Gochar 2026: धनतेरस पर कन्या राशि में लौटेंगे वक्री शुक्र, किसे लाभ के संकेत और किसे खर्च पर रखना होगा ध्यान?
Shukra Gochar 2026: धनतेरस पर कन्या राशि में लौटेंगे वक्री शुक्र, किसे लाभ के संकेत और किसे खर्च पर रखना होगा ध्यान?
ऐस्ट्रो
Diwali 2026: पांच नहीं छह दिन का महापर्व, जानें धनतेरस से भाईदूज की तिथि
पांच नहीं छह दिन का महापर्व, जानें धनतेरस से भाईदूज की तिथि
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 5 November 2026: रमा एकादशी पर सुबह 9:34 बजे कन्या में आएगा चंद्रमा, जानें आपकी राशि के लिए काम और पैसों के क्या संकेत हैं
Aaj Ka Rashifal 5 November 2026: सुबह 9:34 बजे कन्या में आएगा चंद्रमा, वृश्चिक को नए संपर्कों से लाभ के संकेत
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
चुनाव हारने के बाद जब सामने आए ट्रंप तो कैसा था मिजाज, 41 मिनट तक क्या बात की?
बिहार
मधुबनी गोलीकांड में एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; आरोपी ASI की तलाश में 12 टीम
मधुबनी गोलीकांड में एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड; आरोपी ASI की तलाश में 12 टीम
इंडिया
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
क्रिकेट
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AMU में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव, अध्यक्ष पद की रेस में 9 उम्मीदवार
AMU में 8 साल बाद छात्रसंघ चुनाव, अध्यक्ष पद की रेस में 9 उम्मीदवार
ट्रेंडिंग
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
जनरल नॉलेज
Tiger vs Dog Fight: क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?
क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget