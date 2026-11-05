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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly Horoscope 8 to 14 November 2026: वृषभ, कुंभ और मीन समेत इन राशियों को बंपर लाभ, जानें मेष से मीन का भविष्यफल

Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: वृषभ, कुंभ और मीन समेत इन राशियों को बंपर लाभ, जानें मेष से मीन का भविष्यफल

साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 नवंबर 2026, जानें इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगा करियर व धन में बड़ा लाभ और किसे यात्रा व लेन-देन में बरतनी होगी सतर्कता? पढ़ें डॉ. अनीष व्यास से 12 राशियों का हाल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Nov 2026 06:22 PM (IST)
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Weekly Horoscope 8 to 14 November 2026: नवंबर 2026 का यह नया सप्ताह कई राशियों के जीवन में नए अवसर, सकारात्मक ऊर्जा और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है. ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सीधे तौर पर आपके करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों को प्रभावित करेगी. जहां वृषभ, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आजीविका और धन लाभ के नए द्वार खुलेंगे, वहीं कुछ राशियों को कार्यक्षेत्र में विरोधियों, बढ़ते खर्चों और सेहत के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल.

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1. मेष राशिफल (Aries)

पारिवारिक व व्यक्तिगत जीवन: घर-परिवार में सुकून का माहौल रहेगा. परिवार के सहयोग और किसी बड़े-बुजुर्ग के आशीर्वाद से जीवन में सुख-शांति आएगी.

करियर व कार्यक्षेत्र: कार्यक्षेत्र में नैतिकता और नियमों के आधार पर लिए गए निर्णय बेहतर परिणाम देंगे. सप्ताह के अंत में साझेदारी में किए गए कामों में सतर्क रहें, वरना हानि या दूरियां बढ़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति व यात्रा: आर्थिक सुधार के लिए दृढ़ निश्चयी होकर निवेश करें, तभी धन आगमन संभव होगा. यात्राओं से शुभ परिणाम और सुखद यादें मिलेंगी.

प्रेम व स्वास्थ्य: प्रेम संबंधों में किसी सूचना से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है. वाणी और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें.

2. वृषभ राशिफल (Taurus)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही किसी प्रोजेक्ट को लेकर सुखद समाचार मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से समय अत्यंत अनुकूल रहेगा और धन वृद्धि के शुभ संयोग बनते जाएंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव लाइफ रोमांटिक रहेगी. जीवनसाथी और परिवार के साथ सुखद व यादगार समय बीतेगा.

स्वास्थ्य व यात्रा: सेहत में काफी सुधार होगा और तंदुरुस्ती बनी रहेगी. हालांकि, इस सप्ताह यात्राओं में नुकसान की आशंका है, इसलिए यात्रा टालना बेहतर रहेगा. सप्ताहांत में संतुलन बनाए रखें.

3. मिथुन राशिफल (Gemini)

करियर व नौकरी: करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. किसी अनुभवी और सफल महिला के सहयोग से आपके प्रोजेक्ट सफल होंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन यह आपकी अपेक्षाओं से थोड़ी कम रह सकती है. बजट का ध्यान रखें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घर-परिवार में कुछ नए बदलाव होंगे, जो अंततः सुकून देंगे. प्रेम संबंधों में अफवाहों या किसी बात को लेकर मन अशांत रह सकता है.

स्वास्थ्य व यात्रा: यात्राओं को टालना उचित रहेगा. सेहत पर ध्यान दें; किसी पितातुल्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. सप्ताहांत में नई शुरुआत खुशियां लाएगी.

4. कर्क राशिफल (Cancer)

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों के लिहाज से सप्ताह बेहद अनुकूल है. धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे और निवेश के तौर-तरीकों में सकारात्मक बदलाव आएगा.

करियर व कार्यक्षेत्र: कार्यक्षेत्र में किसी महिला सहकर्मी के कारण कुछ तनाव हो सकता है; विवादों को बातचीत से सुलझाएं.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में बड़ों के आशीर्वाद से सुखद अनुभव रहेंगे. सप्ताहांत में अत्यधिक भावुकता और बेचैनी से बचें.

स्वास्थ्य व यात्रा: सेहत में सुधार के लिए अतिरिक्त मेहनत और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा. यात्राओं को टालना बेहतर रहेगा.

5. सिंह राशिफल (Leo)

करियर व कार्यक्षेत्र: कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. सोच-समझकर जिम्मेदारियां निभाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार आएगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और कहीं घूमने का कार्यक्रम बन सकता है. लव लाइफ में थोड़ा जोखिम उठाकर लिए गए फैसले सुखद परिणाम देंगे.

स्वास्थ्य व यात्रा: सेहत में सुधार के लिए किसी नियमित हेल्थ एक्टिविटी या योग को अपनाएं. यात्राओं से सफलता मिलेगी, लेकिन परिणाम अपेक्षा से थोड़े कम रह सकते हैं.

6. कन्या राशिफल (Virgo)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी. सप्ताह की शुरुआत में ही प्रोजेक्ट से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता मिलेगी और निवेश से लाभ होगा. घर की साज-सज्जा के लिए खरीदारी कर सकते हैं.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी. लव लाइफ में बेचैनी रह सकती है और सप्ताह की शुरुआत में किसी बात से मन दुखी हो सकता है; सप्ताहांत तक स्थितियां सुधरेंगी.

स्वास्थ्य व यात्रा: यात्राएं सुखद और सफल रहेंगी, जिसमें किसी महिला की मदद मिल सकती है. भावनात्मक तनाव के कारण सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, इसलिए सजग रहें.

7. तुला राशिफल (Libra)

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने का मौका मिलेगा. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियां आएंगी.

करियर व आर्थिक स्थिति: कार्यक्षेत्र में किसी महिला के हस्तक्षेप से प्रोजेक्ट्स में विलंब या कष्ट हो सकता है. शुरुआत में निवेश अधिक रहेगा, लेकिन सप्ताहांत तक महिला वर्ग के सहयोग से स्थितियां संभलेंगी.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में अपनी अंतरात्मा (Intuition) की आवाज सुनकर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य व यात्रा: सेहत में धीरे-धीरे सुधार होगा. किसी बेहतर स्थान की यात्रा के योग बनेंगे जो सुखद और सफल साबित होगी.

8. वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

करियर व कार्यक्षेत्र: कार्यक्षेत्र में शानदार उन्नति होगी. अपने प्रोजेक्ट्स की सफलता देखकर आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े-बुजुर्ग या पितातुल्य व्यक्ति की मदद से धन वृद्धि के सुंदर संयोग बनेंगे और आर्थिक लाभ होगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बीतेगा. लव लाइफ में मधुरता बढ़ाने के लिए आपको अपनी तरफ से अधिक प्रयास करने होंगे.

स्वास्थ्य व यात्रा: यात्राओं को फिलहाल टाल देना ही बेहतर रहेगा. सप्ताहांत में जीवन में सुख-समृद्धि के कई नए अवसर मिलेंगे.

9. धनु राशिफल (Sagittarius)

करियर व कार्यक्षेत्र: कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. भले ही शुरुआत में नए प्रोजेक्ट को लेकर मन में संशय रहे, लेकिन स्थितियां आपके अनुकूल बन जाएंगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप तनाव ला सकता है, इसलिए अपने फैसले स्वयं लें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और प्रेम गहरा होगा. लव लाइफ में संयम से लिए गए निर्णय बेहतरीन परिणाम देंगे.

स्वास्थ्य व यात्रा: यात्राएं सफल और मधुर यादों से भरी रहेंगी. सप्ताह के अंत में कोई शुभ समाचार मन को प्रसन्न करेगा.

10. मकर राशिफल (Capricorn)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट को लेकर मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. संयम से काम लें और भावनात्मक फैसलों से बचें.

आर्थिक स्थिति: खर्चों की अधिकता रह सकती है, इसलिए नए निवेशों पर विशेष ध्यान दें और बजट बनाकर चलें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में धीरे-धीरे स्थितियां सुधरेंगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में थोड़ा भावनात्मक तनाव रह सकता है; सप्ताहांत में बातचीत से मसले हल होंगे.

स्वास्थ्य व यात्रा: सेहत का खास ख्याल रखें; मौसम के बदलाव से सर्दी, जुकाम या बुखार की समस्या हो सकती है. यात्राओं से सुखद परिणाम मिलेंगे.

11. कुंभ राशिफल (Aquarius)

करियर व कार्यक्षेत्र: कार्यक्षेत्र में अच्छी उन्नति होगी. साझेदारी में किए गए प्रोजेक्ट्स आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर और सोच-समझकर किए गए वित्तीय फैसले धन वृद्धि के शुभ संयोग बनाएंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी. बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. बड़ों के आशीर्वाद से प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे.

स्वास्थ्य व यात्रा: यात्राओं से सफलता मिलेगी और किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने के योग बनेंगे. सेहत के मामले में नसों से संबंधित परेशानी के प्रति सावधान रहें; जीवनशैली में सुधार दिखेगा.

12. मीन राशिफल (Pisces)

करियर व नौकरी: कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी. किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से सभी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो जाएंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और धन लाभ के कई नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार के सानिध्य में मानसिक सुकून मिलेगा. प्रेम संबंधों में नई शुरुआत रिश्ते में ताजगी लाएगी और लव लाइफ रोमांटिक रहेगी.

स्वास्थ्य व यात्रा: सेहत में शानदार सुधार होगा और ऊर्जा बनी रहेगी. यात्राओं के दौरान नए और सहयोगी मित्र बनेंगे. सप्ताहांत में अहंकार के टकराव से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Horoscope 8 To 14 November 2026
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