हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोShani Gochar 2026: मीन राशि में न्याय के देवता, इन 5 राशियों के लिए बड़े बदलावों के संकेत

Shani Gochar 2026: मीन राशि में न्याय के देवता, इन 5 राशियों के लिए बड़े बदलावों के संकेत

Shani Gochar 2026: क्या आपकी राशि पर भी है 2026 में शनि की टेढ़ी नजर? मेष, मीन और कुंभ समेत इन 5 राशियों के लिए समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है. जानें शनि के प्रकोप के पीछे का कारण और बचाव के सरल तरीके.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 10 Jan 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

Shani Dev: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल कभी भी स्थिर नहीं रहती, और जब बात शनि देव की हो, तो पूरी दुनिया की नजरें उनकी स्थिति पर टिकी होती हैं. वर्ष 2026 एक ऐसा वर्ष है जहां शनि देव का प्रभाव अपनी पूरी तीव्रता के साथ दिखाई देगा. शनि इस दौरान मीन राशि (Pisces) में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है.

शनि का जल तत्व की राशि में संचरण न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर भी गहरा असर डालने वाला है. आइए जानते हैं कि 2026 में शनि किन राशियों की परीक्षा लेंगे और इसके पीछे के वास्तविक ज्योतिषीय कारण क्या हैं.

शनि की 'साढ़ेसाती' और 'ढैय्या' का गणित

शनि देव एक राशि में लगभग 30 महीने (ढाई साल) रहते हैं. जब शनि जन्म राशि से एक भाव पहले, उसी राशि पर, और एक भाव आगे बढ़ते हैं, तो उसे साढ़ेसाती कहा जाता है. वहीं, जब शनि जन्म राशि से चौथे या आठवें भाव में होते हैं, तो उसे ढैय्या कहते हैं.

2026 में इन राशियों पर रहेगा विशेष प्रभाव

मीन राशि (Pisces) - स्वयं की परीक्षा
मीन राशि के जातकों के लिए शनि उनकी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे. यह साढ़ेसाती का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है.

  1. चुनौतियां: मानसिक अशांति और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. लिए गए निर्णयों में देरी हो सकती है.
  2. सावधानी: अपनी सेहत, विशेषकर पैरों और नसों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

मेष राशि (Aries) - नई जिम्मेदारियों का बोझ
मेष राशि वालों के लिए शनि बारहवें भाव में रहेंगे, जिससे साढ़ेसाती का प्रथम चरण शुरू होगा.

  1. चुनौतियां: अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. बाहरी संपर्कों या विदेश से जुड़े कार्यों में बाधा आ सकती है.
  2. सावधानी: निवेश करते समय दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें.

कुंभ राशि (Aquarius) - राहत की ओर बढ़ता कदम
कुंभ राशि के लिए यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण होगा.

  1. चुनौतियां: पिछले साढ़े सात वर्षों का संचित तनाव कम होगा, लेकिन आर्थिक स्थिरता पाने के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ सकता है.
  2. सकारात्मक पक्ष: पुराने विवाद सुलझने शुरू होंगे और करियर में स्थिरता आएगी.

सिंह राशि (Leo) - अष्टम ढैय्या का प्रभाव
सिंह राशि के लिए शनि आठवें भाव में रहेंगे. इसे 'अष्टम शनि' कहा जाता है, जो काफी संवेदनशील माना जाता है.

  • चुनौतियां: कार्यस्थल पर षड्यंत्र या गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius) - चतुर्थ ढैय्या का असर
धनु राशि के जातकों के लिए शनि चौथे भाव में होंगे, जिसे 'कंटक शनि' भी कहा जाता है.

  • चुनौतियां: पारिवारिक सुख में कमी और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. घर के वातावरण में तनाव महसूस हो सकता है.

शनि देव क्यों देते हैं संघर्ष?

अक्सर लोग शनि को 'क्रूर' मानते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से शनि एक कठोर शिक्षक हैं. वे 2026 में विशेष रूप से उन लोगों को कष्ट देंगे जो-

  • अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं हैं.
  • दूसरों का हक मारते हैं या अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं.
  • मेहनत के बजाय शॉर्टकट की तलाश करते हैं.

शनि उपाय (Remedies for 2026)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि केवल पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि कर्मों से भी शांत होते हैं, इसके लिए ये उपाय करने चाहिए-

  • छाया दान: शनिवार की सुबह लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर अपना चेहरा देखें और उसे दान करें.
  • श्रमिकों का सम्मान: शनि देव समाज के निचले तबके और श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं. उन्हें भोजन या काला कंबल दान करने से शनि दोष कम होता है.
  • पीपल की सेवा: प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं.
  • आचरण में सुधार: झूठ बोलने और मांसाहार-मदिरापान से बचने पर शनि का प्रकोप स्वत: कम हो जाता है.

डरे नहीं, सावधान रहें

वर्ष 2026 का शनि गोचर मीन, मेष, कुंभ, सिंह और धनु राशि के लिए केवल कष्टों का समय नहीं है, बल्कि यह कायाकल्प का समय है. शनि आपको मजबूत बनाने के लिए संघर्ष देते हैं. यदि आप धैर्य और ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे, तो यही शनि आपको समाज में सर्वोच्च स्थान दिला सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 10 Jan 2026 08:51 AM (IST)
Embed widget