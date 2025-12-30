हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Tarot Horoscope January 2026: वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल जनवरी 2026, नए अवसरों का महीना

Vrishchik Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

 Vrishchik Tarot Card Predictions January 2026: टैरो कार्ड्स के संकेतों के अनुसार, जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, साहस और सक्रियता से भरा महीना रहेगा. इस समय आपकी सोच स्पष्ट होगी और आप अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रभावी ढंग से रखने में सफल रहेंगे. टैरो यह संकेत दे रहा है कि इस महीने बातचीत और संवाद का तरीका आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, जिससे निजी और पेशेवर दोनों जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

करियर और कार्यक्षेत्र

करियर के लिहाज से जनवरी महीना नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. टीम वर्क पर ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ेगा और आप अपनी नेतृत्व क्षमता साबित कर पाएंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को छोटे प्रोजेक्ट्स या अस्थायी अवसर मिल सकते हैं, जो आगे चलकर स्थायी नौकरी का रास्ता खोलेंगे. छोटी यात्राएं, मीटिंग्स या ट्रेनिंग आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से यह महीना संतुलित और सोच-समझकर फैसले लेने का है. टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि छोटी अवधि के निवेश, जैसे म्यूचुअल फंड या सेविंग प्लान, लाभ दे सकते हैं. हालांकि बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें. वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन दस्तावेजो और बजट की पूरी जांच जरूरी होगी.

प्रेम और रिश्ते

प्रेम जीवन में नयापन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. अविवाहित वृश्चिक राशि वालों को नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, जहां दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम में बदल सकती है. जो पहले से रिश्ते में हैं, वे अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, जिससे आपसी समझ और भरोसा मजबूत होगा. खुलकर बातचीत करना रिश्तों को बेहतर बनाएगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से गले, फेफड़ों और सांस से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है. ठंडी चीजों से बचें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 30 Dec 2025 03:48 PM (IST)
Masik Rashifal Vrishchik Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope New Year 2026 Astrology 2026 January 2026 Horoscope
