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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSara Ali Khan: सारा अली खान के खिलाफ फतवा, क्या अब केदारनाथ मंदिर में नहीं कर पाएंगी पूजा?

Sara Ali Khan: सारा अली खान के खिलाफ फतवा, क्या अब केदारनाथ मंदिर में नहीं कर पाएंगी पूजा?

Sara Ali Khan Kedarnath Controversy: केदारनाथ दर्शन पर सारा अली खान के खिलाफ फतवा जारी होने के बाद मंदिर प्रवेश पर सवाल उठे हैं. जानें भारतीय कानून और नियम.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 31 Oct 2026 02:50 AM (IST)
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Sara Ali Khan Kedarnath Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में पूजा करने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. बरेली के एक मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा जारी करते हुए मंदिर में पूजा-पाठ को शरीयत के खिलाफ बताया है. इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इस फतवे से सारा अली खान के मंदिर जाने पर कानूनी रोक लग सकती है?

सारा अली खान के खिलाफ किसने जारी किया फतवा?

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ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सारा अली खान के केदारनाथ दर्शन पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि इस्लामी शरीयत के अनुसार किसी मुसलमान का दूसरे धर्म के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना नाजायज है.

मौलाना ने सारा को तौबा करने और अल्लाह से माफी मांगने की सलाह भी दी है. हालांकि, उनके इस बयान के बाद धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस छिड़ गई है.

क्या फतवे से मंदिर जाने पर लग सकती है रोक?

भारतीय कानून में फतवा किसी अदालत का आदेश नहीं है. यह धार्मिक विषय पर किसी इस्लामी विद्वान की राय होती है, जिसे सरकारी आदेश की तरह लागू नहीं कराया जा सकता.

संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है. हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है.

इसलिए केवल मौलाना के फतवे के आधार पर सारा अली खान को केदारनाथ जाने से कानूनी तौर पर नहीं रोका जा सकता.

केदारनाथ मंदिर में प्रवेश को लेकर क्या हैं नियम?

इस विवाद का एक दूसरा पहलू भी है. मार्च 2026 में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने गैर-सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था. समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने तब कहा था कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले गैर-हिंदू श्रद्धालु शपथपत्र देकर दर्शन कर सकते हैं. हालांकि, उस समय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था. 

ऐसे में धार्मिक फतवे और मंदिर प्रशासन के प्रवेश नियमों को अलग-अलग समझना जरूरी है.

साफ है कि सारा अली खान के खिलाफ जारी फतवा अपने आप में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है. मंदिर में प्रवेश का प्रश्न लागू नियमों और संवैधानिक अधिकारों से तय होता है, न कि किसी धर्मगुरु की व्यक्तिगत धार्मिक व्याख्या से.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 31 Oct 2026 02:50 AM (IST)
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