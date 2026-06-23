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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोSamay Raina: विवादों से वापसी तक... समय रैना के सितारे क्या कहते हैं आने वाले समय के बारे में?

Samay Raina: विवादों से वापसी तक... समय रैना के सितारे क्या कहते हैं आने वाले समय के बारे में?

Samay Raina: समय रैना ने विवादों के बाद शानदार वापसी की है. जानिए ज्योतिषीय नजरिए से उनकी कुंडली क्या संकेत देती है, करियर, लोकप्रियता और आने वाले समय को लेकर क्या कहते हैं सितारे.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 03:27 PM (IST)
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Samay Raina: 2025 का साल कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना के लिए आसान नहीं रहा. इंडिया गॉट लेटेंट सीजन  विवाद के बाद उन्हें आलोचनाओं, कानूनी चुनौतियों और सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. यहां तक कि शो के एपिसोड भी हटाने पड़े.

लेकिन 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है. स्टील लाइव कॉमेडी स्पेशल और इंडिया गॉट लेटेंट सीजन  2 के साथ उन्होंने शानदार वापसी की है. अब सवाल यह है कि ज्योतिष की नजर से समय रैना के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं?

ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि कई बार व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु का प्रभाव उसे अचानक विवादों, आलोचनाओं और मानसिक दबाव के दौर से गुजारता है. लेकिन यही ग्रह जब अनुकूल होने लगते हैं तो वही व्यक्ति पहले से ज्यादा लोकप्रियता और सफलता हासिल कर सकता है.

समय रैना के पिछले डेढ़ साल के सफर को देखें तो यह एक क्लासिक ‘संघर्ष के बाद उभार’ वाली कहानी नजर आती है. विवादों के बाद जहां उनका करियर रुकता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं अब दर्शकों का समर्थन और नए प्रोजेक्ट्स उनकी लोकप्रियता को फिर से मजबूत कर रहे हैं. 

क्या कहती है समय रैना की कुंडली?

ज्योतिषीय आंकड़ों के अनुसार समय रैना की कुंडली में चंद्रमा और राहु सिंह राशि में स्थित हैं, जो उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता, मंच पर आत्मविश्वास और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता देते हैं. वहीं सूर्य और बुध तुला राशि में होने से उनकी संवाद शैली और रचनात्मक सोच मजबूत होती है.

मंगल और शुक्र वृश्चिक राशि में होने से वे अपने काम को लेकर बेहद जुनूनी और दृढ़ निश्चयी माने जाते हैं. वहीं शनि मीन राशि और बृहस्पति मकर राशि यह संकेत देते हैं कि जीवन में सफलता उन्हें संघर्ष और चुनौतियों के बाद मिलती है.

ज्योतिष की दृष्टि से राहु का प्रभाव अचानक प्रसिद्धि के साथ-साथ विवादों की स्थिति भी पैदा कर सकता है. हालांकि वर्तमान ग्रह स्थितियां यह संकेत दे रही हैं कि कठिन दौर के बाद समय रैना के करियर में फिर से मजबूती और नई सफलताओं के अवसर बन सकते हैं.

क्या कहते हैं सितारे?

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2026 का समय उनके लिए पुनर्निर्माण और नई पहचान बनाने का संकेत देता है. ऐसे योगों में व्यक्ति पुरानी गलतियों से सीखकर पहले से अधिक मजबूत होकर उभरता है.

करियर में नए अवसर मिल सकते हैं.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता बढ़ सकती है.

बड़े ब्रांड्स और सेलिब्रिटीज के साथ सहयोग के योग बन सकते हैं.

आलोचना के बावजूद फैन बेस मजबूत रहने की संभावना रहती है.

आने वाले महीनों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या नया शो चर्चा में आ सकता है.

2025 समय रैना के लिए परीक्षा का दौर रहा, लेकिन 2026 वापसी और पुनर्स्थापना का साल साबित होता दिख रहा है. स्टील लाइव कॉमेडी स्पेशल और इंडिया गॉट लेटेंट सीजन  2 को मिली चर्चा यह संकेत देती है कि मुश्किल दौर पीछे छूटता नजर आ रहा है और अब करियर फिर से रफ्तार पकड़ सकता है. हालांकि किसी भी ज्योतिषीय विश्लेषण की तरह सफलता अंततः व्यक्ति की मेहनत, फैसलों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है. 

यह भी पढ़ें- Vastu Tips: घर के दीपक में गोल या लंबी बत्ती कौन सी जलानी चाहिए, जानिए सही नियम

किस विवाद में फंसे थे समय रैना?

वर्ष 2025 में समय रैना उस समय सुर्खियों में आ गए थे, जब उनके लोकप्रिय शो इंडिया गॉट लेटेंट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. शो के एक एपिसोड में की गई कुछ टिप्पणियों और कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ. मामला इतना बढ़ गया कि शो के कुछ एपिसोड हटाने पड़े और कानूनी स्तर पर भी जांच की मांग उठी. इस विवाद के बाद समय रैना को आलोचनाओं, ट्रोलिंग और सार्वजनिक दबाव का सामना करना पड़ा. हालांकि, उन्होंने इस मुश्किल दौर में धैर्य बनाए रखा और कुछ समय बाद नए प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी की. अब उनकी वापसी को देखकर कई लोग मान रहे हैं कि संघर्ष का दौर पीछे छूट रहा है और करियर एक बार फिर रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 23 Jun 2026 02:32 PM (IST)
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