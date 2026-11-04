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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोRama Ekadashi 2026: सुबह 11:03 बजे से लग गई एकादशी, फिर कल क्यों रखा जाएगा व्रत? आज ही कर लें ये तैयारी

Rama Ekadashi 2026: सुबह 11:03 बजे से लग गई एकादशी, फिर कल क्यों रखा जाएगा व्रत? आज ही कर लें ये तैयारी

Rama Ekadashi 2026: 4 नवंबर सुबह 11:03 बजे एकादशी तिथि शुरू हुई, लेकिन व्रत 5 नवंबर को है. जानें सूर्योदय का नियम, आज की तैयारी और 6 नवंबर का पारण समय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 04 Nov 2026 12:23 PM (IST)
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Rama Ekadashi 2026: दिवाली से पहले रमा एकादशी की तिथि शुरू हो चुकी है. आज बुधवार, 4 नवंबर को सुबह 11 बजकर 03 मिनट से कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी लग गई है. लेकिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित यह व्रत आज नहीं, गुरुवार 5 नवंबर को रखा जाएगा. ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में सवाल है कि तिथि आज शुरू होने के बावजूद व्रत कल क्यों है और आज शाम से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

एकादशी तिथि आज शुरू, फिर व्रत कल क्यों?

पंचांग के अनुसार, 4 नवंबर को सुबह 11:03 बजे दशमी समाप्त हुई और एकादशी शुरू हुई. यह तिथि 5 नवंबर को सुबह 10:35 बजे तक रहेगी.

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हिंदू पंचांग में एकादशी व्रत का निर्णय सूर्योदय और तिथि संबंधी नियमों के आधार पर किया जाता है. बुधवार के सूर्योदय पर दशमी थी, जबकि गुरुवार के सूर्योदय पर एकादशी रहेगी. इसलिए रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा.

रमा एकादशी से पहले आज क्या करें तैयारी?

व्रत रखने वाले श्रद्धालु आज शाम से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं.

भोजन का ध्यान रखें: परंपरा के अनुसार, दशमी की रात सात्विक और हल्का भोजन किया जाता है. कुछ श्रद्धालु एकादशी से पिछली शाम ही अनाज का त्याग कर देते हैं.

पूजा सामग्री तैयार रखें: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए दीपक, फूल, फल, धूप और अन्य आवश्यक सामग्री पहले से रख लें.

व्रत का संकल्प: गुरुवार सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करके अपनी क्षमता के अनुसार व्रत का संकल्प लें. निर्जला उपवास सभी के लिए अनिवार्य नहीं है.

रमा एकादशी का पारण कब होगा?

रमा एकादशी का पारण शुक्रवार 6 नवंबर को किया जाएगा. नई दिल्ली के लिए शुभ पारण समय सुबह 6:37 से 8:48 बजे तक है. ध्यान रखें, गुरुवार सुबह 10:35 बजे एकादशी तिथि समाप्त होने का अर्थ व्रत खोलना नहीं है. पारण अगले दिन द्वादशी में निर्धारित समय पर किया जाता है.

इसलिए आज पूजा की तैयारी करें, गुरुवार को व्रत रखें और शुक्रवार को विधिपूर्वक पारण करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 04 Nov 2026 11:58 AM (IST)
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