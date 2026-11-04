Kal Ka Rashifal, 5 November 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार, 5 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक मास के पावन पर्व, रमा एकादशी और ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 10:36 बजे तक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद गोवत्स द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं कल पूरे दिन और रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा सुबह 09:34 बजे तक अपनी स्वराशि कर्क में रहेंगे और उसके बाद बुध की राशि कन्या में संचरण करेंगे. ग्रहों के शुभ योगों की बात करें तो कल बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के जातकों के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 5 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (5 नवंबर 2026, गुरुवार, रमा एकादशी)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी (सुबह 10:36 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी

कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी (सुबह 10:36 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी नक्षत्र: उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (पूरे दिन)

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: कन्या राशि (सुबह 09:34 बजे के बाद)

कन्या राशि (सुबह 09:34 बजे के बाद) शुभ योग: बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग)

बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग (मेष, कर्क, तुला, मकर के लिए मालव्य योग) शुभ समय (चौघड़िया मुहूर्त):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक दिशाशूल: दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा. आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर रखें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. आपके निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा और एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होगी. लाभ की संभावना बनती दिख रही है. जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है. जीवनसाथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है. नवीन विषयों के प्रति आपकी पूरी रुचि रहेगी.

वृष कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए धर्म-कर्म से जुड़कर काम करने के लिए रहेगा और कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे. आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है. स्थायित्व की भावना आपके मन में बनी रहेगी. आप किसी से कोई मांग कर वाहन न चलाएं, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने की संभावना बनती दिख रही है. आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें. वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर जिद न दिखाएं. गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा. आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है.

मिथुन कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी. मित्रों और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपको कोई मनमुताबिक काम मिल सकता है. आप शुभ कार्यों पर अच्छा धन व्यय करेंगे और कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आपकी किसी यात्रा पर जाने की भी संभावना बनती दिख रही है. धन संबंधित मामलों में आपको पूरी लिखापढ़ी करके धन देना बेहतर रहेगा, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है. आप अच्छे समय का पूरा लाभ उठाएंगे.

कर्क कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा. आपके आवश्यक काम समय से पूरे होंगे. आपको धर्म-कर्म के कामों में आगे बढ़ना अच्छा रहेगा. संतान को संस्कारों का पाठ पढ़ाएंगे. निजी विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा. आपको खान-पान में सावधान रहने की आवश्यकता है. आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा. माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा. कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है.

सिंह कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. आपको कुछ बातें गुप्त रखनी होंगी और किसी की सलाह पर चलने से आपको लाभ मिलेगा. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. आप अपने किए हुए वादों को समय रहते पूरे करने की कोशिश करें. व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है. निजी विषयों में आपकी पूरी सक्रियता रहेगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक रिश्तों को महत्व देंगे, जिससे रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं.

कन्या कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है. सेवाक्षेत्र से जुड़कर आपको अच्छा लाभ मिलेगा. मित्रों का समर्थन आप पर बना रहेगा. आपको कुछ अजनबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है. आप जल्दबाजी में कोई काम न करें. कार्यक्षेत्र में आपसे कोई गलती हो सकती है और विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो उसके परिणाम आ सकते हैं. नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है. आपकी कोई संपत्ति संबंधित डील यदि लंबे समय से लटकी हुई थी, तो वह फाइनल हो सकती है.

तुला कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है. आपकी आध्यात्म के प्रति रुचि रहेगी. आपको बड़ों की बातों को सुनकर काम करना अच्छा रहेगा. निजी मामलों में आप आगे रहेंगे और आप अपने करीबियों के संग किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं. आपको लेन-देन के मामलों में सतर्कता बरतनी होगी और यदि साझेदारी में किसी समझौते पर आप काम करें, तो उसमें हस्ताक्षर करके आगे बढ़ें. पारिवारिक मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी. घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है.

वृश्चिक कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है. आप अपने कामों में शिष्टता से आगे बढ़ें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा. आप अपने वरिष्ठ सदस्यों की बातों पर पूरा ध्यान दें. दान-धर्म के कार्यों में आपका पूरा फोकस रहेगा. पारिवारिक विषयों में आप किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह न लें, नहीं तो समस्या हो सकती है. माता-पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. त्याग और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी. किसी बात को लेकर आप जिद व अहंकार न दिखाएं. आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

धनु कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सूझबूझ से काम लेने के लिए रहेगा. आपको अपने कामों को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी. धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी काफी रुचि रहेगी और रिश्तों में चल रही अनबन को अब दूर करने की कोशिश करेंगे. बंधुत्व की भावना आपके मन में रहेगी. सहकारिता में आप आगे रहेंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे. जनकल्याण के कार्यों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा. आप सभी से तालमेल बनाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. आपको किसी उचित अवसर पर पूरा ध्यान देना होगा. संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है.

मकर कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है. आपकी सुख-समृद्धि बढ़ेगी. आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं. परंपरागत कार्यों में भी आपकी पूरी रुचि रहेगी और नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है. आपको अपने बिजनेस में मनमुताबिक लाभ मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे. आपके कुछ विरोधी आपकी तरक्की देखकर आपसे ईर्ष्या करेंगे.

कुंभ कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे और रचनात्मक कार्यों में आपकी पूरी रुचि रहेगी. आपको बिजनेस में कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, जिसके कारण आप साझेदारी में काम करने के लिए तैयार रहेंगे. आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है. यदि आपकी कोई वस्तु खो गई थी, तो वह भी आपको प्राप्त होगी. आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. जो जातक कहीं घूमने-फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वे जा सकते हैं.

मीन कल का राशिफल 5 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है. आपको बड़ों की बातों पर पूरा ध्यान देना होगा और बिजनेस की कुछ योजनाओं को गति मिलेगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है. पारिवारिक रिश्तों में चल रही अनबन को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे. विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. यदि आप किसी योजना में धन लगाने का विचार कर रहे थे, तो उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.