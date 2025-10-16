हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोरमा एकादशी की तिथि शुरू कल रखा जाएगा एकादशी व्रत, लेकिन आज और अभी क्या करें वो भी जान लें

रमा एकादशी की तिथि शुरू कल रखा जाएगा एकादशी व्रत, लेकिन आज और अभी क्या करें वो भी जान लें

Rama Ekadashi 2025: रमा एकादशी की तिथि आज से शुरू हो चुकी है, जबकि व्रत कल 17 अक्टूबर को रखा जाएगा. आज क्या करें, क्या न करें, पूजा से पहले किन नियमों का पालन जरूरी है और कौन-से उपाय लक्ष्मी कृपा दिलाते हैं, जानें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 16 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

Rama Ekadashi 2025: आज से कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो चुकी है, जिसे रमा एकादशी कहा जाता है. यह तिथि 16 अक्टूबर की सुबह 3 बजकर 14 मिनट से शुरू होकर 17 अक्टूबर की सुबह 1 बजकर 31 मिनट तक रहेगी.

हालांकि, इसका व्रत कल यानी शुक्रवार 17 अक्टूबर को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी का उपवास हमेशा उस दिन किया जाता है जब सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहती है. इसलिए आज का दिन व्रत की तैयारी और मन, शरीर और घर की शुद्धि का है.

आज यह संकल्प लें कि मैं कल रमा एकादशी व्रत रखूंगा और आज से ही सात्त्विकता एवं संयम का पालन करूंगा. आज से ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी और तामसिक भोजन का त्याग करें. दिन में हल्का भोजन करें और शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं. तुलसी को जल अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें. यह दिन भक्ति भाव से मन को स्थिर करने और कल के व्रत के लिए सकारात्मक ऊर्जा संचित करने का होता है.

आज झूठ बोलने, विवाद करने, क्रोध करने या अपशब्द कहने से बचें. जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या फल का दान करें. ब्राह्मण, वृद्ध या असहाय व्यक्ति की सेवा करें. इससे अगले दिन के व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है.

ज्योतिष के अनुसार आज चंद्रमा सिंह राशि में है, जिससे आत्मबल और श्रद्धा की भावना बढ़ती है. इसलिए आज भक्ति, ध्यान और जप के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है.

शाम को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और ॐ श्रीं रमा रमणाय नमः मंत्र का जाप करें. यह उपाय लक्ष्मी कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. रात में हल्का फलाहार लें और जल्दी सो जाएं ताकि कल व्रत के लिए शरीर और मन दोनों तैयार रहें.

कल सूर्योदय के बाद रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. द्वादशी तिथि में, यानी 17 अक्टूबर की सुबह 6:26 बजे से 8:45 बजे के बीच पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा. रमा एकादशी का यह पर्व धन, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है. जो व्यक्ति आज संयम रखता है और कल श्रद्धा से उपवास करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 16 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Tags :
Ekadashi 2025 Rama Ekadashi 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
महाराष्ट्र
BMC Diwali Bonus: दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
दिवाली से पहले बोनस का ऐलान, इन कर्मचारियों को तुरंत मिलेंगे 34500 रुपये
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, जानिए भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
जनरल नॉलेज
Dog Evolution: कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
कैसे सिर्फ तीन मादा भेड़ियों से बने दुनिया भर के 90 पर्सेंट कुत्ते, जानें इन दावों में कितनी हकीकत?
ट्रेंडिंग
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
DJ पर काली साड़ी वाली भाभी ने दिखाए नोरा फतेही जैसे मूव्स, मदहोश हो गए सोशल मीडिया यूजर्स
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget