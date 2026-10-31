राहुल की रैली, मोदी सरकार पर दबाव और ग्रहों का खेल... रामलीला मैदान में क्या होने वाला है?

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राहुल गांधी की रैली बढ़ाएगी मोदी सरकार की परेशानी? रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन से पहले समझें ग्रहों का दुर्लभ खेल

1 नवंबर को रामलीला मैदान में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से पहले समझें ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ऐसे में क्या राहुल गांधी का यह दांव मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा?

Written By : Hirdesh Kumar Singh, Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 31 Oct 2026 06:28 PM (IST)
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दिल्ली की सियासत में एक बार फिर बड़ा घमासान छिड़ने जा रहा है. चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद को लेकर राहुल गांधी अब सीधे देश की राजधानी के सबसे बड़े राजनीतिक मंच पर उतर रहे हैं.

1 नवंबर को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली के जरिए कांग्रेस और समूचा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है.

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मिंटो रोड से लेकर रामलीला मैदान तक प्रस्तावित मार्च को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल का यह शक्ति प्रदर्शन वाकई केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा पाएगा या फिर यह सिर्फ एक दिन की सुर्खियां बनकर सिमट जाएगा.

रामलीला मैदान से दिल्ली की सड़कों तक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने इस बार सीधे आर-पार की लड़ाई का मन बनाया है. राहुल गांधी ने दोपहर 12 बजे अपने समर्थकों को मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक के पैदल मार्च में जुटने का आह्वान किया है.

इस पूरे आयोजन का सीधा सियासी संदेश यही है कि चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को आम जनता का बड़ा समर्थन दिलवाया जाए. संसद के सत्र से पहले सड़कों पर दिखने वाली यह एकजुटता सरकार की रणनीति को कितनी चुनौती दे पाएगी, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं.

देवगुरु बृहस्पति का साथ और राहुल के लिए जनसमर्थन का बड़ा मौका

इस रैली के समय राहुल गांधी की कुंडली में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को लेकर देखा जा रहा है. सिंह राशि में पहुंचे गुरु उनके तुला लग्न से ग्यारहवें और धनु राशि के चंद्रमा से नौवें भाव में गोचर कर रहे हैं.

ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार यह स्थिति जनसंपर्क, सहयोगियों के साथ और नए लोगों तक बात पहुंचाने के लिए बेहद मजबूत मानी जाती है.

इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी इस रैली के मंच से जो मुद्दे उठाएंगे, वे न केवल उनकी पार्टी के कोर वोटरों तक पहुंचेंगे बल्कि आम लोगों और नए वर्गों में भी चर्चा का विषय बनेंगे.

पुष्य नक्षत्र और मित्र तारा का दुर्लभ संयोग

रैली के दिन का पंचांग भी राहुल गांधी के जनसंवाद के पक्ष में एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है. उस दिन पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र उनके जन्म नक्षत्र मूल से 'मित्र तारा' की श्रेणी में आता है.

मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार कृष्ण पक्ष में ताराबल का मजबूत होना किसी भी सार्वजनिक संवाद को धार देने का काम करता है. गोचर में भले ही चंद्रमा की स्थिति को लेकर कुछ सवाल उठें, लेकिन मित्र तारा का यह बल राहुल को भीड़ से सीधा संवाद स्थापित करने और अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने का बड़ा नैतिक और रणनीतिक संबल देता दिख रहा है.

वक्री बुध पर मंगल और शनि की नजर से कहां फंसेगा पेंच

जहां एक तरफ गुरु का साथ राहुल को मंच और माहौल दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वक्री और अस्त बुध एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रहा है. उस दिन बुध पर आक्रामक मंगल की सीधी दृष्टि और शनि की आंशिक नजर पड़ रही है.

ज्योतिष में बुध को सीधे तौर पर तर्क, तथ्य, आंकड़े और भाषा की स्पष्टता से जोड़ा जाता है. मंगल और शनि का यह तीखा प्रभाव बताता है कि रैली में लगाए जाने वाले आरोप बेहद तीखे होंगे, लेकिन उन आरोपों पर सत्ता पक्ष का पलटवार भी उतना ही तीखा और आक्रामक होगा.

अगर बयानों में ठोस सबूतों और आंकड़ों की कमी रही, तो पूरा विवाद राहुल के खुद के बयानों की विश्वसनीयता पर आकर टिक सकता है.

क्या वाकई बैकफुट पर आएगी मोदी सरकार

इस पूरे सियासी दंगल में मोदी सरकार की असली परीक्षा तथ्यों के स्तर पर होगी. अगर राहुल गांधी मंच से केवल राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय पुख्ता और जांचे जा सकने वाले दस्तावेज सामने रखते हैं, तो सरकार के लिए केवल सियासी बयानबाजी से निपटना आसान नहीं होगा.

ऐसे में सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी. लेकिन अगर आरोपों में दम नहीं दिखा, तो सत्ता पक्ष के पास इस पूरी बहस का रुख मोड़कर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने का पूरा मौका रहेगा.

बीजेपी की कुंडली और जवाबी हमले की ताकत

अगर सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना-कुंडली का आकलन करें, तो वह भी किसी कमजोरी का संकेत नहीं दे रही है. पार्टी की मौजूदा ग्रह दशाओं में गोचर का केतु जन्म के मंगल के बेहद करीब है, जो किसी भी राजनीतिक हमले का तुरंत और दोगुनी ताकत से जवाब देने के आक्रामक तेवर को दर्शाता है. इसके साथ ही उस दिन भाजपा को 'परममित्र ताराबल' भी हासिल हो रहा है.

इसका साफ अर्थ यह है कि राहुल गांधी की ओर से बनने वाला दबाव एकतरफा नहीं होगा और सरकार की तरफ से भी जवाबी घेराबंदी पूरी रणनीति के साथ की जाएगी.

12 नवंबर के बाद शुरू होगी असली सियासी अग्निपरीक्षा

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार राहुल गांधी की कुंडली में 12 नवंबर से एक नया प्रत्यंतर शुरू होने जा रहा है. इसका मतलब यह है कि 1 नवंबर की यह रैली सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं, बल्कि आगे चलने वाले एक लंबे राजनीतिक अभियान की पहली सीढ़ी है.

किसी एक तारीख पर रैली कर लेने से अंतिम नतीजा तय नहीं होता. रामलीला मैदान में जुटने वाली भारी भीड़ राहुल को एक बड़ा मंच जरूर दे देगी, लेकिन मोदी सरकार पर वास्तविक दबाव तभी बनेगा जब वे इन सवालों को लगातार सड़क से संसद तक एक स्थायी जन-आंदोलन का रूप दे पाएंगे.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 31 Oct 2026 06:28 PM (IST)
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