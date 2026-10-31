राहुल की रैली, मोदी सरकार पर दबाव और ग्रहों का खेल... रामलीला मैदान में क्या होने वाला है?

राहुल गांधी की रैली बढ़ाएगी मोदी सरकार की परेशानी? रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन से पहले समझें ग्रहों का दुर्लभ खेल
1 नवंबर को रामलीला मैदान में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से पहले समझें ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ऐसे में क्या राहुल गांधी का यह दांव मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा?
दिल्ली की सियासत में एक बार फिर बड़ा घमासान छिड़ने जा रहा है. चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद को लेकर राहुल गांधी अब सीधे देश की राजधानी के सबसे बड़े राजनीतिक मंच पर उतर रहे हैं.
1 नवंबर को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली के जरिए कांग्रेस और समूचा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है.
#WATCH | विपक्ष की महारैली को लेकर दिल्ली पुलिस की 10 शर्तें, सुरक्षा और व्यवस्था पर सख्त निर्देश! @Chandans_live | https://t.co/SMm0dUypVm #ABPNews #RamlilaMaidan #DelhiPolice #Congress #RallyPreparations #BreakingNews https://t.co/MnmsiYrUmA— ABP News (@ABPNews) October 31, 2026
मिंटो रोड से लेकर रामलीला मैदान तक प्रस्तावित मार्च को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल का यह शक्ति प्रदर्शन वाकई केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा पाएगा या फिर यह सिर्फ एक दिन की सुर्खियां बनकर सिमट जाएगा.
रामलीला मैदान से दिल्ली की सड़कों तक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी
कल मिलते हैं, साथ चलते हैं! कनॉट प्लेस मिंटो रोड जंक्शन ➡️ अजमेरी गेट ⤵️ रामलीला मैदान 🗓️ 1 नवंबर | 🕛 दोपहर 12 बजे #ChaloDilli https://t.co/Rp1Ed6sHQU— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने इस बार सीधे आर-पार की लड़ाई का मन बनाया है. राहुल गांधी ने दोपहर 12 बजे अपने समर्थकों को मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक के पैदल मार्च में जुटने का आह्वान किया है.
इस पूरे आयोजन का सीधा सियासी संदेश यही है कि चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को आम जनता का बड़ा समर्थन दिलवाया जाए. संसद के सत्र से पहले सड़कों पर दिखने वाली यह एकजुटता सरकार की रणनीति को कितनी चुनौती दे पाएगी, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं.
देवगुरु बृहस्पति का साथ और राहुल के लिए जनसमर्थन का बड़ा मौका
इस रैली के समय राहुल गांधी की कुंडली में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को लेकर देखा जा रहा है. सिंह राशि में पहुंचे गुरु उनके तुला लग्न से ग्यारहवें और धनु राशि के चंद्रमा से नौवें भाव में गोचर कर रहे हैं.
ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार यह स्थिति जनसंपर्क, सहयोगियों के साथ और नए लोगों तक बात पहुंचाने के लिए बेहद मजबूत मानी जाती है.
इसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी इस रैली के मंच से जो मुद्दे उठाएंगे, वे न केवल उनकी पार्टी के कोर वोटरों तक पहुंचेंगे बल्कि आम लोगों और नए वर्गों में भी चर्चा का विषय बनेंगे.
पुष्य नक्षत्र और मित्र तारा का दुर्लभ संयोग
रैली के दिन का पंचांग भी राहुल गांधी के जनसंवाद के पक्ष में एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है. उस दिन पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र उनके जन्म नक्षत्र मूल से 'मित्र तारा' की श्रेणी में आता है.
मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार कृष्ण पक्ष में ताराबल का मजबूत होना किसी भी सार्वजनिक संवाद को धार देने का काम करता है. गोचर में भले ही चंद्रमा की स्थिति को लेकर कुछ सवाल उठें, लेकिन मित्र तारा का यह बल राहुल को भीड़ से सीधा संवाद स्थापित करने और अपनी बात को जोरदार तरीके से रखने का बड़ा नैतिक और रणनीतिक संबल देता दिख रहा है.
वक्री बुध पर मंगल और शनि की नजर से कहां फंसेगा पेंच
जहां एक तरफ गुरु का साथ राहुल को मंच और माहौल दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ वक्री और अस्त बुध एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रहा है. उस दिन बुध पर आक्रामक मंगल की सीधी दृष्टि और शनि की आंशिक नजर पड़ रही है.
ज्योतिष में बुध को सीधे तौर पर तर्क, तथ्य, आंकड़े और भाषा की स्पष्टता से जोड़ा जाता है. मंगल और शनि का यह तीखा प्रभाव बताता है कि रैली में लगाए जाने वाले आरोप बेहद तीखे होंगे, लेकिन उन आरोपों पर सत्ता पक्ष का पलटवार भी उतना ही तीखा और आक्रामक होगा.
अगर बयानों में ठोस सबूतों और आंकड़ों की कमी रही, तो पूरा विवाद राहुल के खुद के बयानों की विश्वसनीयता पर आकर टिक सकता है.
क्या वाकई बैकफुट पर आएगी मोदी सरकार
इस पूरे सियासी दंगल में मोदी सरकार की असली परीक्षा तथ्यों के स्तर पर होगी. अगर राहुल गांधी मंच से केवल राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय पुख्ता और जांचे जा सकने वाले दस्तावेज सामने रखते हैं, तो सरकार के लिए केवल सियासी बयानबाजी से निपटना आसान नहीं होगा.
ऐसे में सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी. लेकिन अगर आरोपों में दम नहीं दिखा, तो सत्ता पक्ष के पास इस पूरी बहस का रुख मोड़कर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने का पूरा मौका रहेगा.
बीजेपी की कुंडली और जवाबी हमले की ताकत
अगर सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना-कुंडली का आकलन करें, तो वह भी किसी कमजोरी का संकेत नहीं दे रही है. पार्टी की मौजूदा ग्रह दशाओं में गोचर का केतु जन्म के मंगल के बेहद करीब है, जो किसी भी राजनीतिक हमले का तुरंत और दोगुनी ताकत से जवाब देने के आक्रामक तेवर को दर्शाता है. इसके साथ ही उस दिन भाजपा को 'परममित्र ताराबल' भी हासिल हो रहा है.
इसका साफ अर्थ यह है कि राहुल गांधी की ओर से बनने वाला दबाव एकतरफा नहीं होगा और सरकार की तरफ से भी जवाबी घेराबंदी पूरी रणनीति के साथ की जाएगी.
12 नवंबर के बाद शुरू होगी असली सियासी अग्निपरीक्षा
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार राहुल गांधी की कुंडली में 12 नवंबर से एक नया प्रत्यंतर शुरू होने जा रहा है. इसका मतलब यह है कि 1 नवंबर की यह रैली सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं, बल्कि आगे चलने वाले एक लंबे राजनीतिक अभियान की पहली सीढ़ी है.
किसी एक तारीख पर रैली कर लेने से अंतिम नतीजा तय नहीं होता. रामलीला मैदान में जुटने वाली भारी भीड़ राहुल को एक बड़ा मंच जरूर दे देगी, लेकिन मोदी सरकार पर वास्तविक दबाव तभी बनेगा जब वे इन सवालों को लगातार सड़क से संसद तक एक स्थायी जन-आंदोलन का रूप दे पाएंगे.