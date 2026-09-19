धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोRadha Ashtami 2026: पूजा 11:01 से 1:28 तक, अष्टमी 3:26 तक, क्या 1:28 पर व्रत खोलें या तिथि समाप्त होने तक रुकें?

Radha Ashtami 2026: पूजा 11:01 से 1:28 तक, अष्टमी 3:26 तक, क्या 1:28 पर व्रत खोलें या तिथि समाप्त होने तक रुकें?

Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी 2026 पर व्रत 1:28 बजे पूजा के बाद खोलें या 3:26 बजे अष्टमी तिथि समाप्त होने पर? जानें गृहस्थ और वैष्णव परंपरा के अनुसार पारण का सही समय और नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 19 Sep 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी 2026 पर पूजा और व्रत के समय को लेकर कई श्रद्धालुओं के मन में भ्रम है. पंचांग के अनुसार, 19 सितंबर को नई दिल्ली में राधा रानी की मध्याह्न पूजा का समय सुबह 11:01 बजे से दोपहर 1:28 बजे तक रहेगा, जबकि अष्टमी तिथि दोपहर करीब 3:26 बजे तक रहेगी. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 1:28 बजे पूजा समाप्त होते ही व्रत खोल देना चाहिए या अष्टमी तिथि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए?

इसका उत्तर समझने के लिए पूजा के मुहूर्त और तिथि की समाप्ति, इन दोनों को अलग-अलग समझना जरूरी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
Radha Ashtami 2026: पूजा 11:01 से 1:28 तक, अष्टमी 3:26 तक, क्या 1:28 पर व्रत खोलें या तिथि समाप्त होने तक रुकें?
Radha Ashtami 2026: पूजा 1:28 पर खत्म, अष्टमी 3:26 तक; जानिए व्रत कब खोलें सही समय और पारण नियम
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता? पढ़ें 20 से 26 सितंबर 2026 का भविष्यफल
साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, इस हफ्ते 4 राशियों को कार्यक्षेत्र और सेहत में बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें मेष से मीन का हाल
ग्रह गोचर
मंगल गोचर 2026: मंगल का कर्क राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा बड़ा असर; पढ़ें पूरा राशिफल
मंगल गोचर 2026: 18 सितंबर को नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे मंगल, देश-दुनिया में बड़ी उथल-पुथल के संकेत; जानें 12 राशियों का हाल
राशिफल
Tarot Weekly Rashifal: साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, सिंह को पदोन्नति के योग, मेष को निवेश से बंपर लाभ; जानें 12 राशियों का भविष्य
साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, सिंह को पदोन्नति के योग, मेष को निवेश से बंपर लाभ; जानें 12 राशियों का भविष्य

पूजा का समय और तिथि की समाप्ति अलग-अलग होती है

मध्याह्न पूजा का समय वह अवधि होती है, जिसमें राधा रानी का मुख्य पूजन, अभिषेक, श्रृंगार, भोग और आरती की जाती है. इसका यह अर्थ नहीं है कि 1:28 बजे अष्टमी तिथि भी समाप्त हो जाएगी. 1:28 बजे के बाद भी अष्टमी तिथि लगभग दो घंटे तक जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें- Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

इसलिए केवल पूजा का समय देखकर व्रत खोलने का निर्णय नहीं लेना चाहिए. पारण का नियम आपके संप्रदाय, पारिवारिक परंपरा और स्थानीय मान्यताओं पर निर्भर करता है.

गृहस्थ श्रद्धालु 1:28 बजे क्या कर सकते हैं?

सामान्य गृहस्थ परंपरा में राधा अष्टमी का व्रत मध्याह्न पूजा पूरी होने के बाद खोला जाता है. इस परंपरा का पालन करने वाले श्रद्धालु 1:28 बजे पूजा, भोग और आरती पूरी करने के बाद चरणामृत या प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं. इसके बाद फलाहार या हल्का सात्विक भोजन किया जा सकता है.

हालांकि, पूजा समाप्त होते ही भारी भोजन करना उचित नहीं माना जाता. पहले राधा-कृष्ण को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें और अपनी क्षमता के अनुसार फल, दूध, मखाना, साबूदाना या अन्य मान्य फलाहारी सामग्री लें.

किन लोगों को 3:26 बजे तक प्रतीक्षा करनी चाहिए?

यदि आपके परिवार या वैष्णव परंपरा में अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद पारण करने का नियम है, तो 3:26 बजे तक अन्न या भोजन ग्रहण न करें. कुछ श्रद्धालु तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलते हैं, जबकि कुछ लोग अगले दिन पारण करते हैं. इसलिए किसी दूसरे परिवार की परंपरा को अपने ऊपर लागू करना उचित नहीं होगा.

जो लोग निर्जल या कठोर व्रत रखते हैं, उन्हें अपने गुरु, आचार्य या स्थानीय पंचांग में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए. इंटरनेट पर उपलब्ध किसी एक समय को अंतिम नियम मानना उचित नहीं है.

प्रसाद या फलाहार लेकर व्रत खोल सकते हैं?

यदि आप सामान्य गृहस्थ व्रत रख रहे हैं, तो 19 सितंबर को मध्याह्न पूजा पूरी होने के बाद, यानी 1:28 बजे के बाद प्रसाद या फलाहार लेकर व्रत खोल सकते हैं. यदि आपकी पारिवारिक या संप्रदायगत परंपरा तिथि समाप्त होने के बाद पारण करने की है, तो 3:26 बजे के बाद व्रत खोलें.

इसलिए 1:28 बजे व्रत खोलना अपने आप में गलत नहीं है और 3:26 बजे तक प्रतीक्षा करना भी हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है. आपके लिए सही नियम वही होगा, जो आपकी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुकूल हो.

बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और नियमित रूप से दवा लेने वाले लोग निर्जल व्रत न रखें. राधा रानी की पूजा में भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर को कष्ट देना नहीं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Radha Ashtami 2026 Vrat Paran Time
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Radha Ashtami 2026: पूजा 11:01 से 1:28 तक, अष्टमी 3:26 तक, क्या 1:28 पर व्रत खोलें या तिथि समाप्त होने तक रुकें?
Radha Ashtami 2026: पूजा 1:28 पर खत्म, अष्टमी 3:26 तक; जानिए व्रत कब खोलें सही समय और पारण नियम
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगी मनचाही सफलता? पढ़ें 20 से 26 सितंबर 2026 का भविष्यफल
साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, इस हफ्ते 4 राशियों को कार्यक्षेत्र और सेहत में बरतनी होगी सावधानी, पढ़ें मेष से मीन का हाल
ग्रह गोचर
मंगल गोचर 2026: मंगल का कर्क राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा बड़ा असर; पढ़ें पूरा राशिफल
मंगल गोचर 2026: 18 सितंबर को नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे मंगल, देश-दुनिया में बड़ी उथल-पुथल के संकेत; जानें 12 राशियों का हाल
राशिफल
Tarot Weekly Rashifal: साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, सिंह को पदोन्नति के योग, मेष को निवेश से बंपर लाभ; जानें 12 राशियों का भविष्य
साप्ताहिक टैरो राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, सिंह को पदोन्नति के योग, मेष को निवेश से बंपर लाभ; जानें 12 राशियों का भविष्य
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
मध्य प्रदेश
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
सिंधिया के सामने युवक ने कहा- 'रोड नहीं बनी तो वोट नहीं देंगे', मंत्री ने लगाई फटकार
स्पोर्ट्स
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
भारत में एशियन गेम्स लाइव कैसे और कहां देखें? जानें 19 सितंबर का पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
हेल्थ
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
मैमोग्राफी की तस्वीरें समझाएगा AI, AIIMS ने BPL Technologies को सौंपी नई तकनीक
ट्रेंडिंग
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
IT कंपनी के बाहर दिखा अजगर, हाथ में लपेटकर घूमने लगा शख्स; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget