आज 19 सितंबर 2026, राधा अष्टमी की पूजा और पारण एक ही दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 19 September 2026: आज राधा अष्टमी और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 19 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी और शनिवार है. आज राधा अष्टमी है. ब्रज और वैष्णव परंपरा में इस दिन राधा-कृष्ण की आराधना, व्रत और भजन-कीर्तन का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि राधा रानी की भक्ति के बिना कृष्ण भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती. इस दिन भक्त राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक, श्रृंगार और विधि-विधान से पूजन करते हैं.
सुखी वैवाहिक जीवन, विवाह में आ रही परेशानी, संकट, दोष, रोग के निवारण के लिए राधा रानी की पूजा अचूक मानी जाती है. 19 सितंबर को राधाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरंभ, जेष्ठा गौरी विसर्जन, दधीचि जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी भी है.
19 सितंबर 2026 का पंचांग
- तिथि – शुक्ल पक्ष अष्टमी, दोपहर लगभग 3:26 बजे तक, इसके बाद नवमी
- वार – शनिवार
- नक्षत्र – मूल, रात लगभग 1:43 बजे तक (20 सितंबर), इसके बाद पूर्वाषाढ़ा
- योग – आयुष्मान, दोपहर लगभग 2:29 बजे तक, इसके बाद सौभाग्य
- करण – बव, दोपहर लगभग 3:26 बजे तक, इसके बाद बालव
- चंद्र राशि – धनु
- सूर्य राशि – कन्या
- सूर्योदय – लगभग सुबह 6:08 बजे
- सूर्यास्त – लगभग शाम 6:22 बजे
शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:35 से 5:21 बजे
- प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:58 से 6:08 बजे
- अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:41 बजे से 12:30 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:08 से 2:57 बजे
- गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:22 से 6:45 बजे
- सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:22 से 7:32 बजे
- अमृत काल: शाम लगभग 6:31 से 8:19 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:43 से 12:30 बजे (20 सितंबर)
राहुकाल और अशुभ समय
- राहुकाल: सुबह लगभग 9:12 से 10:44 बजे
- यमगण्ड: दोपहर लगभग 3:09 से 4:41 बजे
- गुलिक काल: सुबह लगभग 6:08 से 7:40 बजे
- दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 6:08 से 6:57 बजे और 6:57 से 7:46 बजे
- वर्ज्य: सुबह लगभग 7:44 से 9:32 बजे और रात 11:55 से 1:43 बजे (20 सितंबर)
ग्रहों की स्थिति – 19 सितंबर 2026
- सूर्य – कन्या राशि
- चंद्रमा – धनु राशि
- मंगल – मिथुन राशि
- बुध – कन्या राशि
- गुरु – कर्क राशि, उच्च
- शुक्र – तुला राशि
- शनि – मीन राशि, वक्री
- राहु – कुंभ राशि, वक्री
- केतु – सिंह राशि, वक्री
19 सितंबर का राशिफल
मेष: काम में तेजी रहेगी, रुका धन मिल सकता है, रिश्तों में वाणी पर संयम रखें और सेहत का ध्यान दें.
वृषभ: नए काम में लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और खानपान का ध्यान रखें.
मिथुन: नए कारोबारी अवसर मिलेंगे, करियर में फोकस रखें, सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
कर्क: व्यापार में बड़े फैसलों से बचें, करियर में सफलता मिल सकती है, परिवार में शांति रहेगी और तनाव से दूर रहें.
सिंह: कारोबार में लाभ होगा, पहचान बढ़ेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और पर्याप्त आराम करें.
कन्या: नए अवसर मिलेंगे, वरिष्ठों का सहयोग रहेगा, धन लाभ होगा और मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी.
तुला: कारोबार में बदलाव संभव है, करियर में आत्मविश्वास रखें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और मनोबल मजबूत रहेगा.
वृश्चिक: कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेगा, निवेश में सावधानी रखें, रिश्ते मजबूत होंगे और खानपान का ध्यान दें.
धनु: काम में तनाव रह सकता है, रिश्तों में धैर्य रखें, रुका धन मिल सकता है और आराम पर ध्यान दें.
मकर: व्यापार में लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक राहत मिलेगी और दिन उत्साहपूर्ण रहेगा.
कुंभ: बड़ी डील से लाभ के अवसर बनेंगे, पुरानी समस्या सुलझेगी, परिवार में खुशी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
मीन: नए संपर्क लाभ देंगे, रिश्तों में खुशी रहेगी, रुका धन मिल सकता है और तनाव से बचें.
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