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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज 19 सितंबर 2026, राधा अष्टमी की पूजा और पारण एक ही दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

आज 19 सितंबर 2026, राधा अष्टमी की पूजा और पारण एक ही दिन, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 19 September 2026: आज राधा अष्टमी और शनिवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Sep 2026 07:18 AM (IST)
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Hindi Panchang, 19 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी और शनिवार है. आज राधा अष्टमी है. ब्रज और वैष्णव परंपरा में इस दिन राधा-कृष्ण की आराधना, व्रत और भजन-कीर्तन का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि राधा रानी की भक्ति के बिना कृष्ण भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती. इस दिन भक्त राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक, श्रृंगार और विधि-विधान से पूजन करते हैं. 

सुखी वैवाहिक जीवन, विवाह में आ रही परेशानी, संकट, दोष, रोग के निवारण के लिए राधा रानी की पूजा अचूक मानी जाती है. 19 सितंबर को राधाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरंभ, जेष्ठा गौरी विसर्जन, दधीचि जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी भी है.

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19 सितंबर 2026 का पंचांग

  • तिथि – शुक्ल पक्ष अष्टमी, दोपहर लगभग 3:26 बजे तक, इसके बाद नवमी
  • वारशनिवार
  • नक्षत्रमूल, रात लगभग 1:43 बजे तक (20 सितंबर), इसके बाद पूर्वाषाढ़ा
  • योगआयुष्मान, दोपहर लगभग 2:29 बजे तक, इसके बाद सौभाग्य
  • करणबव, दोपहर लगभग 3:26 बजे तक, इसके बाद बालव
  • चंद्र राशिधनु
  • सूर्य राशिकन्या
  • सूर्योदय – लगभग सुबह 6:08 बजे
  • सूर्यास्त – लगभग शाम 6:22 बजे

शुभ मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह लगभग 4:35 से 5:21 बजे
  • प्रातः संध्या: सुबह लगभग 4:58 से 6:08 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त: लगभग 11:41 बजे से 12:30 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर लगभग 2:08 से 2:57 बजे
  • गोधूलि मुहूर्त: शाम लगभग 6:22 से 6:45 बजे
  • सायाह्न संध्या: शाम लगभग 6:22 से 7:32 बजे
  • अमृत काल: शाम लगभग 6:31 से 8:19 बजे
  • निशिता मुहूर्त: रात लगभग 11:43 से 12:30 बजे (20 सितंबर)

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल: सुबह लगभग 9:12 से 10:44 बजे
  • यमगण्ड: दोपहर लगभग 3:09 से 4:41 बजे
  • गुलिक काल: सुबह लगभग 6:08 से 7:40 बजे
  • दुर्मुहूर्त: सुबह लगभग 6:08 से 6:57 बजे और 6:57 से 7:46 बजे
  • वर्ज्य: सुबह लगभग 7:44 से 9:32 बजे और रात 11:55 से 1:43 बजे (20 सितंबर)

ग्रहों की स्थिति – 19 सितंबर 2026

  • सूर्यकन्या राशि
  • चंद्रमाधनु राशि
  • मंगलमिथुन राशि
  • बुधकन्या राशि
  • गुरुकर्क राशि, उच्च
  • शुक्रतुला राशि
  • शनिमीन राशि, वक्री
  • राहुकुंभ राशि, वक्री
  • केतुसिंह राशि, वक्री

19 सितंबर का राशिफल

 

मेष: काम में तेजी रहेगी, रुका धन मिल सकता है, रिश्तों में वाणी पर संयम रखें और सेहत का ध्यान दें.

वृषभ: नए काम में लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और खानपान का ध्यान रखें.

मिथुन: नए कारोबारी अवसर मिलेंगे, करियर में फोकस रखें, सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कर्क: व्यापार में बड़े फैसलों से बचें, करियर में सफलता मिल सकती है, परिवार में शांति रहेगी और तनाव से दूर रहें.

सिंह: कारोबार में लाभ होगा, पहचान बढ़ेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और पर्याप्त आराम करें.

कन्या: नए अवसर मिलेंगे, वरिष्ठों का सहयोग रहेगा, धन लाभ होगा और मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी.

तुला: कारोबार में बदलाव संभव है, करियर में आत्मविश्वास रखें, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और मनोबल मजबूत रहेगा.

वृश्चिक: कारोबार में उतार-चढ़ाव रहेगा, निवेश में सावधानी रखें, रिश्ते मजबूत होंगे और खानपान का ध्यान दें.

धनु: काम में तनाव रह सकता है, रिश्तों में धैर्य रखें, रुका धन मिल सकता है और आराम पर ध्यान दें.

मकर: व्यापार में लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक राहत मिलेगी और दिन उत्साहपूर्ण रहेगा.

कुंभ: बड़ी डील से लाभ के अवसर बनेंगे, पुरानी समस्या सुलझेगी, परिवार में खुशी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन: नए संपर्क लाभ देंगे, रिश्तों में खुशी रहेगी, रुका धन मिल सकता है और तनाव से बचें.

उपाय

राधा रानी को मालपुए या खीर का भोग लगाएं और मोरपंख मूर्ति के पास रखें. इससे कालसर्प दोष दूर रहता है. 

लकी कलर

गुलाबी, लाल, नीला, पीला

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Sep 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
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