Happy Radha Ashtami 2026 Wishes: आज राधा अष्टमी है. राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाने वाली राधाष्टमी भक्तों के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण का पर्व है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बरसाना से लेकर देशभर के राधा-कृष्ण मंदिरों में उत्सव का माहौल रहता है.

मान्यता है कि राधा रानी श्रीकृष्ण की परम प्रिय शक्ति और प्रेम-भक्ति का स्वरूप हैं. यही वजह है कि राधाष्टमी पर राधा-कृष्ण की पूजा के साथ भजन, कीर्तन और श्रृंगार का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन भक्त राधा रानी से सुख-शांति, प्रेम और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं.

राधाष्टमी केवल धार्मिक अनुष्ठान का अवसर नहीं, बल्कि रिश्तों में प्रेम, मन में करुणा और जीवन में समर्पण के भाव को जगाने का भी पर्व है. इस पावन अवसर पर आप भी अपनों के साथ ‘राधे-राधे’ का नाम लेकर शुभकामनाएं साझा कर सकते हैं. आइए, राधा रानी की भक्ति से सराबोर इन खूबसूरत संदेशों, शुभकामना कोट्स और बधाई संदेशों के जरिए अपने प्रियजनों के जीवन में प्रेम और सकारात्मकता की कामना करें.

राधा नाम में प्रेम है, राधा नाम में विश्वास,

राधा रानी की कृपा से रोशन हो हर सांस.

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.



बरसाने वाली राधा रानी का आशीर्वाद मिले,

हर मन को भक्ति और हर घर को खुशियों का प्रसाद मिले.

राधा अष्टमी की शुभकामनाएं.



राधा के चरणों में जिसका मन रम जाए,

उसके जीवन से हर दुख दूर हो जाए.

राधा रानी आपके जीवन में प्रेम और सुख भर दें.

राधा अष्टमी की मंगलकामनाएं.





राधा नाम का दीप जलाएं,

मन में प्रेम और भक्ति सजाएं,

राधा रानी की कृपा से जीवन के हर कष्ट मिट जाएं.

शुभ राधा अष्टमी.



राधा रानी की भक्ति में ऐसी मिठास हो,

हर दिन जीवन में खुशियों का एहसास हो,

कृपा बनी रहे श्री राधा-कृष्ण की,

हर मनोकामना पूरी होने का विश्वास हो.

राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई.



राधा नाम का सुमिरन हो, कृष्ण नाम का ध्यान,

दोनों की कृपा से सुखमय हो जीवन और परिवार.

राधा अष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं.



बरसाने की गलियों से खुशियों की बहार आए,

राधा रानी की कृपा आपके घर-द्वार आए,

हर इच्छा पूरी हो, हर संकट टल जाए.

राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.



राधा रानी के चरणों में श्रद्धा का फूल चढ़ाएं,

प्रेम और भक्ति से उनका नाम जपें,

उनकी कृपा से जीवन में सुख-शांति पाएं.

शुभ राधा अष्टमी.





जिस हृदय में राधा का नाम बसता है,

वह मन प्रेम और भक्ति से सजता है,

राधा रानी की कृपा जहां बरसती है,

वहां हर दिन खुशियों से संवरता है.

राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.



राधा रानी की कृपा बरसे अपार,

सुख-शांति से भरा रहे आपका परिवार,

प्रेम, भक्ति और खुशियों से सजे जीवन हर बार.

राधा अष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं.



परिवर्तिनी एकादशी 22 सितंबर को, पर 21 सितंबर से इन 5 नियमों का पालन करें, तभी फलित होगी पूजा!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.