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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRadha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

Happy Radha Ashtami 2026 Wishes: आज राधा रानी का जन्मोत्सव है, राधा अष्टमी के पावन पर्व पर अपनों को ये भक्तिमय संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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 Happy Radha Ashtami 2026 Wishes: आज राधा अष्टमी है. राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाने वाली राधाष्टमी भक्तों के लिए प्रेम, भक्ति और समर्पण का पर्व है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बरसाना से लेकर देशभर के राधा-कृष्ण मंदिरों में उत्सव का माहौल रहता है.

मान्यता है कि राधा रानी श्रीकृष्ण की परम प्रिय शक्ति और प्रेम-भक्ति का स्वरूप हैं. यही वजह है कि राधाष्टमी पर राधा-कृष्ण की पूजा के साथ भजन, कीर्तन और श्रृंगार का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन भक्त राधा रानी से सुख-शांति, प्रेम और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं.

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राधाष्टमी केवल धार्मिक अनुष्ठान का अवसर नहीं, बल्कि रिश्तों में प्रेम, मन में करुणा और जीवन में समर्पण के भाव को जगाने का भी पर्व है. इस पावन अवसर पर आप भी अपनों के साथ ‘राधे-राधे’ का नाम लेकर शुभकामनाएं साझा कर सकते हैं. आइए, राधा रानी की भक्ति से सराबोर इन खूबसूरत संदेशों, शुभकामना कोट्स और बधाई संदेशों के जरिए अपने प्रियजनों के जीवन में प्रेम और सकारात्मकता की कामना करें.

राधा नाम में प्रेम है, राधा नाम में विश्वास,
राधा रानी की कृपा से रोशन हो हर सांस.
राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

बरसाने वाली राधा रानी का आशीर्वाद मिले,
हर मन को भक्ति और हर घर को खुशियों का प्रसाद मिले.
राधा अष्टमी की शुभकामनाएं.
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

राधा के चरणों में जिसका मन रम जाए,
उसके जीवन से हर दुख दूर हो जाए.
राधा रानी आपके जीवन में प्रेम और सुख भर दें.
राधा अष्टमी की मंगलकामनाएं.

Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

राधा नाम का दीप जलाएं,
मन में प्रेम और भक्ति सजाएं,
राधा रानी की कृपा से जीवन के हर कष्ट मिट जाएं.
शुभ राधा अष्टमी.
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

राधा रानी की भक्ति में ऐसी मिठास हो,
हर दिन जीवन में खुशियों का एहसास हो,
कृपा बनी रहे श्री राधा-कृष्ण की,
हर मनोकामना पूरी होने का विश्वास हो.
राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई.
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

राधा नाम का सुमिरन हो, कृष्ण नाम का ध्यान,
दोनों की कृपा से सुखमय हो जीवन और परिवार.
राधा अष्टमी के पावन पर्व की शुभकामनाएं.
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

बरसाने की गलियों से खुशियों की बहार आए,
राधा रानी की कृपा आपके घर-द्वार आए,
हर इच्छा पूरी हो, हर संकट टल जाए.
राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

राधा रानी के चरणों में श्रद्धा का फूल चढ़ाएं,
प्रेम और भक्ति से उनका नाम जपें,
उनकी कृपा से जीवन में सुख-शांति पाएं.
शुभ राधा अष्टमी.

Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

जिस हृदय में राधा का नाम बसता है,
वह मन प्रेम और भक्ति से सजता है,
राधा रानी की कृपा जहां बरसती है,
वहां हर दिन खुशियों से संवरता है.
राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं.
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

राधा रानी की कृपा बरसे अपार,
सुख-शांति से भरा रहे आपका परिवार,
प्रेम, भक्ति और खुशियों से सजे जीवन हर बार.
राधा अष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं.
Radha Ashtami 2026: राधे-राधे रटो...राधा अष्टमी पर अपनों को भेजें ये भक्तिमय शुभकामना संदेश

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About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Sep 2026 07:00 AM (IST)
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