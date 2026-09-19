धनु राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी; सहकर्मियों की भूल का असर आपके काम पर न पड़े, इसलिए अपने कार्यों की स्वयं निगरानी करें. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा. परिवार के बड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें और विरोधियों से सावधान रहें. वाहन या घरेलू कार्यों पर अतिरिक्त धन व्यय हो सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. पैरों या कमर में दर्द से बचने के लिए भागदौड़ सीमित रखें और वाहन सावधानी से चलाएं. लव लाइफ में साथी की बात धैर्य से सुनें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.