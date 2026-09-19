मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियों और व्यस्तता से भरा रहेगा. एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं, इसलिए संयम से काम लें. परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में आने से घर में सकारात्मकता आएगी. घरेलू जरूरतों के चलते अचानक खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी रोकें. सिरदर्द या नींद की कमी से बचने के लिए योग अपनाएं और वाहन सावधानी से चलाएं. आपका लकी अंक 9 और लकी रंग लाल है. सूर्य देव को जल अर्पित कर गायत्री मंत्र का जाप करें.
2/12
वृषभ राशि वालों की सक्रियता आज दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी और नए प्रोजेक्ट्स की कमान मिल सकती है. भाई-बहनों के सहयोग से पुराना अटका काम पूरा होगा, लेकिन बातचीत में शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. रुका हुआ भुगतान मिलने से वित्तीय राहत मिलेगी, हालांकि किसी को उधार देने से बचें. खानपान की अनियमितता से थकान रह सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और प्रकृति के बीच समय बिताएं. लव लाइफ में स्पष्ट संवाद से भरोसा बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग क्रीम है. जरूरतमंद को दूध या चावल दान करें.
3/12
मिथुन राशि के जातकों की संवाद क्षमता और तीक्ष्ण बुद्धि आज व्यापारिक बैठकों व इंटरव्यू में बढ़त दिलाएगी. साझेदारी के व्यापार में अनुबंध की शर्तें ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें. परिवार में किसी आर्थिक विषय पर बहस से बचें और कटु वचनों से दूर रहें. पुराने निवेश से लाभ संभव है, लेकिन सुरक्षित वित्तीय योजना पर ही टिके रहें. गले या पाचन की समस्या से बचने के लिए अधिक तला-भुना खाने से परहेज करें. प्रेम संबंधों में वाणी की मधुरता बनाए रखें. आपका लकी अंक 5 और लकी रंग हरा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
4/12
कर्क राशि वालों के रुके हुए कार्यों को आज गति मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यक्षमता की सराहना करेंगे. व्यापार में नई योजना शुरू करने की तैयारी सफल रहेगी. परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लेकिन अपनी जिद दूसरों पर थोपने से बचें और शांति से बातचीत करें. व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा, हालांकि भावनात्मक होकर अनावश्यक खर्च करने से बचें. शारीरिक गर्मी और बेचैनी से राहत पाने के लिए खूब पानी पिएं और पर्याप्त आराम लें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग मोती सफेद है. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं.
5/12
सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और विदेश या बाहरी संपर्कों से जुड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. लगातार प्रयासों से आपकी पेशेवर साख मजबूत होगी. व्यापारियों को नए ग्राहक मिलने के संकेत हैं. परिवार के बुजुर्गों की सलाह से घरेलू उलझनें सुलझेंगी. नियमित आमदनी बनी रहेगी, लेकिन यात्रा या व्यक्तिगत जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं. धूप और भागदौड़ के कारण होने वाली थकान से बचने हेतु समय पर भोजन लें. लव लाइफ में यात्रा की योजना बनेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें.
6/12
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन दफ्तर में प्रतिष्ठा बढ़ाने और नए प्रोजेक्ट्स हासिल करने का रहेगा. नेटवर्किंग से व्यापार में तगड़ा मुनाफा होगा और नौकरी के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं. घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा से माहौल खुशनुमा रहेगा. पुराने निवेश से धन लाभ होगा और आय के नए साधन बनेंगे, जिससे बचत में इजाफा होगा. पाचन या त्वचा से जुड़ी परेशानी से बचने के लिए भोजन का समय नियमित रखें और ध्यान लगाएं. साथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग जैतूनी है. पक्षियों को सात प्रकार के अनाज खिलाएं.
7/12
तुला राशि के जातकों की कूटनीतिक शैली आज दफ्तर के कार्यभार और तनाव को संतुलित करने में सहायक होगी. ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने वाले अवसर का लाभ उठाएं. परिवार में किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. पुराना अटका भुगतान मिलने की संभावना है, हालांकि सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. लंबे समय तक लगातार बैठकर काम करने से बचें ताकि कमर दर्द न हो. प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस बना रहेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र दान करें.
8/12
वृश्चिक राशि के जातकों को आज भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और दूरस्थ संपर्कों से व्यापार में बड़ा सौदा तय हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नए प्रोजेक्ट के शुभ संकेत मिलेंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, बस वरिष्ठों की सलाह का आदर करें. पुराने निवेश और अटके भुगतान से धन की आवक अच्छी रहेगी. काम के बोझ से होने वाली मानसिक थकान दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें.
9/12
धनु राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी; सहकर्मियों की भूल का असर आपके काम पर न पड़े, इसलिए अपने कार्यों की स्वयं निगरानी करें. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा. परिवार के बड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें और विरोधियों से सावधान रहें. वाहन या घरेलू कार्यों पर अतिरिक्त धन व्यय हो सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. पैरों या कमर में दर्द से बचने के लिए भागदौड़ सीमित रखें और वाहन सावधानी से चलाएं. लव लाइफ में साथी की बात धैर्य से सुनें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
10/12
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पुराने संपर्कों की मदद से अटके कार्यों को पूरा करने का रहेगा. कार्यस्थल पर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और अपने काम को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें. व्यापारियों को महत्वपूर्ण सौदे मिलने के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन वित्तीय दस्तावेजों को पढ़े बिना बड़ा निवेश न करें. यात्रा और भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान रह सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम को प्राथमिकता दें. दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियों को तूल न दें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग पीला है. पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं.
11/12
कुंभ राशि के जातक आज विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में अपनी मजबूत रणनीति से रुकी हुई परियोजनाएं दोबारा शुरू कराएंगे. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से मान-सम्मान बढ़ेगा. परिवार में दूर के रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेगा. कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी, हालांकि उधार लेन-देन से बचें. पैरों में दर्द या थकान को अनदेखा न करें और हल्का व्यायाम करें. लव पार्टनर के साथ भविष्य की किसी योजना पर आपसी सहमति बनेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं.
12/12
मीन राशि वालों के लिए आज व्यापार विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे और दूरगामी संपर्कों से अच्छा मुनाफा हासिल होगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, हालांकि किसी पर अति-विश्वास करने से बचें. घर में आपसी तालमेल बना रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की नाराजगी दूर करने के लिए संवाद बनाए रखें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी मुनाफा देखकर तुरंत बड़ा जोखिम भरा निवेश न करें. भावनात्मक तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पैरॉट ग्रीन है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.