धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, कॉर्पोरेट मीटिंग से बड़ा लाभ, वर्कप्लेस पर जूनियर्स लेंगे प्रेरणा

आज का मेष राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, कॉर्पोरेट मीटिंग से बड़ा लाभ, वर्कप्लेस पर जूनियर्स लेंगे प्रेरणा

आज का मेष राशिफल 12 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में आनंद, कॉर्पोरेट मीटिंग से बड़ा लाभ, वर्कप्लेस पर जूनियर्स लेंगे प्रेरणा! पढ़ें मां ब्रह्मचारिणी का अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Oct 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दांपत्य सुख, जीवनसाथी, साझेदारी, व्यापारिक डील्स, कॉर्पोरेट विस्तार व मानसिक शांति स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ प्रेम, समर्पण और गहरे आनंद के यादगार पल बिताएंगे; दांपत्य जीवन में नई ऊर्जा और मधुरता का संचार होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 12 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से त्याग भाव में कमी, फ्रेंचाइजी मॉडल में नुकसान का खतरा, ऑफिस में भितरघातियों से रहें सावधान
आज का कर्क राशिफल 12 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से त्याग भाव में कमी, फ्रेंचाइजी मॉडल में नुकसान का खतरा, ऑफिस में भितरघातियों से रहें सावधान
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 12 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से नया सीखने की ललक, सोशल मीडिया से नए ऑडियंस, जॉब स्विच व इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम दिन
आज का सिंह राशिफल 12 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से नया सीखने की ललक, सोशल मीडिया से नए ऑडियंस, जॉब स्विच व इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम दिन
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 12 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से कठोर वाणी पर रखें नियंत्रण, टैक्स व सरकारी नोटिस का शांतिपूर्ण समाधान
आज का कन्या राशिफल 12 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से कठोर वाणी पर रखें नियंत्रण, टैक्स व सरकारी नोटिस का शांतिपूर्ण समाधान
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 12 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से छुटकारा, बिजनेस में नई तकनीक का आगाज, ऑफिस में मिलेगी बहुप्रतीक्षित जिम्मेदारी
आज का वृषभ राशिफल 12 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से छुटकारा, बिजनेस में नई तकनीक का आगाज, ऑफिस में मिलेगी बहुप्रतीक्षित जिम्मेदारी

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिव सीजन में आय वृद्धि, कॉर्पोरेट मीटिंग्स की भारी सफलता और खर्चों के चलते बचत पर नियंत्रण का रहेगा.

कॉर्पोरेट मीटिंग देगी दूरगामी व बड़ा लाभ: आज आपके द्वारा की गई कोई भी महत्वपूर्ण औपचारिक व्यापारिक व कॉर्पोरेट मीटिंग (Corporate Meeting) भविष्य में अत्यंत दूरगामी, टिकाऊ और लाभदायक परिणाम प्रदान करेगी; बड़े क्लाइंट्स के साथ मजबूत अनुबंध फाइनल होंगे.

फेस्टिव सीजन में इनकम में उछाल, लेकिन खर्चे भी भारी: आगामी फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही आपके व्यापार की दैनिक बिक्री और इनकम में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी; परंतु साथ ही व्यावसायिक आवश्यकताओं और स्टॉक पर निरंतर खर्चे बने रहने से बचत (Savings) कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

विष्कुम्भ योग से मानसिक शांति: विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस का कोई अत्यंत जरूरी और अटका हुआ काम समय पर पूरा हो जाएगा, जिससे आपको मानसिक सुकून और आत्मिक शांति मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जूनियर्स के लिए प्रेरणास्रोत बनने, फेस्टिव सीजन के कार्यों की री-प्लानिंग और सरकारी कर्मियों पर कार्यभार का रहेगा.

जूनियर्स लेंगे काम से प्रेरणा: वर्कप्लेस पर आपकी असाधारण कार्यकुशलता और अनुशासित कार्यप्रणाली को देखकर साथी कर्मचारी और जूनियर्स आपसे गहरी प्रेरणा लेंगे; आपके सकारात्मक नेतृत्व से पूरे ऑफिस का माहौल सहयोगात्मक और ऊर्जावान बना रहेगा.

फेस्टिव सीजन के कार्यों की व्यवस्था: एंप्लॉयड पर्सन आने वाले फेस्टिव सीजन की छुट्टियों और त्योहारी लोड को देखते हुए अपने सभी पेंडिंग व चालू कार्यों को समय रहते सुव्यवस्थित और अरेंज करने में जुट जाएंगे; इससे डेडलाइन का तनाव नहीं रहेगा.

सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ेगा कार्यभार: जो जातक सरकारी सेवाओं (Government Jobs) में कार्यरत हैं, आज उनके कंधों पर अतिरिक्त आधिकारिक जिम्मेदारियों और कार्यों का भारी दबाव (Workload) बना रहेगा; धैर्यपूर्वक कार्य निपटाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा घर में मधुरता और प्रेम प्रसंगों में निकटता लाएगा, हालांकि वरिष्ठों की सेहत का ध्यान रखना होगा.

परिवार को प्राथमिकता से घर में मधुरता: आपके द्वारा अपनी व्यस्तता के बीच घर-परिवार को पहली प्राथमिकता देना परिजनों के दिलों को छू लेगा और घर का वातावरण अत्यंत सुखद व मधुर बना रहेगा; प्रेम प्रसंगों (Love Relations) में नजदीकियां और प्रगाढ़ता आएगी.

वरिष्ठ सदस्य की सेहत पर ध्यान दें: परिवार के किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में अचानक कुछ परेशानी या मौसमी विकार उभर सकता है; उनकी दवाइयों और नियमित जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन स्वाध्याय और व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक एकाग्रता का है. छात्र-छात्राओं का अधिकांश समय अच्छी किताबें, ज्ञानवर्धक साहित्य और पाठ्यक्रम से जुड़ी उपयोगी चीजें पढ़ने में बीतेगा; ध्यान रखें कि स्वयं के बौद्धिक विकास और करियर निर्माण के लिए अध्ययन के मामले में थोड़ा 'स्वार्थी' होकर समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत अच्छा और स्फूर्तिवान रहेगा. विष्कुम्भ योग से मानसिक तनाव दूर होगा. हालांकि, घर के वरिष्ठ की सेहत को लेकर हल्की चिंता हो सकती है. संतुलित सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी की साधना व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें. माता रानी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले पुष्प, शक्कर, मिश्री अथवा सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही सोमवार का दिन होने से भगवान शिव का कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से दांपत्य जीवन में आनंद बढ़ेगा, विष्कुम्भ व मालव्य योग से जरूरी कार्य समय पर सिद्ध होंगे, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बड़ी सफलता मिलेगी और वरिष्ठों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Aries Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का कर्क राशिफल 12 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से त्याग भाव में कमी, फ्रेंचाइजी मॉडल में नुकसान का खतरा, ऑफिस में भितरघातियों से रहें सावधान
आज का कर्क राशिफल 12 अक्टूबर 2026: चौथे चंद्रमा से त्याग भाव में कमी, फ्रेंचाइजी मॉडल में नुकसान का खतरा, ऑफिस में भितरघातियों से रहें सावधान
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 12 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से नया सीखने की ललक, सोशल मीडिया से नए ऑडियंस, जॉब स्विच व इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम दिन
आज का सिंह राशिफल 12 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से नया सीखने की ललक, सोशल मीडिया से नए ऑडियंस, जॉब स्विच व इंटरव्यू के लिए सर्वोत्तम दिन
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 12 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से कठोर वाणी पर रखें नियंत्रण, टैक्स व सरकारी नोटिस का शांतिपूर्ण समाधान
आज का कन्या राशिफल 12 अक्टूबर 2026: दूसरे चंद्रमा से कठोर वाणी पर रखें नियंत्रण, टैक्स व सरकारी नोटिस का शांतिपूर्ण समाधान
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 12 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से छुटकारा, बिजनेस में नई तकनीक का आगाज, ऑफिस में मिलेगी बहुप्रतीक्षित जिम्मेदारी
आज का वृषभ राशिफल 12 अक्टूबर 2026: छठे चंद्रमा से कर्ज से छुटकारा, बिजनेस में नई तकनीक का आगाज, ऑफिस में मिलेगी बहुप्रतीक्षित जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लाल टोपी...,' यूपी में ये क्या कहने लगे ओवैसी, सुनकर चिढ़ जाएंगे अखिलेश यादव
'लाल टोपी...,' यूपी में ये क्या कहने लगे ओवैसी, सुनकर चिढ़ जाएंगे अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सीट बंटवारा: अनुप्रिया पटेल ने इस सीटों पर किया दावा, सियासी हलचल तेज
यूपी में सीट बंटवारा: अनुप्रिया पटेल ने इस सीटों पर किया दावा, सियासी हलचल तेज
विश्व
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
क्रिकेट
पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल
पाकिस्तान ने श्रीलंका को रुलाया, 21 साल के प्लेयर ने ठोके 96 रन, काटा बवाल
बॉलीवुड
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश, आराध्या संग शेयर की अनसीन तस्वीर
'प्यारे पा- दादाजी...' ऐश्वर्या राय ने खास अंदाज में ससुर अमिताभ बच्चन को बर्थडे किया विश
दिल्ली NCR
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो का फैसला, 6 स्टेशन बंद
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच दिल्ली मेट्रो का फैसला, 6 स्टेशन बंद
ट्रेंडिंग
₹90 में 7 घंटे की राइड! भारतीय रोडवेज बस में बैठी विदेशी लड़की, उड़े होश
₹90 में 7 घंटे की राइड! भारतीय रोडवेज बस में बैठी विदेशी लड़की, उड़े होश
टेक्नोलॉजी
Jio Fiber चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन
Jio Fiber चलाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 महीने फ्री में चलेगा कनेक्शन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget