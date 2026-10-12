12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन तुला राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दांपत्य सुख, जीवनसाथी, साझेदारी, व्यापारिक डील्स, कॉर्पोरेट विस्तार व मानसिक शांति स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) के साथ प्रेम, समर्पण और गहरे आनंद के यादगार पल बिताएंगे; दांपत्य जीवन में नई ऊर्जा और मधुरता का संचार होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए फेस्टिव सीजन में आय वृद्धि, कॉर्पोरेट मीटिंग्स की भारी सफलता और खर्चों के चलते बचत पर नियंत्रण का रहेगा.

कॉर्पोरेट मीटिंग देगी दूरगामी व बड़ा लाभ: आज आपके द्वारा की गई कोई भी महत्वपूर्ण औपचारिक व्यापारिक व कॉर्पोरेट मीटिंग (Corporate Meeting) भविष्य में अत्यंत दूरगामी, टिकाऊ और लाभदायक परिणाम प्रदान करेगी; बड़े क्लाइंट्स के साथ मजबूत अनुबंध फाइनल होंगे.

फेस्टिव सीजन में इनकम में उछाल, लेकिन खर्चे भी भारी: आगामी फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही आपके व्यापार की दैनिक बिक्री और इनकम में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी; परंतु साथ ही व्यावसायिक आवश्यकताओं और स्टॉक पर निरंतर खर्चे बने रहने से बचत (Savings) कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

विष्कुम्भ योग से मानसिक शांति: विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस का कोई अत्यंत जरूरी और अटका हुआ काम समय पर पूरा हो जाएगा, जिससे आपको मानसिक सुकून और आत्मिक शांति मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जूनियर्स के लिए प्रेरणास्रोत बनने, फेस्टिव सीजन के कार्यों की री-प्लानिंग और सरकारी कर्मियों पर कार्यभार का रहेगा.

जूनियर्स लेंगे काम से प्रेरणा: वर्कप्लेस पर आपकी असाधारण कार्यकुशलता और अनुशासित कार्यप्रणाली को देखकर साथी कर्मचारी और जूनियर्स आपसे गहरी प्रेरणा लेंगे; आपके सकारात्मक नेतृत्व से पूरे ऑफिस का माहौल सहयोगात्मक और ऊर्जावान बना रहेगा.

फेस्टिव सीजन के कार्यों की व्यवस्था: एंप्लॉयड पर्सन आने वाले फेस्टिव सीजन की छुट्टियों और त्योहारी लोड को देखते हुए अपने सभी पेंडिंग व चालू कार्यों को समय रहते सुव्यवस्थित और अरेंज करने में जुट जाएंगे; इससे डेडलाइन का तनाव नहीं रहेगा.

सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ेगा कार्यभार: जो जातक सरकारी सेवाओं (Government Jobs) में कार्यरत हैं, आज उनके कंधों पर अतिरिक्त आधिकारिक जिम्मेदारियों और कार्यों का भारी दबाव (Workload) बना रहेगा; धैर्यपूर्वक कार्य निपटाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा घर में मधुरता और प्रेम प्रसंगों में निकटता लाएगा, हालांकि वरिष्ठों की सेहत का ध्यान रखना होगा.

परिवार को प्राथमिकता से घर में मधुरता: आपके द्वारा अपनी व्यस्तता के बीच घर-परिवार को पहली प्राथमिकता देना परिजनों के दिलों को छू लेगा और घर का वातावरण अत्यंत सुखद व मधुर बना रहेगा; प्रेम प्रसंगों (Love Relations) में नजदीकियां और प्रगाढ़ता आएगी.

वरिष्ठ सदस्य की सेहत पर ध्यान दें: परिवार के किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य में अचानक कुछ परेशानी या मौसमी विकार उभर सकता है; उनकी दवाइयों और नियमित जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन स्वाध्याय और व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक एकाग्रता का है. छात्र-छात्राओं का अधिकांश समय अच्छी किताबें, ज्ञानवर्धक साहित्य और पाठ्यक्रम से जुड़ी उपयोगी चीजें पढ़ने में बीतेगा; ध्यान रखें कि स्वयं के बौद्धिक विकास और करियर निर्माण के लिए अध्ययन के मामले में थोड़ा 'स्वार्थी' होकर समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः बहुत अच्छा और स्फूर्तिवान रहेगा. विष्कुम्भ योग से मानसिक तनाव दूर होगा. हालांकि, घर के वरिष्ठ की सेहत को लेकर हल्की चिंता हो सकती है. संतुलित सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां ब्रह्मचारिणी की साधना व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें. माता रानी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां ब्रह्मचारिणी को सफेद या पीले पुष्प, शक्कर, मिश्री अथवा सफेद मिठाई का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही सोमवार का दिन होने से भगवान शिव का कच्चे दूध और गंगाजल से अभिषेक करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या फल भेंट करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से दांपत्य जीवन में आनंद बढ़ेगा, विष्कुम्भ व मालव्य योग से जरूरी कार्य समय पर सिद्ध होंगे, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बड़ी सफलता मिलेगी और वरिष्ठों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.