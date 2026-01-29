Pisces Tarot Horoscope February 2026: मीन राशि वाले बजट बनाकर चलें, वरना हो सकती है परेशानी

Pisces Tarot Horoscope February 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि वालों के लिए फरवरी आत्मनिरीक्षण, भावनात्मक शुद्धि और नई शुरुआत का महीना है. करियर में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, प्रेम और परिवार में शांति बनाए रखें और स्वास्थ्य व खर्चों पर विशेष ध्यान दें. एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नितिका शर्मा से मीन राशि वाले जानें अपना मासिक राशिफल.

प्रेम एवं संबंध

फरवरी का महीना मीन राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा. जो कपल्स साथ हैं, उनके लिए यह समय एक-दूसरे के साथ शांति से समय बिताने और दिल की बातें साझा करने का है. रिश्ते में समझ और अपनापन बढ़ेगा. सिंगल मीन राशि वालों की मुलाकात किसी आध्यात्मिक या गंभीर सोच वाले व्यक्ति से हो सकती है, जिससे भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

पारिवारिक जीवन

परिवार के साथ यह महीना आत्ममंथन और भावनात्मक जुड़ाव का रहेगा. पुराने मतभेद सुलझाने का अच्छा अवसर मिलेगा. घर के बुजुर्गों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

करियर एवं नौकरी

नौकरीपेशा मीन राशि वालों को अपनी कार्यशैली सुधारने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने की जरूरत है. कुछ लोगों को विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट या अवसर मिल सकते हैं. नई नौकरी की तलाश में हैं, तो अंतरराष्ट्रीय, क्रिएटिव या रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में प्रयास करें. धैर्य और निरंतरता से सफलता मिलेगी.

व्यवसाय और वित्त

वित्तीय मामलों में फरवरी सतर्क रहने का महीना है. फालतू खर्चों से बचें और बजट बनाकर चलें. इस समय वाहन या बड़ी खरीदारी, खासकर गाड़ी खरीदने का प्लान टालना बेहतर रहेगा. निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.

स्वास्थ्य और फिटनेस

स्वास्थ्य की दृष्टि से पैरों में दर्द, थकान या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें. ध्यान, योग और हल्की वॉक से मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा.