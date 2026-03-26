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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रMulank 1 Predictions: मूलांक 1 के लिए अप्रैल का महीना बदलावों से भरा! करियर, रिश्ते और धन पर बड़ा असर, जानें उपाय!

Mulank 1 Predictions: मूलांक 1 के लिए अप्रैल का महीना बदलावों से भरा! करियर, रिश्ते और धन पर बड़ा असर, जानें उपाय!

Numerology Predictions 2026: अंकशास्त्र में मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है. जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन्हें जानना चाहिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा होगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 28 Mar 2026 10:35 AM (IST)
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Mulank 1 Numerology Predictions for April 2026: जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 माना जाता है. अंक 1 का स्वामी सूर्य होता है, इसलिए इस मूलांक वाले जातकों में लीडरशिप, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति देखने को मिलती है.

बात की जाए अप्रैल 2026 का महीना मूलांक 1 वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है, लेकिन सही निर्णय आपको आगे ले जा सकते हैं. 

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करियर और नौकरी

अप्रैल के महीने में नौकरीपेशा जातकों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. काम का दबाव बढ़ सकता है और बॉस की उम्मीदें भी हाई रहेंगी. अगर आप लापरवाही करेंगे, तो छोटी गलती भारी पड़ सकती है.

लेकिन अच्छी बात ये है कि, अगर आप अपने काम पर फोकस बनाए रखेंगे, तो महीने के दूसरे हफ्ते से चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी. प्रमोशन या जॉब में नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं, बस खुद को प्रूव करना पड़ेगा.

पैसा और फाइनेंस

पैसों के मामले में ये महीना ठीक-ठाक रहने वाला है. इनकम बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी काफी होंगे. खासकर घर या परिवार से जुड़े मामलों में अधिक खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें.

किसी के भी कहने पर पैसा लगाने से बचें, नहीं तो पैसों के मामलें में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. 

लव लाइफ और रिश्ते

रिश्ते के लिहाज से अप्रैल का महीना थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस की सिचुएशन बन सकती है. आपकी ईगो रिश्ते में दरार भी ला सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि, शांत होकर पार्टनर की बात सुनें. 

परिवार और सोशल लाइफ

परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी, लेकिन इस दौरान परिवार के सदस्यों से बहस करने से बचें. दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. ऐसा करने से आपका मूड फ्रेश होगा.

स्वास्थ्य

सेहते के मामले में आपको सतर्क रहने की जरूरत है. सिरदर्द, थकान या नींद की कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अधिक काम का स्ट्रेस लेने से बचें और अपनी रूटीन को बैलेंस रखें. सुबह की सैर के साथ हल्की एक्सरसाइज करने से फायदा मिलेगा. 

छात्रों और युवाओं के लिए

विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना मेहनत भरा रहने वाला है. पढ़ाई में ध्यान भटकने से मन बेचैन रह सकता है. इस दौरान कड़ी मेहनत के साथ अनुशासन में रहने से अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे.

हालांकि किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सोचने से बचें, नहीं तो इसका प्रभाव  आपकी पढ़ाई पर देखने को मिल सकता है. 

क्या करें और क्या न करें?

  • किसी भी तरह के काम में जल्दबाजी से बचें, नहीं तो नुकसान होना तय है. 
  • ईगो को काबू में रखने की आवश्यकता है. 
  • पैसों के मामले में लापरवाही करेंगे तो वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. 
  • रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आपके लिए पॉजिटिव बदलाव ला सकता है.

मूलांक 1 लकी फैक्टर

लकी नंबर: 1, 4, 9
लकी कलर: गोल्डन, ऑरेंज
शुभ दिन: रविवार

कुल मिलाकर, अप्रैल 2026 का महीना मूलांक 1 वालों के लिए ऐसा महीना है जहां आपको स्मार्ट तरीके से निर्णय लेने होंगे. अगर काम में जल्दबाजी और गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, तो ये महीना आपको आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मौका दे सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 26 Mar 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
April Mulank 1 NUMEROLOGY Predictions 2026
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