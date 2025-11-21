हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology Predictions 2026: मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जानें करियर, लव और फाइनेंस का हाल!

Numerology Predictions 2026: मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जानें करियर, लव और फाइनेंस का हाल!

2026 Moolank 2 Predictions: अंकशास्त्र के अनुसार, साल 2026 मूलांक 2 वालों के लिए अवसरों से भरा रहने वाला है. नौकरी, व्यापार और रिश्तों के लिहाज से जानिए साल 2026 मूलांक 2 वालों के लिए कैसा रहेगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

2026 Numerology 2 Predictions: अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 वालों के लिए साल 2026 ज्ञान से भरा रहने वाला है. जो जातक उच्च शिक्षा, रिसर्च या कौशल विकास से जुड़े हैं, उनके लिए वर्ष 2026 कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं. 

जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11,20 और 29 को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है. अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 2 वालों का व्यक्तित्व केयरिंग नेचर वाला होता है. चंद्रमा इनके स्वामी हैं. जिस वजह से ये काफी भावुक होते हैं.

मूलांक 2 वालों का स्वभाव

मूलांक 2 वालों की बनावट काफी आकर्षक होती है, इसके अलावा ये लोग काफी क्रिएटिव होते हैं. इन लोगों को किसी काम में सफलता न मिलने पर ये काफी निराश हो जाते हैं. ओवरथिंकिंग करने की काफी आदत होती है.

स्टूडेंट्स वर्ग के लिए समय उनके पक्ष में रहने वाला है. वर्ष 2026 रचनात्मक कौशल, संचार और सामाजिकता से भरा रहने वाला है. इस दौरान आपकी योग्यताओं का दायरा बढ़ेगा. रूके हुए कामों में तेजी आएगी. 

मूलांक 2 के लिए करियर प्रेडिक्शन

मूलांक 2 के ऐसे जातक जो लेखन, आर्ट, बैंक, कमशीन अधिकारी, ज्वेलरी का कार्य करते हैं, उनके लिए वर्ष 2026 सफलता से भरा रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र पर प्रमोशन मिलने की संभावना है.

साझेदारी में बिजनेस सोच समझकर करें. वित्तीय मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको मुसीबत में डाल सकती है. लेखन कार्य से जुड़े हुए लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत का फल मिल सकता है. 

मूलांक 2 के लिए रिश्ते प्रेडिक्शन

साल 2026 पति पत्नी के रिश्तों में नया आनंद ला सकता है. घरवालों की बात को मानने से रिश्तों में मजबूती आएगी. रिश्तों में अंहकार की भावना से बचें. वैवाहिक जीवन में पहले से अधिक स्थिरता आएगी. सिंगल जातकों को भी इस साल नई खुशखबरी मिल सकती है. वर्ष 2026 में विवाह के शुभ योग बन रहे हैं. 

मूलांक 2 के लिए फाइनेंस प्रेडिक्शन

साल 2026 सेहत के लिहाज से अच्छा बीतेगा. पहले से चली आ रही बीमारियों में राहत के संकेत दिख रहे हैं. पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है. इस दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखें.

बिना वजह के मानसिक तनाव या ओवरथिंक करने से बचें. साल के मध्य में त्वचा, हड्डी, मधुमेह, छाती से जुड़ी समस्या देखने को मिल सकती है. 

मूलांक 2 के लिए उपाय

अंकशास्त्र के अनुसार, इस साल जरूरतमंदों को भोजन का दान करें. गाय को रोटी या केले खिलाएं. इसके अलावा चांदी के गिलास में पानी पीना लाभदायक रह सकता है. 

भाग्यशाली रंग- सुनहरा पीला, सफेद, हरा और नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
Numerology Predictions NUMEROLOGY Moolank

Frequently Asked Questions

मूलांक 2 वालों के लिए 2026 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

साल 2026 स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, पुरानी बीमारियों में राहत मिल सकती है. खानपान का ध्यान रखें और बिना वजह के मानसिक तनाव से बचें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
Advertisement

वीडियोज

Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Cortisol Detox: स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget