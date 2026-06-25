Nirjala Ekadashi 2026 Numerology: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना गया है. इस साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून, दिन गुरुवार को रखा जा रहा है. अंक ज्योतिष (Numerology) और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बार की एकादशी बेहद असाधारण संयोग लेकर आ रही है.

25 जून 2026 की तारीख और गुरुवार का दिन मिलकर एक ऐसा अंक गणितीय समीकरण बना रहे हैं, जो कुछ खास मूलांक (Radix Number) वाले जातकों के लिए बंपर धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता के द्वार खोलने जा रहा है. आइए जानते हैं क्या है इस दिन का अंक कनेक्शन और किन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत.

तारीख 25 और गुरुवार का अद्भुत 'अंक कनेक्शन'

न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन: 25 जून का मूलांक 7 (2+5=7) बनता है, जिसका स्वामी ग्रह केतु है. वहीं, साल 2026 का कुल जोड़ 1 (2+0+2+6=10=1) आता है, जिसका स्वामी सूर्य है. सबसे खास बात यह है कि यह एकादशी गुरुवार को है, जिसका प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति (अंक 3) करते हैं. अंक 7 (आध्यात्मिकता), अंक 1 (सफलता व नेतृत्व) और अंक 3 (ज्ञान व भाग्य) का यह त्रिकोणीय संयोग इस निर्जला एकादशी को बेहद शक्तिशाली बना रहा है.

इन मूलांक वालों की बदलेगी तकदीर, सुधरेगी आर्थिक स्थिति

मूलांक 3 (जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है)

गुरुवार के दिन एकादशी होने के कारण मूलांक 3 वाले जातकों पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसेगी.

आर्थिक लाभ: लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा. निवेश से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं.

लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा. निवेश से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. करियर में ग्रोथ: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

मूलांक 7 (जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है)

25 जून का मूलांक 7 है, इसलिए इस मूलांक के लोगों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है.

आकस्मिक धन लाभ: आपको अचानक अज्ञात स्रोतों से धन लाभ (लॉटरी या पैतृक संपत्ति) हो सकता है.

आपको अचानक अज्ञात स्रोतों से धन लाभ (लॉटरी या पैतृक संपत्ति) हो सकता है. मानसिक शांति: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक तनाव दूर होगा और सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे.

मूलांक 1 (जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है)

साल 2026 का स्वामी सूर्य (अंक 1) है और एकादशी का प्रभाव इस मूलांक के जातकों को समाज में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

मान-सम्मान में वृद्धि: समाज और दफ्तर में आपका रुतबा बढ़ेगा. उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

समाज और दफ्तर में आपका रुतबा बढ़ेगा. उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. नया स्टार्टअप: यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो निर्जला एकादशी का दिन आपके लिए सबसे उत्तम और भाग्यशाली रहेगा.

इन मूलांक वालों को बरतनी होगी विशेष सावधानी

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस त्रिकोणीय संयोग के कारण कुछ मूलांक के जातकों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है:

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग): राहु के प्रभाव वाले इस मूलांक के जातकों के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. इस दिन किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा पैसा डूब सकता है.

मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग): शनि के प्रभाव के कारण बनते काम अटक सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से विवाद से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें.

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