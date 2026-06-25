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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर तारीख और गुरुवार का महासंयोग, न्यूमरोलॉजी के अनुसार इन मूलांक वालों की बदलेगी तकदीर

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर तारीख और गुरुवार का महासंयोग, न्यूमरोलॉजी के अनुसार इन मूलांक वालों की बदलेगी तकदीर

Nirjala Ekadashi 2026 Numerology: निर्जला एकादशी (25 जून) पर तारीख और गुरुवार का दुर्लभ संयोग! अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 3, 7 और 1 वालों को बंपर धन लाभ, तो ये मूलांक रहें सावधान.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 25 Jun 2026 11:00 AM (IST)
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Nirjala Ekadashi 2026 Numerology: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना गया है. इस साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून, दिन गुरुवार को रखा जा रहा है. अंक ज्योतिष (Numerology) और ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बार की एकादशी बेहद असाधारण संयोग लेकर आ रही है.

25 जून 2026 की तारीख और गुरुवार का दिन मिलकर एक ऐसा अंक गणितीय समीकरण बना रहे हैं, जो कुछ खास मूलांक (Radix Number) वाले जातकों के लिए बंपर धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता के द्वार खोलने जा रहा है. आइए जानते हैं क्या है इस दिन का अंक कनेक्शन और किन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत.

तारीख 25 और गुरुवार का अद्भुत 'अंक कनेक्शन'

न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन: 25 जून का मूलांक 7 (2+5=7) बनता है, जिसका स्वामी ग्रह केतु है. वहीं, साल 2026 का कुल जोड़ 1 (2+0+2+6=10=1) आता है, जिसका स्वामी सूर्य है. सबसे खास बात यह है कि यह एकादशी गुरुवार को है, जिसका प्रतिनिधित्व देवगुरु बृहस्पति (अंक 3) करते हैं. अंक 7 (आध्यात्मिकता), अंक 1 (सफलता व नेतृत्व) और अंक 3 (ज्ञान व भाग्य) का यह त्रिकोणीय संयोग इस निर्जला एकादशी को बेहद शक्तिशाली बना रहा है.

इन मूलांक वालों की बदलेगी तकदीर, सुधरेगी आर्थिक स्थिति

मूलांक 3 (जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है)

गुरुवार के दिन एकादशी होने के कारण मूलांक 3 वाले जातकों पर देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बरसेगी.

  • आर्थिक लाभ: लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलेगा. निवेश से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं.
  • करियर में ग्रोथ: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या बड़ा पद मिल सकता है. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

मूलांक 7 (जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है)

25 जून का मूलांक 7 है, इसलिए इस मूलांक के लोगों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है.

  • आकस्मिक धन लाभ: आपको अचानक अज्ञात स्रोतों से धन लाभ (लॉटरी या पैतृक संपत्ति) हो सकता है.
  • मानसिक शांति: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक तनाव दूर होगा और सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे.

मूलांक 1 (जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है)

साल 2026 का स्वामी सूर्य (अंक 1) है और एकादशी का प्रभाव इस मूलांक के जातकों को समाज में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

  • मान-सम्मान में वृद्धि: समाज और दफ्तर में आपका रुतबा बढ़ेगा. उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.
  • नया स्टार्टअप: यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो निर्जला एकादशी का दिन आपके लिए सबसे उत्तम और भाग्यशाली रहेगा.

इन मूलांक वालों को बरतनी होगी विशेष सावधानी

अंक ज्योतिष के अनुसार, इस त्रिकोणीय संयोग के कारण कुछ मूलांक के जातकों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है:

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग): राहु के प्रभाव वाले इस मूलांक के जातकों के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. इस दिन किसी को उधार देने से बचें, अन्यथा पैसा डूब सकता है.

मूलांक 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग): शनि के प्रभाव के कारण बनते काम अटक सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से विवाद से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें.

यह भी पढ़े- Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर बना लक्ष्मी नारायण योग! इन राशियों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति, ये 3 राशियां बरतें सावधानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 25 Jun 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Astrology Special Nirjala Ekadashi 2026 Nirjala Ekadashi Numerology
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