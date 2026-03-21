हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रMobile Numerology: क्या आपका नंबर बदल सकता है किस्मत? जानें सही अंक और जीवन में सफलता का रहस्य!

Mobile Numerology: क्या आपका नंबर बदल सकता है किस्मत? जानें सही अंक और जीवन में सफलता का रहस्य!

Mobile Numerology: छोटा सहायक तत्व हो सकता है। अंकशास्त्र में मोबाइल नंबर आपकी ऊर्जा और व्यक्तित्व से जुड़ा माना जाता है. सही नंबर लेने से आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जानिए इसका का सच?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

Mobile Numerology: आज के समय में मोबाइल नंबर केवल संपर्क का माध्यम ही नहीं है, बल्कि अंकशास्त्र में यह आपकी ऊर्जा, व्यक्तित्व और जीवन पर असर डाल सकता है. ऐसा माना जाता है कि जिस भी नंबर को आप बार-बार इस्तेमाल करते हैं, वह आपकी पहचान और जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. 

हालांकि वैज्ञानिक रूप से इस बात का कोई प्रमाण नही है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि सही नंबर का चयन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है. 

Mobile Numerology: मोबाइल नंबर की ऊर्जा कैसे जानें? न्यूमरोलॉजी से समझें पूरा गणित

मोबाइल नंबर क्यों महत्व रखता है?

आपका मोबाइल नंबर वह संख्या है, जिसे आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, और दूसरों के साथ साझा करते हैं. इसी कारण से अंकशास्त्र में इसे आपकी एनर्जी सिग्रेनचर माना जाता है. 

अगर नंबर संतुलित हो तो यह जीवन में सफलता, अवसर और अच्छे रिश्ते ला सकता है. वहीं असंतुलन होने पर बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं.

बेहतर स्वास्थ्य के लिए नंबर कैसे होने चाहिए?

अंकशास्त्र के मुताबिक, मोबाइल नंबर में 1 से 9 तक सभी अंक संतुलित मात्रा में होने चाहिए. किसी एक अंक की अधिकता या कमी को असंतुलन माना जाता है.

रिश्तों और मानसिक शांति के लिए कौन से नंबर सही माने जाते हैं?

  • रिश्तों के लिए इन अंको को शुभ माना जाता है- 2, 3, 6
  • मानसिक शांति के लिए के लिए ये अंक शुभ हैं- 3, 5, 7

ये अंक भावनात्मक संतुलन और बेहतर संचार से जुड़े माने जाते हैं.

आध्यात्मिकता के लिए कौन से अंक सबसे खास?

नंबर 4 और 7 को आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जाता है. ये व्यक्ति में विश्वास, आत्मचिंतन और आस्था बढ़ाने वाले माने जाते हैं.

मोबाइल नंबर कैसे चेक करें?

अपने मोबाइल नंबर के सभी अंकों को जोड़ लें उदाहरण के लिए  अगर नंबर है 9876543210
तो जोड़ें: 9+8+7+6+5+4+3+2+1+0 = 45
फिर 4+5 = 9

इस तरह आपका “मूलांक” (single digit) निकलता है.

क्या मोबाइल नंबर बदलना जरूरी है?

बिल्कुल भी नहीं. अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ नंबर बदलने से किस्मत बदल जाएगी, तो ये गलत सोच है.

मोबाइल नंबर एक छोटा फैक्टर हो सकता है (अगर तुम अंकशास्त्र विश्वास करते हो), लेकिन असली फर्क तुम्हारी स्किल, मेहनत और निर्णय करते हैं.

मोबाइल नंबर को अंकशास्त्र में खास माना जाता है, लेकिन इसे जीवन का निर्णायक तत्व मानना बिल्कुल सही नहीं है.

अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं, तो अपने उद्देश्य के मुताबिक नंबर चुन सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए मेहनत और सही दिशा सबसे महत्वपूर्ण कारक है.

Mobile Numerology: क्या आपका मोबाइल नंबर दे रहा है राजयोग या ला रहा है संकट? ऐसे पहचानें सही संयोजन

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 21 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Ank Shastra NUMEROLOGY Mobile Numerology
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Mobile Numerology: क्या आपका नंबर बदल सकता है किस्मत? जानें सही अंक और जीवन में सफलता का रहस्य!
Mobile Numerology: क्या आपका नंबर बदल सकता है किस्मत? जानें सही अंक और जीवन में सफलता का रहस्य!
अंक शास्त्र
कार नंबर प्लेट में छिपा है किस्मत का राज! अंकशास्त्र से जानें अपनी गाड़ी का 'समग्र नंबर' और उसका असर
कार नंबर प्लेट में छिपा है किस्मत का राज! अंकशास्त्र से जानें अपनी गाड़ी का 'समग्र नंबर' और उसका असर
अंक शास्त्र
Chaitra Navratri 2026: मूलांक से जानें किस देवी की पूजा से मिलेगा विशेष आशीर्वाद! जानें उपाय
Chaitra Navratri 2026: मूलांक से जानें किस देवी की पूजा से मिलेगा विशेष आशीर्वाद! जानें उपाय
अंक शास्त्र
Numerology: सूर्य से शनि तक जुड़ी हैं ये संख्याएं, जानिए अंकशास्त्र में 0 से 9 का मतलब?
Numerology: सूर्य से शनि तक जुड़ी हैं ये संख्याएं, जानिए अंकशास्त्र में 0 से 9 का मतलब?
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका-ब्रिटेन के बेस पर दागीं मिसाइलें, हिंद महासागर तक पहुंची युद्ध की आग! दुबई में भी हुए धमाके
ईरान ने अमेरिका-ब्रिटेन के बेस पर दागीं मिसाइलें, हिंद महासागर तक पहुंची युद्ध की आग! दुबई में भी हुए धमाके
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश: CM सुक्खू ने 54928 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजल मुफ्त
CM सुक्खू ने 54928 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, गरीब परिवारों को 300 यूनिट बिजल मुफ्त
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भड़कीं साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
क्रिकेट
IPL 2026 के तुरंत बाद एक्शन में आएगी टीम इंडिया, नई सीरीज का शेड्यूल जारी; रोहित-विराट कितने मैच खेलेंगे?
IPL 2026 के तुरंत बाद एक्शन में आएगी टीम इंडिया, नई सीरीज का शेड्यूल जारी; रोहित-विराट कितने मैच खेलेंगे?
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
यूटिलिटी
ऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर
ऑनलाइन मंगवा लीजिए ये छोटी सी चीज, पता चल जाएगा कितना खर्च हो रहा LPG सिलेंडर
Home Tips
लिविंग रूम में करें ये 5 सिंपल से बदलाव, सोसाइटी वाले समझने लगेंगे आपको स्टाइलिस
लिविंग रूम में करें ये 5 सिंपल से बदलाव, सोसाइटी वाले समझने लगेंगे आपको स्टाइलिस
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget